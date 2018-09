3 Jahre Dieselgate - Bilanz eines Regierungsversagens: Rekordgewinne bei Autokonzernen, Fahrverbote wegen abgasverpesteter Innenstädte und elf Millionen betrogene Diesel-Besitzer

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

--------------------------------------------------------------mehr Informationenhttp://ots.de/ghvjS3--------------------------------------------------------------Berlin (ots) - Deutsche Umwelthilfe fordert Bundeskanzlerin AngelaMerkel dazu auf, sich endlich aus dem Würgegriff der Autokonzerne zubefreien und verbindliche Hardware-Nachrüstungen aller Betrugs-Dieselauf Kosten der Hersteller anzuordnen - Neue Abgasmessungen der DUHzeigen bis zu 15-fache Grenzwertüberschreitung bei Euro 6 Diesel -DUH kündigt in Hagen, Bielefeld, Freiburg, Limburg, Oberhausen,Oldenburg, und Wuppertal Gerichtsverfahren zur schnellen Durchsetzungder "Sauberen Luft" anDrei Jahre nach Bekanntwerden des Diesel-Abgasskandals bewertetdie Deutsche Umwelthilfe (DUH) das Regierungshandeln alsTotalversagen. Am 18. September 2015 wurde öffentlich, dassUS-amerikanische Behörden ein Ermittlungsverfahren gegen dieVolkswagen AG wegen der Verwendung illegaler Abschalteinrichtungen inDiesel-Pkw einleiten. Während hierzulande VW und die Bundesregierungversuchten, den Skandal auf VW-Modelle und bestimmte Euro 5Diesel-Pkw des Herstellers zu begrenzen, wies die DUH durch eigeneAbgasmessungen nach, dass der Skandal nicht auf VW und dort einenbestimmten Motor von Euro 5 Fahrzeugen beschränkt ist. Sondern, dassauch BMW, Daimler, Porsche, Ford, Opel und weitere ausländischeHersteller illegale Abschalteinrichtungen verwenden. Die DUH fordertKanzlerin Merkel auf, nach drei Jahren Untätigkeit nun endlich denMenschen zu helfen und die Dieselkonzerne zu verpflichten, die elfMillionen Betrugs-Diesel auf deren Kosten nachrüsten zu lassen.Erstmals im September 2007 hatte die DUH in einer Pressekonferenzdiesen organisierten Abgasbetrug umfassend dargestellt. Im Februar2011 informierte der Umwelt- und Verbraucherschutzverband dasBundesverkehrsministerium über den VW-Abgasbetrug an einem Pkw mitdem durch die US-Enthüllungen bekannten Motor EA 189. Das Ministeriumweigerte sich damals, wie in den folgenden vier Jahren, diesen undweiteren Hinweisen und Abgasmessungen durch eigene Untersuchungennachzugehen und den Abgasbetrug somit frühzeitig zu unterbinden.Die DUH hat seit Oktober 2015 bei über 1.200 eigenenAbgasmessungen an mehr als 110 Diesel-Fahrzeugen in Prüflaboren, abervor allem in dem verbandseigenen Emissions-Kontroll-Institut (EKI),bei General Motors/Opel, Renault/Nissan, BMW, Mercedes, VW,FiatChrysler und weiteren Herstellern extrem hohe Abweichungenzwischen Prüfstands- und Realemissionen bzw. klare Hinweise aufAbschalteinrichtungen dokumentiert und den deutschen wieausländischen Zulassungsbehörden gemeldet. Bei all diesen Unternehmenhaben danach die staatlichen Nachprüfungen das Vorhandensein vonAbschalteinrichtungen bestätigt."Die Bilanz ist ernüchternd: Drei Jahre, nachdem das VW-Gate inden USA bekannt wurde, fahren in Europa die Betrugs-Dieselunverändert als Giftgasschleudern durch unsere Innenstädte und führenzu tausendfachem Tod und hunderttausenden Erkrankungen. Und dieüberwiegende Mehrzahl der in den letzten drei Jahren neu auf dieStraße gekommenen Euro 6 Diesel-Pkw sind genauso schmutzig",kritisiert Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH.Die durch das EKI untersuchten Euro 6 Diesel-Pkw emittierten imDurchschnitt 444 Milligramm Stickoxid (NOx) pro Kilometer (mg/km),das entspricht einer 5,5-fachen Überschreitung des NOx-Grenzwerts imrealen Fahrbetrieb. Nur 8,4 Prozent der Euro 6 Diesel-Pkw hielten dengeltenden NOx-Grenzwert von 80 mg/km ein. Die Euro 6 Diesel-Pkwemittieren im Vergleich zu den Euro 6 Benzin-Pkw durchschnittlich 12Mal mehr NOx. Zwei aktuelle Messungen der DUH im EKI zeigen sogarüber diesen Durchschnittswert hinausgehende Überschreitungen desAbgasgrenzwertes für NOx: Bei einem Alfa Romeo Giulia 2.2 Multijet,Euro 6 wurden 584 mg NOx/km und damit eine Überschreitung desGrenzwerts um den Faktor 7,3 gemessen. Noch drastischer ist dasErgebnis bei einem Renault Scénic ENERGY dCi 130, ebenfalls Euro 6.Hier erreichen die NOx-Emissionen im Schnitt 1.192 mg/km, was einerÜberschreitung um den Faktor 14,9 entspricht. Beide Diesel-Pkw sindgerade ein Jahr alt."Diese Bundesregierung hat auf ganzer Linie versagt. Während diedeutschen Autokonzerne im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn von 35Milliarden Euro erzielten, bleiben elf Millionen Besitzer vonDiesel-Pkw