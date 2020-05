3 Industriezweige, die sich nach Corona möglicherweise nicht erholen

Weitere Suchergebnisse zu "Planet Fitness A":

Der CEO von Berkshire Hathaway, Warren Buffett, schockierte kürzlich die Investoren, indem er die gesamte Beteiligung an vier großen Fluglinien verkaufte – und das mit großem Verlust. “Ich weiß nicht, ob in zwei oder drei Jahren so viele Menschen so viele Passagiermeilen fliegen werden wie im vergangenen Jahr”, sagte Buffett.

Das fand ich sehr interessant, denn es zeigt, dass Buffett trotz der Notwendigkeit von Flugreisen in der globalen Wirtschaft davon ausgeht, dass die Coronavirus-Pandemie ein echtes Potenzial hat, das menschliche Verhalten zu ändern. Menschen sind Gewohnheitstiere, und wenn die soziale Distanzierung bis ins nächste Jahr andauert, könnten einige Branchen Schwierigkeiten haben, sich wieder zu erholen, bevor sich die Verbrauchergewohnheiten völlig ändern. Hier sind drei Branchen, die in Schwierigkeiten sein könnten:

1. Fitnessclubs

Seit Beginn der sozialen Distanzierung habe ich meinen Heimtrainingsbereich erheblich ausgebaut. Ich habe ein Rudergerät, Übungsbänder und benutze jetzt häufig die Heimtrainings-App, die ich nie angefasst habe, solange ich zu Planet Fitness (WKN:A14U2K) ging. Ich kann es zwar nicht erwarten, wieder ins Fitnessstudio zu gehen – oder generell einfach nur aus dem Haus zu gehen -, aber ich denke, wenn die anfängliche Aufregung erst einmal abgeklungen ist, können die Leute zu Hause weiter trainieren, weil sie sich einfach daran gewöhnt haben. Es könnte auch erschwinglicher sein. Ich glaube sogar, dass Planet Fitness aufgrund des niedrigen Mitgliedspreises und der großen Präsenz in den USA weiter funktionieren wird, aber andere, teurere Fitnessstudios könnten in ernsthaften Schwierigkeiten stecken.

Die Menschen haben gelernt, Yoga zu Hause zu machen, und Unternehmen wie Peloton Interactive (WKN:A2PR0M) leisten gute Arbeit. Das indische Fitness- und Wellness-Start-up cure.fit hat jedoch 800 Mitarbeiter entlassen, eine Reihe von Fitnesscentern dauerhaft geschlossen und erwägt laut Reuters, vollständig digital zu arbeiten. Meiner Meinung nach besteht das Hauptproblem darin, dass selbst nach der Wiedereröffnung der Wirtschaft auf absehbare Zeit immer noch Angst vor der Verbreitung des Coronavirus besteht. Das könnte dazu führen, dass viele Menschen weiterhin zu Hause Sport treiben, um das Risiko zu vermeiden, bis sie sich wieder völlig sicher fühlen.

2. Kinos

Nicht gerade eine Überraschung, aber die Coronavirus-Pandemie schadet der ohnehin schon angeschlagenen Filmindustrie. Das Virus hat nicht nur dazu geführt, dass die meisten Kinos vorübergehend geschlossen sind, sondern je länger sie geschlossen bleiben, desto normaler wird es, sich neu veröffentlichte Filme auf Streaming-Diensten anzusehen. U.S. Netflix-Nutzer streamten Berichten zufolge im April etwa 6,1 Milliarden Stunden an Inhalten (gegenüber einem Durchschnitt von etwa 5 Milliarden Stunden).

Mir gefällt immer noch der Gedanke, ins Kino zu gehen, um einen Tapetenwechsel zu erleben und in den großen, bequemen Sitzen den Film zu erleben. Aber werde ich das Risiko eingehen, den Virus zu bekommen, wenn ich die meisten meiner Filmbedürfnisse zu Hause erfüllen kann? Das ist die Frage.

Wie lange können Kino-Aktien wie AMC Entertainment Holdings (WKN:A1W90H) einem enormen Umsatzrückgang standhalten, wenn sie bereits einen riesigen Schuldenberg haben? Tatsächlich sind die Comeback-Aussichten für Autokinos im Moment wahrscheinlich besser als für traditionelle Indoor-Kinos.

3. Büroräume

Ich sage nicht, dass jedes große Unternehmen seinen Hauptsitz zum Verkauf anbieten wird, aber ich denke, dass viele Unternehmen eine Herabstufung auf eine kleinere, kostengünstigere Fläche in Betracht ziehen oder darüber nachdenken, sie ganz aufzugeben. Immerhin hat das Coronavirus viele Arbeitnehmer in ihre Wohnungen gedrängt, und das Leben (und das Geschäft) geht weiter. Es kann auch sein, dass die Menschen nicht mehr zu der zweistündigen täglichen Berufspendelei und förmlichen Arbeitskleidung zurückkehren wollen, sobald sie sich daran gewöhnt haben, eine Stunde später aufzuwachen und in der Jogginghose zu arbeiten. Darüber hinaus müssen viele Büros möglicherweise erhebliche Änderungen vornehmen, um die Arbeit sicher wieder aufnehmen zu können, was die Rückkehr weiter hinausschieben könnte.

Dies könnte zu einem enormen Nachfragerückgang und damit zu einem massiven Preisverfall bei Bürogebäuden führen. Einige Städte in Massachusetts, New York und Kalifornien verlangen mehr als 1.000 US-Dollar pro Quadratfuß für den Kauf einiger Büroräume. Die Pandemie könnte zeigen, dass der Wert dieser Flächen nicht wirklich dem entspricht, was kommerzielle Immobilienmakler einem glauben machen wollen. Wenn dein Unternehmen ein paar schlechte Quartale hinter sich hat und die Ausgaben senken muss, ist es viel einfacher, Büros aufzugeben oder umzuziehen, wenn die Belegschaft bereits zu Hause arbeitet. Aktionäre von Real Estate Investment Trusts (REITs), die sich auf Büroflächen spezialisiert haben, wie Boston Properties (WKN:907550) und SL Green Realty (WKN:908769), sollten ihre Positionen möglicherweise neu bewerten.

Dieser Artikel wurde von Bram Berkowitz auf Englisch verfasst und am 07.05.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

