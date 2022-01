3 Lektionen, die uns Warren Buffett in den letzten 3 Jahren beigebracht hat

Die letzten drei Jahre waren für Warren Buffett eher ruhig. Größere Investitionen hat es trotz Corona-Crash nicht gegeben, eher Verkäufe wie die seiner Airline-Beteiligungen oder andere Devestitionen. Das ist bemerkenswert und womöglich eine Neuausrichtung auf große Käufe und einen defensiveren, werterhaltenden Ansatz.

Damit fangen wir an, Warren Buffett zu würdigen und die Lektionen zu erkennen, die der Starinvestor uns in den letzten drei Jahren beigebracht hat. Hier sind jedenfalls die drei Dinge, die ich jetzt mitnehme. Und vielleicht auch so mancher Foolishe Investor.

Warren Buffett: Value kehrt immer zurück

Eine erste Lektion nehme ich direkt aus dem letzten Börsenjahr mit. Warren Buffett konnte mit Berkshire Hathaway eine Aktienkursperformance von ca. 40 % einfahren, was über dem Markt gelegen hat. Trotz Cash-Berg, trotz wenigen Investitionen. Das führt für mich zur Erkenntnis, dass sein unternehmensorientierter Value-Ansatz immer vor einem Comeback stehen wird.

Es gibt Phasen an den Aktienmärkten. Mal ist eher Wachstum angesagt, mal einzelne Hypes oder andere Dinge. Im Endeffekt kehrt der breite Markt jedoch stets zu Qualitätsunternehmen mit starken Gewinnen, einer Preissetzungsmacht, einer soliden Dividende und einem freien Cashflow zurück. Das ist die Qualität, auf die man sich im Zweifel verlässt. Wie jetzt beispielsweise in einer Phase der starken Inflation.

Als ultralangfristig orientierter Investor wie Warren Buffett kann man sich auf diese Erkenntnis verlassen und im Zweifel auf solche defensiven Chancen konzentrieren. Oder sie eben preiswerter einsammeln, wenn sich der breite Markt mal nicht um derartige Chancen schert.

Lieber nicht investieren, wenn man nicht überzeugt ist

Die zweite Lektion, die uns Warren Buffett in den vergangenen drei Jahren lehrte, ist die über den Zwang, zu investieren. Regelmäßiges Anlegen von Geld kann ein Schlüssel für Reichtum und den Zinseszinseffekt sein. Das Orakel von Omaha sieht es jedoch eher anders und ist auch mal bereit, auf seine Chance zu warten.

Grundsätzlich existiert sogar ein gewisser Druck, zu investieren. Das Orakel von Omaha sitzt schließlich auf deutlich mehr als 140 Mrd. US-Dollar in liquiden Mitteln. Anstatt jedoch eine schlechte Investitionsentscheidung zu treffen, investiert er lieber gar nicht. Vor allem, weil er weiß, dass viele qualitätsvolle Unternehmen in diesen Marktverhältnissen hoch bewertet sind.

Es gehört zugegebenermaßen auch eine Menge Mut dazu, sich derart gegen den Markt zu stellen. Sowie über Jahre auf eine Chance wie einst die Apple-Aktie zu warten. Zeit, Mut, Disziplin und die Ausdauer, auch das Nicht-Investieren auszuhalten, sind jedoch entscheidende Tugenden, die uns Warren Buffett jetzt vor Augen führt.

Warren Buffett und die Opportunitätskosten

Das wiederum führt uns zu einer letzten Lektion. Gerade in den vergangenen Wochen und Monaten führt uns Warren Buffett etwas Wichtiges vor Augen. Nämlich, dass es Phasen mit höheren Opportunitätskosten gibt. Derzeit ist es beispielsweise die Inflation, zuletzt von 7 % in den USA, die die Notwendigkeit von Rendite eigentlich zwangsläufig macht.

Trotzdem investiert Warren Buffett bei Berkshire Hathaway nicht. Vielleicht auch deshalb jetzt nicht, weil dieses Marktumfeld dazu verleitet, dass viele Investoren ihr Geld in die Aktienmärkte pumpen. Im Zweifel zahlt der Starinvestor also lieber den Kaufkraftverlust, als mittelmäßig zu investieren. Wohl aber in dem Wissen, dass früher oder später wieder eine Chance kommt, die es wert ist. Mit zuletzt 149 Mrd. US-Dollar in Cash sind diese theoretischen Kosten zweifelsohne recht hoch.

