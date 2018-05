3 Kosten, die die Krypto-Miner kennen sollten, und 1 Sache, die alles ändern könnte

Einfach ausgedrückt, die Kryptowährungen tun Dinge, die die Wall Street und die Investoren noch nie zuvor gesehen haben. Im vergangenen Jahr stieg der Gesamtwert aller virtuellen Währungen um fast 600 Milliarden US-Dollar auf rund 613 Milliarden US-Dollar. Der Gesamtgewinn von mehr als 3.300 % stellt möglicherweise die größte Einjahresrendite aller Anlagegüter und aller Zeiten dar – und es besteht eine sehr gute Chance, dass wir so etwas nicht wieder sehen werden, zumindest nicht zu unseren Lebzeiten.

Dieser Anstieg der Kryptowährungen hat zahlreiche Möglichkeiten geschaffen, Geld zu verdienen. Offensichtlich hat der Kauf und das Halten von virtuellen Währungen (bekannt als „Hodling“ in der Krypto-Community) über lange Zeiträume hinweg Wunder bewirkt. Bitcoin, das einst unter 1 US-Dollar pro Coin gehandelt wurde, stieg im Dezember 2017 auf rund 20.000 US-Dollar pro Coin. Ethereum und Ripple, die hinter Bitcoin an zweiter bzw. dritter Stelle bei der Marktkapitalisierung stehen, stiegen allein im vergangenen Jahr um 9.383 % bzw. 35.564 %.

Ein weiteres potenziell profitables Geschäft ist der Kauf von börsennotierten Aktien, die dem Kryptowährungsmarkt ausgesetzt sind. Zum Beispiel besitzt der Bitcoin Investment Trust einen relativ festen Betrag an Bitcoins, was den Investoren ermöglicht, die Performance von Bitcoin locker zu verfolgen. Ich sage „locker“, weil der Bitcoin Investment Trust oft mit einer Prämie von 25 % bis 100 % über dem Nettowert der gehaltenen Token bewertet wurde.

Die Faszination des Minings

Aber das vielleicht faszinierendste Mittel, um Geld zu verdienen, war das Mining. Das Krypto-Mining beschreibt einfach den Prozess, bei dem Personen oder Unternehmen mit leistungsstarken Computern und Servern gegeneinander antreten, um als erste komplexe mathematische Gleichungen zu lösen, die mit einer Gruppe von Transaktionen verbunden sind (bekannt als „Block“). Diese komplexen mathematischen Gleichungen werden aus der Verschlüsselung abgeleitet, die die Daten in einem Blockchain-Netzwerk vor Hackern und anderen unerwünschten Parteien schützt. Einmal gelöst, gilt ein Block von Transaktionen als wahr – d. h. es wurden keine virtuellen Coins zweimal ausgegeben. Er wird zu den zuvor aufgelösten Blöcken hinzugefügt und bildet eine Kette. So ist der geprägte Begriff „Blockchain“ entstanden.

Also, was ist für die Krypto-Miner drin, wenn sie diese Transaktionen validieren? Wer als Erster einen Block löst, hat Anspruch auf eine „Blockprämie“. Diese Belohnung wird in den Tokens der Kryptowährung ausgezahlt, wobei die Höhe der Belohnung und die Schwierigkeit, die Belohnung zu erhalten, von einer virtuellen Währung zur anderen variieren. Bei Bitcoin berechtigt eine Blockprämie den Miner zu 12,5 Tokens, die bei einem Wert von etwa 9.400 US-Dollar pro Token zu einer schönen Ausbeute von 117.500 US-Dollar führen! Nicht schlecht. Die Belohnungen von Bitcoin halbieren sich jedoch alle 210.000 Blöcke, was bedeutet, dass die Belohnung für das Mining von Bitcoin (und vielen anderen digitalen Währungen) mit der Zeit abnimmt.

Das ist auch ein guter Zeitpunkt, um darauf hinzuweisen, dass nicht alle Kryptowährungen für das Mining geeignet sind. Während Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash und Litecoin gemint werden, sind Ripple, EOS, Cardano und Stellar nicht dafür geeignet. Die Validierung von Transaktionen erfolgt auf eine andere Art und Weise für nicht-geminte Kryptowährungen, was bedeutet, dass keine neuen Tokens erstellt oder als Belohnung vergeben werden.

Drei Kosten, über die die Krypto-Miner Bescheid wissen sollten

Zurücklehnen und entspannen, während der Computer und der Server die ganze Arbeit machen, mag nach einem tollen Plan klingen, um Geld zu verdienen, aber ich versichere dir, dass es auch einige sehr große Ausgaben gibt. Die Krypto-Miner müssen sich über drei sehr hohe Kosten im Klaren sein.

1. Stromkosten

Einer der größten Kostenfaktoren, mit denen Miner zu kämpfen haben, sind die Stromkosten, die für den Betrieb von Grafikprozessoren (GPUs) oder speziellen ASIC-Chips (Application Specific Integrated Circuit) sowie von Servern und Computern erforderlich sind. Das Proof-of-Work-Modell, wie das Mining auch genannt wird, ist sehr stromintensiv, d. h. niedrigere Kilowattpreise pro Stunde (kWh) sind für die Margen der Miner wünschenswert.