ohne funktionierende Abgasanlage im Dieseldunst stehen.Sie sehen sich nun konfrontiert mit einem massiven Wertverlust derFahrzeuge und Diesel-Fahrverboten, die von der DUH zum Schutz derGesundheit für 34 Städte gerichtlich bereits erwirkt wurden oder nochwerden", so Jürgen Resch. "Wann endlich wird sich die Bundeskanzlerinaus dem Würgegriff der Dieselkonzerne befreien? Während AndreasScheuer, der Vertreter der Autokonzerne in der Bundesregierung, mittäglichen Äußerungen gegen die Hardware-Nachrüstungen kämpft, sehenGerichte in Bayern und Baden-Württemberg nunmehr eine Beugehaft gegenRegierungspolitiker, die sich weigern rechtskräftige Urteileumzusetzen, als unausweichlich an. Frau Bundeskanzlerin - ich fordereSie auf, endlich den Titel Autokanzlerin abzulegen und dieDieselkonzerne entweder zum Rückkauf oder zur Hardware-Nachrüstungaller elf Millionen Betrugsdiesel zu verpflichten."Die hohen Schadstoffemissionen aus Diesel-Pkw sind maßgeblichUrsache für die vielerorts auftretende Überschreitung des seit 2010verbindlich geltenden Jahresmittelwertes für Stickstoffdioxid (NO2).Mit einer breit angelegten Messkampagne im Februar und Juni 2018hatte die DUH aufgezeigt, dass mindestens 115 Städte in DeutschlandKonzentrationen des Dieselabgasgifts NO2 aufweisen, die über demGrenzwert liegen.Da die für die Luftreinhaltung zuständigen Behörden undLandesregierungen nur auf gerichtliche Entscheidungen reagieren undsich nach wie vor weigern, von sich aus die notwendigenDiesel-Fahrverbote zu verfügen, hat sich die DUH dazu entschlossen,in folgenden sieben Städten neue Klagen auf Einhaltung derLuftqualitätswerte beim Dieselabgasgift NO2 zu erheben: Hagen,Bielefeld, Freiburg, Limburg, Oberhausen, Oldenburg und Wuppertal.Aktuell führt die DUH in 28 Städten Klageverfahren für dieDurchsetzung der "Sauberen Luft". Die Klagen zielen auf die Aufnahmeverbindlicher und effektiver Maßnahmen in die jeweiligenLuftreinhaltepläne. Das Bundesverwaltungsgericht hatte im Februar2018 bestätigt, dass Fahrverbote für Dieselfahrzeuge zulässig sind.Demnach müssen sie dort zwingend eingeführt werden, wo andereMaßnahmen versagen, um die Einhaltung des NO2-Jahresmittelgrenzwertsinnerhalb weniger Monate sicherzustellen.Obwohl die DUH in München, Düsseldorf, Stuttgart, Aachen undzuletzt Frankfurt am Main die Klagen gewonnen hat, weigern sich diefür die Luftreinhaltung zuständigen Behörden, rechtskräftigenUrteilen nachzukommen - auch auf Druck der jeweiligenMinisterpräsidenten der Länder. Dazu Rechtsanwalt Remo Klinger, derdie DUH in zahlreichen Verfahren vertritt: "In einem Rechtsstaat undeiner Demokratie ist es nicht hinnehmbar, wenn sich Vertreter vonBehörden oder gewählte Repräsentanten rechtskräftigenGerichtsurteilen verweigern und meinen, für sie gelten andere Regelnals für jeden anderen im Lande. Genauso bedenklich ist es, wennBehörden die rechtlich verankerte Auskunftspflicht aushebeln, umeinseitig die Interessen von Unternehmen zu schützen. Mit dieserHaltung legen die Verantwortlichen eine Lunte an die Grundfestenunseres Staatssystems. Das ist mehr als unverantwortlich."Einen massiven Schwachpunkt sieht die DUH in der Weigerung derBundesregierung, den getäuschten und geschädigten Fahrzeughaltern zuihrem Recht zu verhelfen. Eine Hardware-Nachrüstung von Diesel-Pkwder Euronormen 5 und 6 auf Kosten der Hersteller hatte der Umwelt-und Verbraucherschutzverband bereits 2015 gefordert. Doch nach wievor blockiert das Bundesverkehrsministerium diese Maßnahme, dieeinzig eine verlässliche Absenkung der Abgasemissionen bewirkt. "Mitdem stattdessen von Verkehrsminister Scheuer propagiertenMicky-Mouse-Software-Update werden Fahrverbote für Dieselfahrzeugenicht zu verhindern sein. Indem sich der CSU-Minister vor den Karrender Hersteller spannen lässt, täuscht er die Verbraucher erneut,während die Autobauer munter Rekordgewinne einfahren", so Resch.Hintergrund:Ergänzend zu den derzeit laufenden Klagen für "Saubere Luft" wirddie DUH zeitnah in folgenden Städten neue Klagen zur Einhaltung derLuftqualitätswerte beim Dieselabgasgift NO2 erheben: Hagen(Jahresmittelwert für NO2 lag in 2017 laut Umweltbundesamt an derMessstation Märkischer Ring 85 bei 49 µg/m³), Bielefeld (BielefeldInnenstadt: 47 µg/m³), Freiburg (Schwarzwaldstraße: 49 µg/m³),Limburg (Schiede 28-30: 58 µg/m³), Oberhausen (Mülheimer Straße 117:49 µg/m³), Oldenburg (Heiligengeistwall: 49 µg/m³), Wuppertal(städtisches Messnetz Briller Straße 28: 57 µg/m³). Damit klagt dieDUH dann in insgesamt 34 Städten. Die nächste mündliche Verhandlungund Entscheidung findet am 9. Die nächste mündliche Verhandlung und Entscheidung findet am 9. Oktober 2018 in Berlin statt.