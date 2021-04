3 Lektionen aus Jeff Bezos‘ letztem Brief an die Aktionäre als Amazon-CEO

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Jeff Bezos ist einer der besten Wirtschaftsführer unserer Zeit. Seit er Amazon (WKN:906866) im Jahr 1994 gegründet hat, hat das Unternehmen enorme Renditen für seine Aktionäre erwirtschaftet. Sein Kurs ist seit dem Börsengang im Jahr 1997 um mehr als 194.000 % gestiegen. Nach einer 25-jährigen Amtszeit als CEO von Amazon hat Bezos jedoch kürzlich angekündigt, dass er von dieser Rolle zurücktritt und den Spitzenjob an den derzeitigen Amazon Web Services President Andy Jassy weitergibt.

Wie viele Unternehmenslenker hat Bezos es sich zur Gewohnheit gemacht, jährliche Briefe an die Aktionäre zu schreiben. Hier sind drei Lektionen, die Investoren aus seinem letzten Brief vor dem Ende seiner Amtszeit als CEO zur Kenntnis nehmen sollten.

1. Um erfolgreich zu sein, musst du Wert schaffen

Nach einigen einleitenden Anekdoten geht der erste Abschnitt von Bezos‘ 2020-Brief, der am 15. April veröffentlicht wurde, darauf ein, wie nachhaltige Unternehmen mehr schaffen als sie konsumieren:

Wenn du in der Wirtschaft (eigentlich im Leben) erfolgreich sein willst, musst du mehr schaffen, als du konsumierst. Dein Ziel sollte es sein, Werte für jeden zu schaffen, mit dem du interagierst. Jedes Unternehmen, das keinen Wert für diejenigen schafft, mit denen es in Berührung kommt, auch wenn es oberflächlich betrachtet erfolgreich zu sein scheint, ist nicht mehr lange auf dieser Welt. Es ist auf dem Weg nach draußen.



Ein nachhaltiges Unternehmen ist eines, das auf einer Nettobasis mehr Wert liefert als es einnimmt, während ein nicht nachhaltiges Unternehmen mehr Wert von seinen Kunden und Stakeholdern abzieht als es ihnen gibt. Ein positives Beispiel dafür ist Amazon Prime, der Abonnementdienst. Für 120 US-Dollar im Jahr erhalten die mehr als 200 Millionen Mitglieder unbegrenzte kostenlose und schnelle Lieferung für alle qualifizierten Käufe sowie Zugang zu einer Vielzahl anderer Dienste wie Prime Video und Amazon Music. Amazon könnte eindeutig mehr für Prime verlangen, aber einer der Gründe, warum es das nicht tut, ist, dass es seine Kunden bei Laune halten kann.

Ein Beispiel, das nicht von Amazon stammt, ist Microsoft Office. Diese Software-Suite generiert jedes Jahr Milliarden an Einnahmen für Microsoft, aber sie hat sich seit Jahrzehnten auf dem Markt behauptet, weil sie den Nutzern einen soliden Wert bietet.

2. Mitarbeiter sind wertvolle Stakeholder

Eine Sache, bei der einige behaupten, dass Amazon weniger Wert liefert, als es extrahiert, ist bei seinen Mitarbeitern. Obwohl das Unternehmen einen wettbewerbsfähigen Mindestlohn von 15 US-Dollar pro Stunde zahlt, sind einige der Meinung, dass dies in Anbetracht des Umsatzes, den das Unternehmen generiert, nicht angemessen ist. Und es gibt regelmäßig Berichte über brutale und/oder unangenehme Arbeitsbedingungen in den Amazon-Lagerhäusern. Eine aktuelle Meldung besagt, dass Arbeiter gezwungen wurden, während der Schicht in Flaschen zu urinieren, weil sie keine Zeit hatten, zur Toilette zu gehen. Und eine nationale Gewerkschaft hat Amazon verklagt und behauptet, dass das Unternehmen die Bemühungen der Arbeiter, eine Gewerkschaft in einem Werk in Alabama zu gründen, illegal behindert hat. Die Arbeiter in diesem Werk hatten kürzlich gegen eine Gewerkschaftsgründung gestimmt.

Bezos hat in dem Brief einiges davon angesprochen, indem er sagte: „Ich denke, wir müssen einen besseren Job für unsere Mitarbeiter machen.“ Wenn Amazon seine Mitarbeiter weiterhin schlecht behandelt, besteht die Chance, dass einige von ihnen ihre Arbeit schlecht machen, was zu einer schlechteren Erfahrung für Amazons Kunden führen kann, was dann zu weniger Wert für die Aktionäre führt. Es ist wichtig, die Mitarbeiter bei Laune zu halten, um ein dauerhaftes, langlebiges Unternehmen zu schaffen.

Ein großartiges Beispiel für die Kehrseite dieser Medaille im Einzelhandelssektor ist Costco (WKN:888351), das einen guten Ruf dafür hat, seine Mitarbeiter gut zu behandeln. Es ist eines der wenigen großen Einzelhandelsunternehmen, das es immer wieder auf die Liste der besten Arbeitsplätze von Glassdoor schafft. Amazon sollte in Betracht ziehen, Costco als Inspiration zu nutzen, um die langfristige Lebensfähigkeit seines Unternehmens zu verbessern, indem es ein besseres Arbeitsumfeld für seine Mitarbeiter schafft.

3. Um zu überleben, musst du anders sein

Ein Schlüsselfaktor, der einem Unternehmen Durchhaltevermögen verleiht, ist, wie gut es sich von der Konkurrenz abhebt. „Die Welt will, dass du typisch bist – auf tausend Arten zerrt sie an dir. Lass es nicht zu“, schreibt Bezos gegen Ende seines Briefes 2020.

Diese Unverwechselbarkeit ist das, was Unternehmen wertvoll macht, aber es braucht eine Menge Energie, um diese Originalität aufrechtzuerhalten. Betrachten wir noch einmal Amazon Prime: Es brauchte eine Menge Energie, originelle Gedanken und Risiko, um jedem Kunden eine unbegrenzte kostenlose Lieferung für eine große Auswahl an Produkten für eine geringe Jahresgebühr anzubieten, besonders als das Programm 2005 zum ersten Mal startete. Aber sobald es an Größe gewonnen hatte, machte Prime Amazons Wertversprechen für die Verbraucher offensichtlicher, unterschied es von seinen E-Commerce-Kollegen und ermöglichte es dem Unternehmen, sich von der Masse abzuheben.

Aus den jährlichen Briefen von Jeff Bezos kann man eine Menge lernen. Du kannst jeden dieser Briefe, die bis ins Jahr 1997 zurückreichen, auf Amazons Investor Relations Seite finden. Die Einblicke in seinen Führungsstil könnten dir sogar dabei helfen, einige der nächsten großartigen Unternehmen an der Börse zu identifizieren und damit Aktien, die letztendlich lebensverändernde Renditen in deinem Portfolio generieren könnten.

Der Artikel 3 Lektionen aus Jeff Bezos‘ letztem Brief an die Aktionäre als Amazon-CEO ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel stellt die Meinung des Verfassers dar, der mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes nicht übereinstimmen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über das Investieren nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Brett Schafer auf Englisch verfasst und am 22.04.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Teresa Kersten, eine Mitarbeiterin von LinkedIn, einer Microsoft-Tochter, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Tochtergesellschaft von Amazon, ist Mitglied im Vorstand von The Motley Fool.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon, Costco Wholesale und Microsoft. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: long Januar 2022 $1920,0 Calls auf Amazon und short Januar 2022 $1940,0 Calls auf Amazon.