Welche Länder bieten die niedrigsten kWh-Kosten? Ironischerweise gibt es an einigen der attraktivsten Orte auch strenge Regeln für Kryptowährungen. China zum Beispiel hat einige der niedrigsten kWh-Kosten der Welt. Allerdings hat China auch Coinangebote und inländische Krypto-Börsen verboten und den Stromverbrauch einiger der größten Mining-Unternehmen des Landes gedrosselt.

Vor kurzem haben sich Mining-Unternehmen wie HIVE Blockchain Technologies (WKN:A2DYRG) wegen günstigerer Stromkosten an Skandinavien gewandt. HIVE errichtet Mining-Zentren in Schweden und Island, da die beiden im europäischen Vergleich unterdurchschnittliche Stromkosten haben. Darüber hinaus sind nordische Länder wie Schweden stärker auf erneuerbare Energien wie Sonne, Wind- und Wasserkraft angewiesen, um Strom zu erzeugen, was die Gesamtkosten für kWh niedrig hält.

Kurzum, der Standort ist wichtig!

2. Kühlkosten

Zweitens müssen die Miner verstehen, dass der Betrieb von einigen Dutzend oder mehr GPUs zusammen mit Servern und Computern viel Wärme erzeugen kann. Diese Hitze kann eine nicht optimale Betriebstemperatur für die Mining-Hardware erzeugen, die bei unsachgemäßer Behandlung zum Ausfall führt. Dies bedeutet, dass möglicherweise Kühlsysteme vorhanden sein müssen, um eine Überhitzung und einen Ausfall der Anlage zu verhindern. Das sind weitere Stromkosten, an die einige Leute einfach nicht denken.

Es ist erwähnenswert, dass der Standort wieder einmal eine Rolle spielen kann, wie stark sich die Kühlungskosten auf die Gewinnspannen auswirken. Der Betrieb in Islands natürlich kühleren Temperaturen kann HIVE Blockchain Technologies helfen, die Kühlungskosten niedrig zu halten. Tatsächlich nennt HIVE das „kalte Klima“ als eines der drei wichtigsten Verkaufsargumente für die Errichtung eines Mining-Rechenzentrums in Island (zusammen mit einer schnellen Internetverbindung und günstigem Ökostrom).

3. Hardwarekosten

Schließlich haben die Miner mit den Hardwarekosten zu kämpfen, die sich als ihr größtes Budgetproblem herausstellen können.

Die Miner können auf zwei Arten mit den Hardwarekosten konfrontiert werden. Erstens gibt es die Anlaufkosten für die Anschaffung der Hardware, die zum Mining von Kryptowährungen benötigt wird. Zweitens müssen sie ihre Ausrüstung ständig verbessern, um gegenüber anderen Mining-Unternehmen wettbewerbsfähig zu bleiben.

Im vergangenen Jahr haben NVIDIA (WKN:918422) und Advanced Micro Devices (WKN:863186) beobachtet, wie Krypto-Miner Grafikkarten in einem unglaublichen Tempo aufgekauft haben, wodurch das Angebot drastisch reduziert wurde und der Preis für Grafikkarten um 100 % bis 200 % in die Höhe schoss. Während dies anfänglich großartige Neuigkeiten für NVIDIA und AMD waren, hat es die beiden Unternehmen auch in eine Zwickmühle gebracht. NVIDIA und Advanced Micro könnten sich dafür entscheiden, spezielle Grafikkarten für die Krypto-Miner herzustellen, was die ihren plötzlichen Umsatzanstieg gefährden würde, oder sie könnten nichts tun und riskieren, ihre Stammkunden, durch die hohen Preise zu vergraulen. Es ist für die beiden Unternehmen wirklich eine No-Win-Situation und ein großer Kostenfaktor für die Miner.

Jetzt zu der bereits erwähnten Sache….

Es gibt auch eine Wildcard unter all dem, was über den Erfolg der Miner entscheiden könnte: die zugrundeliegenden Kursbewegungen der virtuellen Währungen.

Wie du wahrscheinlich richtig erraten hast, sind fallende Krypto-Kurse keine gute Nachricht für die Miner und ihre Margen. Je höher die Coinkurse, desto lukrativer ist es oft, virtuelle Tokens zu minen. Dabei muss man verstehen, dass sich der Wettbewerb um die Lösung eines Blocks verschärft, was letztendlich zu einer Verschlechterung der Margen führen kann.

In ähnlicher Weise hängen die Gewinnspannen der Krypto-Miner davon ab, was sie mit den Tokens machen, die sie als Belohnung erhalten. Die Miner könnten sich dafür entscheiden, sie fast sofort in eine Papierwährung umzutauschen, was zu diesem Zeitpunkt zu vorhersehbaren Margen führt. Sie könnten sich aber auch entscheiden, auf unbestimmte Zeit an ihren Coins festzuhalten und Investoren zu werden. Wenn der Kurs der virtuellen Coins dramatisch steigt, haben die Miner ihre Gewinne damit nochmal deutlich erhöht. Aber wenn die Krypto-Kurse fallen, könnte es die Margen schmälern – oder es vielleicht sogar unrentabel machen, Tokens gemint zu haben.

Die Krypto-Industrie entwickelt sich vorerst noch gut. Aber wird die Situation auch in drei Jahren so bleiben? Da bin ich mir nicht so sicher.

