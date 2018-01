3 Krypto-Währungen, die 2017 über 100.000 % gestiegen sind

Jetzt, da das Jahr zu Ende geht, können wir fast mit Sicherheit sagen, dass wir etwas Einzigartigem beigewohnt sind – und das hat nichts mit der beeindruckenden Performance der Aktien in diesem Jahr zu tun. Stattdessen sollte der ganze Ruhm den Krypto-Währungen gehören, die die traditionellen Aktien auf der Kriechspur gelassen haben.

Ende 2016 belief sich der Gesamtwert aller virtuellen Coins zusammengenommen auf nur 17,7 Milliarden Dollar. Aber mit Stand 26. Dezember waren es mehr als 1.370 verschiedene Krypto-Währungen, die zusammengenommen einer Marktkapitalisierung von rund 605 Milliarden Dollar entsprachen. Das ist ein Zuwachs von mehr als 3.300 %, was das beste Jahr für jegliche Anlageklasse sein könnte, die wir je erlebt haben.

Mehr als nur Bitcoin

Bitcoin, nach Marktkapitalisierung die größte virtuelle Währung, erhält oft die meiste Aufmerksamkeit bei dieser Rallye. Sie war die erste handelbare Krypto-Währung, hat mehr Händler, die es als Zahlungsmittel akzeptieren als jede andere alternative Währung und ist die beliebteste Krypto-Währung der Welt. Für einen Großteil des Jahres umfasste es weit mehr als die Hälfte der gesamten virtuellen Devisenmarktkapitalisierung.

Jedoch während Bitcoin ein sehr gutes Jahr hatte und von 967 Dollar pro Münze auf einmal fast 20.000 Dollar stieg, wurde es von anderen sogar noch locker übertroffen. Ich kann nicht mit Sicherheit erklären, warum das so ist, ist mein Verdacht, dass Investoren zu beschäftigt sind, nach der nächsten Bitcoin zu suchen, um tatsächlich in Bitcoin selbst zu investieren. Das Ergebnis ist eine weitaus beeindruckendere Rendite von neuen Krypto-Coins, die in manchen Fällen mit Bitcoin konkurrieren können.

Beispielsweise kam Ethereum 2017 wie aus dem Nichts, um nach Marktkapitalisierung schnell zur zweitgrößten Krypto-Währung zu werden. Die Blockchaintechnologie von Ethereum wird derzeit in Klein- und Pilotprojekten in verschiedenen Industriezweigen von 200 Organisationen rund um den Globus getestet. Es war nicht schwer, Investoren für die Blockchain zu begeistern, da sie zahlreiche Vorteile gegenüber den heutigen Zahlungsnetzwerken bietet, was ein wichtiger Grund dafür ist, warum Ethereum so gut funktioniert hat – das Ergebnis sind mehr als 10.000 % Wertzuwachs in diesem Jahr.

Diese drei Krypto-Währungen haben 2017 richtig gerockt

Doch auch Ethereum tritt gegenüber einigen anderen Währungen in den Hintergrund. Insbesondere drei Krypto-Währungen stiegen im Jahr 2017 um mehr als 100.000 % an und machten sich damit für Anleger interessant.

Verge: 1.581.942 % Zuwachs

Eine Krypto-Währung stach besonders hervor: Verge. Zu Beginn des Jahres wurde Verge nach Angaben von CoinMarketCap.com mit 0,000019 Dollar pro Münze bewertet, und das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen lag bei rund 200 Münzen.

Mit Stand 23. Dezember 2017 erreichte Verge einen Höchststand von 0,300588 Dollar pro Münze, was einem Zuwachs von fast 1.582.000 % entspricht, mit einem Volumen von fast 1 Milliarde Münzen, die an diesem Tag den Besitzer wechselten. Eine Investition von 64 Dollar in Verges XVG-Münze am 31. Dezember 2016 und das Glück, am 23. Dezember 2017 zu verkaufen, hätte einen Anleger zum Millionär gemacht.

Während die Angst davor, große Gewinne zu verpassen, wahrscheinlich eine große Rolle gespielt hat, um Verge in diesem Jahr höher und höher zu treiben, sind die großen Gewinne in letzter Zeit das Ergebnis des zunehmenden Interesses an Krypto-Währungen. Vereinfacht ausgedrückt, konzentrieren sich Krypto-Währungen darauf, die Anonymität und Privatsphäre zu erhöhen, so dass der Absender – und möglicherweise auch der Empfänger – von Geldern nicht nachvollziehbar ist.

Warum aber das plötzliche Interesse an Krypto-Währungen? Vor nicht allzu langer Zeit gewann der Internal Revenue Service (IRS, amerikanische Steuerbehörde) ein Gerichtsverfahren, das von der Krypto-Währung Coinbase forderte, die Daten von jenen 14.355 Nutzern zu übergeben, die zwischen 2013 und 2015 mehr als 20.000 Dollar an Bitcoin gehandelt hatten. Der IRS stellte fest, dass nur 800 bis 900 Steuerzahler pro Jahr Steuern auf Bitcoin-Gewinne zahlten, was bedeutet, dass einige Leute möglicherweise die Zahlung von Steuern auf ihre Krypto-Währung Kapitalgewinne umgangen haben. Wichtiger aber ist, dass diese Transaktionen, die einst als anonym galten, gar nicht mehr so anonym sind.

