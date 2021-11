3 Investmentstrategien, die das Geld wie von Zauberhand vermehren

Wichtige Punkte

Investiere langfristig.

Einfache Indexfonds können starke Wachstumsfaktoren sein.

Unternehmen mit Optionen können eine sehr gute Performance liefern.

Wenn Sparkonten mit 0,4 % Zinsen prahlen und 10-jährige Staatsanleihen in den USA 1,6 % abwerfen, kann es schwierig sein, herauszufinden, wie man sein Geld am besten vermehren kann. Für die meisten ist die Antwort einfach: die Börse.

Aktien haben über viele Jahrzehnte hinweg besser abgeschnitten als alternative Anlagen, und die Börse kann ein fast magisches Wachstum erzielen, wenn du weißt, was du tust.

In der folgenden Tabelle findest du Daten von Jeremy Siegel, Professor an der Wharton Business School, der die durchschnittlichen Renditen für Aktien, Anleihen, Bargeld, Gold und den US-Dollar zwischen 1802 und 2012 berechnet hat:

Vermögenswert Jährliche Nominalrendite Aktien 8,1 % Anleihen 5,1 % Staatsanleihen 4,2 % Gold 2,1 % U.S. Dollar 1,4 %

DATENQUELLE: STOCKS FOR THE LONG RUN.

1. Investiere langfristig.

Eine erste Strategie für magisches finanzielles Wachstum ist es, ein langfristiger Investor zu sein. Im Folgenden erfährst du, wie dein Geld über lange Zeiträume mit einer Rendite von 8 % wachsen kann – obwohl du über deinen bestimmten Zeitraum im Durchschnitt deutlich mehr oder weniger als 8 % erreichen kannst:

8 % Wachstum über 5.000 USD investiert pro Jahr 10.000 USD investiert pro Jahr 15.000 USD investiert pro Jahr 5 Jahre 31.680 USD 63.359 USD 95.039 USD 10 Jahre 78.227 USD 156.455 USD 234.682 USD 15 Jahre 146.621 USD 293.243 USD 439.864 USD 20 Jahre 247.115 USD 494.229 USD 741.344 USD 25 Jahre 394.772 USD 789.544 USD 1,2 Mio. USD 30 Jahre 611.729 USD 1,2 Mio. USD 1,8 Mio. USD 35 Jahre 930.511 USD 1,9 Mio. USD 2,8 Mio. USD 40 Jahre 1,4 Mio. USD 2,8 Mio. USD 4,2 Mio. USD

DATENQUELLE: BERECHNUNGEN DES AUTORS.

Wenn du genug Zeit hast, kannst du zum Millionär oder sogar zum Multimillionär werden – und je mehr du jedes Jahr investierst, desto schneller bist du am Ziel.

2. Verwende Indexfonds

Indexfonds sind wohl die beste Möglichkeit, dein Geld in etwa so schnell zu vermehren wie die Börse insgesamt. Es gibt viele Indexfonds, suche also nach günstigen Indexfonds und konzentriere dich auf solche, die breite Marktindizes abbilden, wie z. B. den S&P 500, der etwa 500 der größten Unternehmen Amerikas enthält.

Es gibt noch viele andere, die du in Betracht ziehen könntest, aber hier sind drei großartige Indexfonds, in die du investieren kannst:

SPDR S&P 500 ETF (WKN:A0AET0)

(WKN:A0AET0) Vanguard Total Stock Market ETF (WKN:676773)

(WKN:676773) Vanguard Total World Stock ETF (WKN:A2PKXG)

Mit diesen ETFs kannst du sofort in 80 % des US-Aktienmarktes, in den gesamten US-Markt oder in fast alle Aktien der Welt investieren. Es gibt noch viele andere gute, kostengünstige Indexfonds, von denen einige auf Anleihen und andere Marktsegmente ausgerichtet sind.

3. Bevorzuge Optionalität

Wenn du eine höhere Rendite als der Marktdurchschnitt anstrebst, wirst du wahrscheinlich einige sorgfältig ausgewählte Einzelaktien in dein Portfolio aufnehmen wollen. Du könntest nach Wachstumsaktien suchen, und du würdest gut daran tun, die Philosophie von The Motley Fool zu berücksichtigen, die empfiehlt, 25 oder mehr Aktien zu kaufen und sie mindestens fünf Jahre lang zu halten. So hast du selbst bei überbewerteten Aktien eine gute Chance, ihren inneren Wert zu erreichen – und zu übertreffen – und du hast eine größere Chance, einige Unternehmen zu haben, die sich langfristig zu phänomenalen Performern entwickeln.

Wenn du dich über viele Unternehmen informierst und entscheidest, in welche du investieren möchtest, solltest du auf die Optionalität achten. Ein Unternehmen ist optional, wenn es in der Lage ist, sich auf seinem Wachstumspfad in neue Richtungen zu bewegen. Vielleicht geht es nicht in alle oder einige dieser Richtungen, aber es könnte. Es hat die Möglichkeit dazu, wenn es das möchte.

Hier sind einige Beispiele für Unternehmen, die diese Möglichkeit haben:

Netflix (WKN:552484) hat gezeigt, dass es auf die Optionalität achtet, indem es angedeutet hat, dass es in den Spielebereich expandieren könnte. Es könnte auch neue Einnahmen generieren, indem es Werbung in sein Angebot aufnimmt.

(WKN:552484) hat gezeigt, dass es auf die Optionalität achtet, indem es angedeutet hat, dass es in den Spielebereich expandieren könnte. Es könnte auch neue Einnahmen generieren, indem es Werbung in sein Angebot aufnimmt. Apple (WKN:865985) hat bewiesen, dass es in der Lage ist, sein Ökosystem zu erweitern, z. B. mit Uhren. Die Geräte von Apple haben im Laufe der Zeit immer mehr Funktionen erhalten und können sogar noch mehr bieten, wie z. B. die Gesundheitsüberwachung.

(WKN:865985) hat bewiesen, dass es in der Lage ist, sein Ökosystem zu erweitern, z. B. mit Uhren. Die Geräte von Apple haben im Laufe der Zeit immer mehr Funktionen erhalten und können sogar noch mehr bieten, wie z. B. die Gesundheitsüberwachung. Amazon.com (WKN:906866) hat Optionalität bewiesen, als es nicht mehr nur Bücher, sondern auch andere Dinge verkaufte – und später auch anderen Unternehmen erlaubte, Dinge auf seiner Plattform zu verkaufen.

Wenn du ein Unternehmen untersuchst, solltest du dich fragen, ob es in der Lage ist, neue Richtungen einzuschlagen, um seinen Auftrag zu erfüllen und seine Ziele zu erreichen. Unternehmen, die in ihren Möglichkeiten eingeschränkt sind, bieten vielleicht weniger magische Leistungen.

Das sind nur drei Ansätze, damit dein Portfolio ein magisches Wachstum erfährt. Finde heraus, welche davon zu dir und deinen Zielen passen.

Der Artikel 3 Investmentstrategien, die das Geld wie von Zauberhand vermehren ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

