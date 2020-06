3 Lektionen, die ich aus der Neil-Woodford-Saga gelernt habe

Weit über 10 Jahre lang galt Neil Woodford als einer der besten Investmentmanager in London. Seine Fonds hatten einen breiten Kundenkreis. Dieser reichte von Kleinanlegern wie du und ich bis hin zu größeren institutionellen Pensionsfonds. Sein “Buy-and-Hold”-Ansatz, bei dem er sich darauf konzentriert, das Potenzial von Unternehmen auszumachen, spiegelt eine Menge der Foolishen Werte wider, die wir haben. Ein Jahr nach der Auflösung des Fonds stellt sich die Frage, welche Lektionen können wir von ihm lernen?

Was bisher geschah

Kurz gesagt, Woodford hatte sich im Rahmen des Woodford LF Equity Income Fund in eine Menge nicht börsennotierter Unternehmen eingekauft. Unternehmen, die nicht börsennotiert sind, bedeuten, dass man nicht einfach an die Börse gehen und die Aktien kaufen/verkaufen kann. Es ist natürlich nicht illegal, Aktien von nicht börsennotierten Unternehmen zu kaufen, aber die Größe der Beteiligungen war ziemlich hoch. Als die Investoren beschlossen, ihre Fondsanteile zu verkaufen, hatte er Schwierigkeiten, das Geld zurückzuzahlen, da in diesen nicht börsennotierten Unternehmen viel gebunden war.

Dies führte dazu, dass Woodford die Rückzahlung des Geldes aus dem Fonds stoppte, was bedeutete, dass man seine Anteile nicht verkaufen konnte. Als die Nachricht öffentlich bekannt wurde, musste der Fonds aufgelöst werden und Woodford wurde gefeuert. Da der Fonds jedoch gezwungen war, Aktien zu verkaufen, die nicht börsennotiert und schwer umzuschichten sind, bedeutete dies, hohe Verluste zu realisieren.

Gelernte Lektionen

Ich habe in der Vergangenheit einen Woodford-Fonds besessen, obwohl ich nicht in das oben genannte Dilemma verwickelt war. Der Fonds selbst hat sich gut entwickelt, so sehr, dass ich darüber nachgedacht habe, mehr in ihn zu investieren. In den “Equity Income”-Fonds haben einige ihre gesamten Ersparnisse oder einen großen Teil davon gesteckt.

Aber egal, wie verlockend es auch sein mag, ich würde immer sagen, dass Investoren wie wir versuchen sollten, sich dagegen zu wehren, unser ganzes Geld in eine einzige Investition zu stecken. Selbst wenn es ein diversifizierter Fonds ist, der viele Aktien besitzt, ist man nicht diversifiziert, da man das ganze Risiko hat, nur einen Fonds zu besitzen. Deshalb würde ich immer empfehlen, deine Investitionen auf mehrere Aktien oder sogar mehrere Investmentfonds aufzuteilen.

Zweitens, recherchiere, in was ein Fonds investieren kann. Oder wenn es sich um eine bestimmte Aktie handelt, schau dir die Bilanzen an. Woodford durfte in riskante, nicht börsennotierte Aktien investieren. Das bedeutete, dass der Fonds immer ein Element hatte, das es ihm unmöglich machte, einige Aktien schnell zu verkaufen, wenn es nötig war. Die Investoren hätten das aus den Informationen zum Fonds wissen können. Bei einer Aktie kann man solche Dinge wie den Kassenstand, die Höhe der Schulden und andere wichtige Informationen sehen. Es lohnt sich immer, das Kleingedruckte zu lesen, damit du weißt, in was du investierst.

Schließlich können wir nicht immer gewinnen. Für jede Aktie, die sich gut entwickelt hat, habe ich eine andere Geschichte über eine Aktie, die ich gekauft habe und die Geld verloren hat. Wenn du investierst, wirst du nie zu 100 % richtig liegen. Aber mit einem diversifizierten Investmentportfolio, das langfristig gehalten wird, kann man auch mit einigen Verlusten insgesamt noch Gewinne machen.

Dieser Artikel wurde von Jonathan Smith auf Englisch verfasst und am 04.06.2020 auf Fool.co.uk veröffentlicht.

