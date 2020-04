3 Krisenprofiteure: NanoRepro-Aktie, BioNTech-Aktie und Co-Diagnostics-Aktie

Es ist immer wieder erstaunlich, wie schnell die Märkte doch ihre Meinung ändern können. Während vor einigen Tagen noch die Welt unterzugehen schien, steigen die Indizes aktuell wieder verhältnismäßig schnell. Mittlerweile hat sich beispielsweise der DAX vom Tief schon wieder 18,6 % entfernt (06.04.2020).

Ein paar Monate werden wir aber in jedem Fall noch mit den Virusfolgen umgehen müssen. Einige Firmen werden sogar ganz in die Insolvenz geraten. Während viele stark konjunkturabhängige Werte wie Lufthansa (WKN: 823212), Daimler (WKN: 710000) oder VW (WKN: 766403) eingebrochen, deshalb aber nicht weniger attraktiv sind, gibt es auch Unternehmen, die von der aktuellen Situation profitieren. Dazu zählen beispielsweise folgende drei Firmen.

1. NanoRepro

Wer kannte schon vor der aktuellen Krise die NanoRepro (WKN: 657710)-Aktie? Wahrscheinlich nur wenige Marktteilnehmer. Das kleine Marburger Unternehmen ist auf die Entwicklung von medizinischen Selbsttests spezialisiert, wie sie in jeder Apotheke erhältlich sind. Schon vor dem Ausbruch des Coronavirus wusste das Management sehr genau um die hohe Bedeutung und das zukünftige Wachstumspotenzial seiner Schnelluntersuchungen. Dazu gehören beispielsweise Schwangerschafts-, Allergie- oder Magengesundheitstests.

Aktuell macht NanoRepro aber vor allem aufgrund eines neuen Coronavirustests von sich reden. Er ist schnell, einfach und kostengünstig durchführbar und kann innerhalb von 15 Minuten Virusantikörper im Blut nachweisen. Tests sind sehr wichtig. Könnten theoretisch alle Bürger gleichzeitig überprüft werden, könnte die Virusverbreitung tatsächlich innerhalb von 14 Tagen weitgehend gestoppt werden.

2. BioNTech

Parallel entwickeln viele Firmen Impfstoffe. In der Regel dauert es jedoch Jahre, um eine sichere Impfung auf den Markt zu bringen. Johnson & Johnson (WKN: 853260) hat beispielsweise schon drei Kandidaten in der Entwicklung und baut parallel seine Produktion auf. Dieser große Konzern möchte bis Anfang 2021 ein erstes Produkt auf den Markt bringen.

BioNTech (WKN: A2PSR2) beginnt Ende April 2020 mit ersten Tests seines eigenen BNT162-Impfprogramms. Zudem arbeitet die Firma an einer therapeutischen Lösung für bereits infizierte Patienten. Um die Entwicklung zu beschleunigen, hat sie sich mit Pfizer (WKN: 852009) und Shanghai Fosun Pharmaceutical (WKN: A1J68D) zusammengetan, die bei einem Entwicklungserfolg die Vermarktung übernehmen würden.

3. Co-Diagnostics

Auch CoDiagnostics (WKN: A2DU6V) war bis vor Kurzem nur wenigen Menschen bekannt. Die Firma ist auf Molekulardiagnostik spezialisiert und wurde erst 2013 in Salt Lake City, Utah (USA) gegründet.

Nun erhielt sie von der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA grünes Licht für ihren „Logix Smart™ Coronavirus COVID-19“-Test. Laut Behörde ist er treffsicherer und günstiger als viele andere Produkte. Somit kann er jetzt von medizinischen Laboren genutzt werden, wovon die Co-Diagnostics-Aktie entsprechend stark profitiert. Die Firma verkauft ihre Tests in den USA wie auch international.

„Wir glauben, dass diese Zulassung die Qualität und Leistung unseres COVID-19-Tests bestätigt und ein bedeutender Schritt ist, um mehr Türen zu öffnen und diesem Test zu helfen, ein noch breiteres Publikum zu erreichen. Viele Experten sind sich einig, dass die Zugänglichkeit weit verbreiteter Tests ein wichtiges Element zur ‚Abflachung der Kurve‘ ist, da die Zahl der COVID-19-Fälle in den USA weiter steigt, und dass ein erhöhter Testdurchsatz für die Erreichung dieses Ziels von entscheidender Bedeutung ist“, so der Vorstandsvorsitzende Dwight Egan.

Fazit

Zwar steigen derzeit viele kleine Krisenprofiteursaktien sehr schnell, aber je nachdem, wann die Infektionszahlen wieder sinken, könnten sie dann auch wieder einbrechen. Deshalb sind sie eher etwas für spekulative Anleger.

The post 3 Krisenprofiteure: NanoRepro-Aktie, BioNTech-Aktie und Co-Diagnostics-Aktie appeared first on The Motley Fool Deutschland.

So geht man mit einem Markt-Crash um Für den Aktienmarkt ging es lange Zeit immer weiter nach oben, bis sich Anfang 2020 plötzlich alles verändert hat.

Das Coronavirus beschäftigt die ganze Welt, und auch die Börsen. Lieferketten werden unterbrochen, Reisen abgesagt und Konsum verschoben. Das wird nicht einfach für die Wirtschaft. Dabei war Deutschlands Wirtschaft bereits vor dem Coronavirus nicht stark.

Es ist sehr schwer, sich genau auszumalen, wie empfindlich die Börsen auf wirtschaftliche Schwäche reagieren werden. Man kann sich einige unschöne Szenarien vorstellen.

Natürlich ist es nie erfreulich, wenn das eigene Portfolio an Wert verliert, aber wenn man einige Dinge beachtet, kann man auch mit schwierigen Börsenphasen gut umgehen. Lade noch heute unseren gratis Bericht Der Bärenmarkt-Überlebensguide herunter, und finde nicht nur heraus, wie du dich auf eine Korrektur vorbereiten kannst, sondern wie du sogar davon profitieren kannst.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Christof Welzel besitzt Johnson&Johnson-Aktien. The Motley Fool empfiehlt Johnson & Johnson.

Motley Fool Deutschland 2020