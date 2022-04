3 Jahre in Folge: GIGABYTE gewinnt Red Dot Design Award für Mainboards und Laptops

Taipei (ots/PRNewswire) -GIGABYTE Technology wurde erneut mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet, einem der renommiertesten Designwettbewerbe der Welt, der als Qualitätssiegel für feinstes Design gilt. In diesem Jahr wurde GIGABYTE zum dritten Mal in Folge mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet, ein Beweis für GIGABYTEs Innovation und Design-Exzellenz. Zu den diesjährigen Gewinnern, die aus zehntausenden von Einsendungen hervorgingen, gehören die Motherboards der Z690 AERO-Serie (https://www.aorus.com/de-de/motherboards/intel-z690-series), das AORUS 15 (https://www.aorus.com/de-de/laptops/gaming) Gaming-Notebook und das AERO 17 (https://www.aorus.com/de-de/laptops/gaming) Creator-Notebook.Die Motherboards der Z690 AERO-Serie (https://www.aorus.com/de-de/motherboards/intel-z690-series) wurden für Kreativprofis entwickelt und überzeugten durch ihre elegante Ästhetik und ihre kreativitätsorientierten Funktionen. Der exklusive VisionLINK wurde speziell für Kreative entwickelt und bietet eine vielseitige Verbindung mit dem Stift-Display über ein einziges USB-Typ-C-Kabel. Durch die Kombination von Stromversorgung und Datenübertragung in einem Gerät räumt der VisionLINK mit dem Kabelsalat auf und sorgt für einen sauberen, organisierten Arbeitsbereich für Kreative.Das doppelte Upgrade in der neuen AORUS 15 (https://www.aorus.com/de-de/laptops/gaming) Laptop mit neuer CPU und Grafikkarte verbessert die Performance und hebt diese auf ein neues Niveau. Die exklusive WINDFORCE Infinity Kühlung leitet entstandene Wärme effektiv ab und sorgt dafür, dass die Laptops auch unter höchster Belastung reibungslos laufen.Der Red Dot wurde auch dem brandneuen AERO 17 (https://www.aorus.com/de-de/laptops/gaming) Creator-Notebook für seine subtile Ästhetik und erstklassige Leistung verliehen. Mit seinem komplett neu gestalteten Look und modernster Hardware erfüllt der Laptop die Anforderungen der Content-Ersteller und gewinnt die Herzen der Jury.GIGABYTEs Siegesserie beim Red Dot markiert nicht nur einen bedeutenden Meilenstein für die Marke, sondern unterstreicht auch GIGABYTEs Engagement für seinen Slogan „Upgrade Your Life". GIGABYTE wird weiterhin neue Möglichkeiten erforschen und aufregende, innovative und zukunftsweisende Designs für alle PC-Anwender vorstellen.Um mehr über GIGABYTEs preisgekrönte Produkt- und Designgeschichten zu erfahren, lesen Sie bitte hier:https://bit.ly/RedDotAward2022Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1795226/Reddot_KV.jpgPressekontakt:Linda Yang,linda.yang@gigabyte.com,+886-89124000Original-Content von: GIGABYTE, übermittelt durch news aktuell