Verge versucht, das zu ändern. Seine Tor- und I2P-Netzwerke sind darauf ausgerichtet, IP-Adressen zu verschleiern, und sein prominentestes Produkt, das Tor Android Wallet, wurde entwickelt, um Anonymität auf mobilen Geräten zu gewährleisten. Darüber hinaus ist die Blockchain so ausgelegt, dass Transaktionen mit einer durchschnittlichen Zeit von fünf Sekunden verarbeitet werden können, was viel schneller ist als bei Bitcoin. Mit dem kürzlich hinzugefügten Wraith-Protokoll, das es den Benutzern erlaubt, zwischen öffentlichen und privaten Ledgern zu wechseln, ist es nur nachvollziehbar, dass Verge für Aufmerksamkeit sorgt.

Einsteinium: 262.195 % Zuwachs

Natürlich waren Einsteinium und seine EMC2-Münze meilenweit davon entfernt, Verge zu übertreffen, aber ich bezweifle, dass sich auch nur ein einziger Investor darüber beschwert hat. EMC2 bewegte sich von einem Schlusskurs von 0,001098 Dollar am 31. Dezember 2016 zu einem Höchstkurs von 2,88 Dollar pro EMC2-Münze am 7. Dezember, was einen Zuwachs von 262.195 % bedeutet.

Was Einsteinium aber von seinen Mitbewerbern unterscheidet, ist die Mission der Einsteinium-Stiftung. Anstatt sich darauf zu konzentrieren, ein Medium der Zahlungserleichterung zu werden oder zu versuchen, die nächstgrößte Blockchain für Unternehmen zu werden, geht es bei der Stiftung um das Zurückgeben von Assets. Die Mission ist es, ein gemeinnütziger Fonds für wissenschaftliche, technologische, pädagogische und blockchainbasierte Projekte zu sein.

Das funktioniert so: jedes Mal, wenn eine Blockprämie ausgezahlt wird – Blockprämie sind EMC2-Münzen, die als Belohnung an „Miner“ vergeben werden, die Transaktionen nachweisen – bekommt die Stiftung 2,5 % des Betrags. Rund 80 % dieses Betrags wiederum fließen in wissenschaftliche Projekte, die restlichen 20 % in Marketing und Spenden. Die Stiftung behauptet, 16 Millionen EMC2-Münzen für ihre bisherigen Projekte gespendet zu haben.

Im Oktober verkündete die Stiftung, dass man die maximale Anzahl an EMC2-Coins um 55 Millionen auf 245 Millionen reduzieren würde. Durch die Reduzierung des maximalen Vorrats werden die verbleibenden Münzen um ein Vielfaches knapper und potenziell wertvoller.

Vor etwas mehr als einer Woche kündigte die Stiftung auch den Wunsch an, ihren Mining-Algorithmus zu ändern, um ihn AISC-resistent und für GPUs (Graphics Processing Unit) freundlicher zu machen. Der Grund dafür ist, den Abbau für jeden Einzelnen, der sich engagieren möchte, rentabel und durchführbar zu machen. Die Öffnung von EMC2 für mehr „Mining“-Kandidaten sollte verhindern, dass wenige den Großteil der Coins besitzen.

Reddcoin: 132.712 % Zuwachs

Eine weitere Krypto-Währung, die in diesem Jahr absolut in die Höhe geschnellt ist, ist die bislang nur wenig bekannte Reddcoin, die das Jahr bei nur 0,000017 Dollar pro Münze begann und an Heiligabend bei 0,022578 Dollar ihren Höhepunkt erreichte. Ich weiß, dass das Klettern über 0,02 Dollar pro Münze nicht wirklich aufregend klingt – allerdings ist das eine Bewegung von 132.712 % in weniger als einem Jahr. In Bezug auf die Marktkapitalisierung konnte Reddcoin so von 500.000 Dollar auf fast 650 Millionen Dollar in nur knapp einem Jahr steigen.

Aber was ist überhaupt Reddcoin? Nach Angaben der Website handelt es sich um eine virtuelle Währung, die sich auf soziale Netzwerke und die zahlreichen Mikrotransaktionen in sozialen Netzwerken konzentriert. Reddcoin stützt sich auf die sogenannte Proof-of-Stake-Geschwindigkeit (PoSV), im Gegensatz zum „Mining“, um Transaktionen zu prüfen und Blöcke zu erstellen. Indem sie sich auf PoSV stützt, fördert sie die Eigentümerschaft an Reddcoin (der Einsatz) sowie die Aktivität (die Geschwindigkeit). Um einen gültigen Block zu finden und Block-Belohnungen zu erhalten, muss man lediglich Reddcoins besitzen, die Wallet laufen lassen und mit dem Internet verbunden sein.

Ein weiteres interessantes Merkmal von Reddcoin ist die Mikrospende. Die dezentrale Trinkgeld-Plattform ermöglicht es den Nutzern, digitales Geld in sozialen Netzwerken zu senden und zu empfangen und die Autoren von Inhalten durch kleine Spenden zu unterstützen.

Der größte Treiber nach oben könnte jedoch die Anerkennung sein, das der Krypto-Fan und CEO von MGT Investments John McAfee am 24. Dezember gegeben hat. Denn McAfee nannte Reddcoin seine „Münze des Tages“ in einem Tweet und behauptete, dass Reddcoin „die einzige Währung ist, die viele Kinder unter 10 Jahren überhaupt kennen“.

Können diese drei ultra-erfolgreichen Krypto-Währungen genau so 2018 weitermachen? Das bleibt abzuwarten, aber eigentlich kann man darauf nur „nein“ antworten.

The Motley Fool hält keine der angegebenen Aktien. Dieser Artikel von Sean Williams erschien am 29.12.17 auf Fool.com. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.