3 Jahre Mietpreisbremse: In den meisten Millionenstädten hält sie explodierende Wohnkosten nicht auf

Nürnberg (ots) -- 3 Jahre Mietpreisbremse: Mieten in Berlin steigen stärker alsvor Einführung des Gesetzes, das zeigt eine Auswertung vonimmowelt.de- Kaum Wirkung in München: Die Mietpreise schnellten in denletzten 3 Jahren beinahe ebenso stark in die Höhe wie vor derEinführung der Mietpreisbremse- In Hamburg und Köln sind die Preissprünge im 3-Jahresrückblickrückläufig - Investitionen in günstigen Wohnraum zeigenAuswirkungen bei der MietpreisentwicklungTrotz Mietpreisbremse schnellen die Preise in den meistenMillionenstädten weiter in die Höhe. Jetzt diskutiert die GroßeKoalition über eine Verschärfung des Gesetzes, um Mietsteigerungeneffektiver zu begrenzen. Denn knapper Wohnraum und stetigesBevölkerungswachstum zeigen deutliche Auswirkungen: In Berlin sinddie Mieten seit Inkrafttreten des Gesetzes vor 3 Jahren noch stärkergestiegen als vorher. In München dreht sich die Mietpreisschraubeebenfalls weiter nach oben, wie eine aktuelle Analyse von immowelt.dezeigt.Ungebremste Mietsteigerungen in BerlinSeit 2015 kletterten die Mieten in Berlin von 8,50 Euro proQuadratmeter (Median) auf 11,40 Euro. Die Steigerungsrate von 34Prozent liegt damit deutlich über den 25 Prozent, mit denen diePreise in den 3 Jahren vor der Einführung der Mietpreisbremsezugenommen haben.In München hat die Mietpreisbremse ihre Wirkung ebenfallsverfehlt. Derzeit liegen die Mietpreise in der bayrischenLandeshauptstadt auf einem Rekordhoch von 17,90 Euro proQuadratmeter. Seit Einführung der Mietpreisbremse im August 2015haben sie sich um 19 Prozent nach oben entwickelt. Damit zeichnetsich beinahe dasselbe Bild ab wie im 3-Jahreszeitraum vor 2015. Schondamals haben sich die Mieten mit einer Steigerungsrate von 20 Prozentkräftig erhöht."Die rasante Preisentwicklung in Berlin und München ist nichtverwunderlich", erklärt Immowelt-CEO Carsten Schlabritz. "BezahlbarerWohnraum ist in beiden Städten immer noch Mangelware. Um einenweiteren Preisanstieg zu verhindern, muss der soziale Wohnungsbau fürInvestoren so rentabel werden wie der frei finanzierte. Das geht nur,wenn die Städte und Kommunen marktgerechte Anreize bereitstellen."Die aktuelle Situation sieht allerdings anders aus: Die wenigen,freien Bauflächen sind extrem teuer und werden zu Höchstpreisenverkauft. Die Baukosten sind in den vergangenen Jahren drastischgestiegen, auch wegen neuer Bauvorschriften. Viele Neubauten sinddadurch im Luxuspreissegment angesiedelt und für vieleWohnungssuchende unerschwinglich. Das Nachsehen haben die Gering- undimmer mehr auch die Normalverdiener. Durch die Ausnahmeregelungen derMietpreisbremse - sie greift nicht bei Neubauten oder umfassenderSanierung von Bestandsimmobilien - wird diese Entwicklung sogar nochbegünstigt. Wohnungen, die bereits vor der Einführung des Gesetzesüber der ortsüblichen Vergleichsmiete lagen, haben zudemBestandsschutz.Entspannter Wohnungsmarkt in Köln und HamburgAlternative Lösungen wie beschleunigte Baugenehmigungen undWohnraumförderungen zeigen in anderen Städten bereits Wirkung: InHamburg und Köln steigen die Preise zwar an - allerdings im moderatenBereich. In Köln sind die Mieten in den vergangenen 3 Jahren um 7Prozent auf 10,70 Euro pro Quadratmeter angestiegen. Von 2012 bis zurEinführung der Mietpreisbremse im Jahr 2015 lag die Steigerungsratedagegen noch bei 15 Prozent. In Hamburg ist der rasanteMietpreisanstieg ebenfalls gebremst: Von 2015 bis 2018 haben sich diePreise um 9 Prozent auf 11,90 Euro pro Quadratmeter entwickelt. Im3-Jahreszeitraum zuvor lag die Steigerungsrate noch bei 14 Prozent.Köln und Hamburg arbeiten aktiv daran, die Ursache der steigendenPreise zu bekämpfen. Trotz rasanter Bevölkerungsentwicklung versuchtauch Hamburg seit 2011 mit dem "Bündnis für das Wohnen" gegen dieWohnungsknappheit vorzugehen. Jährlich entstehen dadurch 10.000 neueWohnungen - davon 3.000 für Menschen mit geringerem Einkommen in derHansestadt. Köln treibt die Schaffung von Wohnraum ebenfalls voran:2014 hat die Domstadt das Stadtentwicklungskonzept Wohnen ins Lebengerufen, durch das bis 2029 66.000 neue Wohnungen entstehen sollen.Die Entwicklungen in Köln und Hamburg zeigen, dass die Ursachesteigender Preise bekämpft werden muss. Auch die Rechtsprechungbeschäftigt sich bereits mit der Problematik der Mietpreisbremse. DasLandgericht München und aktuell auch das Oberlandesgericht Münchenhaben die Mietpreisbremse bereits für ungültig erklärt. Für denMieter ändert sich dadurch aber nichts - die Mietpreisspiraleschraubt sich weiter in die Höhe.Tabellen zu den 4 untersuchten Städten stehen hier zum Downloadbereit.BerechnungsgrundlageDatenbasis für die Berechnung der Mietpreise in den StädtenBerlin, München, Hamburg und Köln waren 105.800 Mietwohnungen und-häuser, die jeweils in der ersten Hälfte der Jahre 2012, 2015 und2018 auf immowelt.de inseriert wurden. Die Mietpreise spiegeln denMedian der Nettokaltmieten bei Neuvermietung wider.Diese und andere Pressemitteilungen von immowelt.de finden Sie inunserem Pressebereich unter presse.immowelt.de.Über immowelt.deDas Immobilienportal www.immowelt.de ist einer der führendenOnline-Marktplätze für Wohnungen, Häuser und Gewerbeimmobilien.Gemeinsam mit immonet.de verzeichnet das Immobilienportal eineReichweite von monatlich 48 Millionen Visits*. Immowelt.de ist einPortal der Immowelt Group, die mit bauen.de und umzugsauktion.deweitere reichweitenstarke Portale betreibt und leistungsstarkeCRM-Software für die Immobilienbranche entwickelt. An der ImmoweltGroup ist die Axel Springer SE mehrheitlich beteiligt. * GoogleAnalytics; Stand: Januar 2018Pressekontakt:Immowelt AGNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dePeter Groscurth+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dewww.twitter.com/immoweltwww.facebook.com/immoweltOriginal-Content von: Immowelt AG, übermittelt durch news aktuell