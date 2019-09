3 IPOs, auf die man ein Auge haben sollte

Weitere Suchergebnisse zu "Beyond Meat":

Im Jahr 2018 sahen wir 190 Unternehmen, die an den US-Börsen notiert wurden, und 2019 erweist sich als nicht anders. Dieses Jahr war ein hektisches Jahr für Börsengänge, mit Unternehmen wie Uber (WKN:A2PHHG), Pinterest (WKN:A2PGMG), Beyond Meat (WKN:A2N7XQ) und Slack (WKN:A2PGZL), die bisher an die Börse gingen. Das Jahr ist jedoch noch lange nicht vorbei, denn viele Unternehmen könnten in den nächsten vier Monaten noch an die Börse gehen.

Diese drei Unternehmen planen einen baldigen Börsengang und sollten auf jeden Fall von den Investoren beobachtet werden.

1. Airbnb

Airbnb hat das Hotel- und Gastgewerbe im Sturm erobert. Das vor über zehn Jahren gegründete Unternehmen beherbergt heute über 2 Mio. Menschen pro Nacht, seit der Gründung im Jahr 2008 sind es insgesamt 400 Mio. Menschen gewesen. Airbnb ist in 191 Ländern und 100.000 Städten aktiv und bietet rund 6 Mio. verschiedene Unterkünfte. Dank seines günstigen und einfach zu bedienenden Service ist Airbnb zu einem überall gängigen Begriff geworden.

Im Jahr 2018 verzeichnete Airbnb einen Anstieg der Gästezahlen um 62,5 %, in Mexiko City und Peking um 79 bzw. 91 %. Obwohl Airbnb ein privat gehandeltes Unternehmen ist, haben Berichte gezeigt, dass Airbnb im dritten Quartal 2018 einen Umsatz von 1 Mrd. US-Dollar erwirtschaftet hat, wobei einige Analysten davon ausgehen, dass der Umsatz bis 2021 8,5 Mrd. US-Dollar erreichen wird.

Ein Teil dieses Wachstums stammt von Airbnbs jüngster Unternehmung, Airbnb Experiences. Dieser vor über drei Jahren eingeführte Service bietet über 5.000 Erfahrungen in 60 Städten auf der ganzen Welt und wächst 2018 um 2.500 %. Im Gegensatz zu vielen Unternehmen, die in jüngster Zeit an die Börse gegangen sind, wies Airbnb auch in den letzten zwei Jahren ein positives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf. Das wurde durch das Segment „Experience“, das die Buchung von Aktivitäten vermittelt, unterstützt, wobei einige „Erfahrungen“ jeweils mehr als 200.000 US-Dollar einbrachten.

Das Wachstum von Airbnb ist bei traditionellen Konkurrenten wie Booking.com (WKN:A2JEXP) und TripAdvisor (WKN:A1JRLK) nicht unbemerkt geblieben, die nun einer erheblichen Bedrohung ausgesetzt sind. Eine aktuelle Umfrage von Morgan Stanley ergab, dass 42 % der Airbnb-Nutzer einen traditionellen Hotelservice durch den digitalen Service von Airbnb ersetzt hatten. Kein Wunder, denn Hotels kosten 6 bis 17 % mehr als ein Airbnb.

Obwohl Airbnb noch nicht angekündigt hat, wann es an die Börse gehen will, liegt der Plan eines Börsengangs für Ende 2019 auf dem Tisch. In einer Erklärung sagte Mitbegründer Nathan Blecharczyk: „Wir haben bereits gesagt, dass wir Schritte unternehmen, um 2019 bereit zu sein, an die Börse zu gehen. Das bedeutet nicht, dass wir 2019 an die Börse gehen werden.“

2. Instacart

Apoorva Mehta, CEO des beliebten Lebensmittelhändlers Instacart, sagte Anfang dieses Jahres, dass „ein Börsengang definitiv in Sicht ist“. Instacart wurde von einem ehemaligen Amazon-Mitarbeiter gegründet und erreichte 2018 einen Wert von 8 Mrd. US-Dollar, nachdem er im November letzten Jahres 271 Mio. US-Dollar an Finanzmitteln eingesammelt hatte.

Während der Anteil des Onlinelebensmitteleinkaufs am Gesamtkonsum nur 10 % beträgt, ist die Branche in letzter Zeit deutlich gewachsen. Von 2016 bis 2018 hat sich der Onlinelebensmittelmarkt verdoppelt und es wird erwartet, dass sich der Markt zwischen 2018 und 2023 vervierfachen könnte, wobei jeder fünfte Amerikaner Lebensmittel online kaufen wird.

Obwohl der Umsatz und die Rendite von Instacart nicht öffentlich bekannt gegeben werden, scheint das Unternehmen zu wachsen. Instacart wurde 2012 gegründet und beliefert heute über 15.000 Lebensmittelgeschäfte in 4.000 Städten und hat Partnerschaften mit Unternehmen wie Kroger, ALDI, Sam’s Club und Walmart Canada geschlossen. Bis 2018 hatte Instacart über 30.000 Kunden, investierte stark in Forschung und Entwicklung und kündigte die Eröffnung einer zweiten F&E-Zentrale in Toronto, Kanada, an.

In einer so explosiven Branche wie dem Onlinelebensmitteleinkauf steht Instacart in einem starken Wettbewerb mit Unternehmen wie Walmart, Amazon und Target. Diese beliebten Unternehmen haben sich bereits einen Namen in dem Bereich gemacht und es ist offensichtlich, dass die Kunden zuerst ihren Lieferservice nutzen werden. Laut einer Studie von Second Measure hat Walmart – einer der größten Wettbewerber von Instacart – 62 % mehr Onlinekäufer. Amazon, durch Prime Now und Amazon Fresh, macht derzeit 30 % aller Onlinelebensmitteleinkäufe aus und Targets Shipt verzeichnete im Januar 2019 92 % mehr Bestellungen als im Januar 2018. Trotz des intensiven Wettbewerbs kann Instacart eine wichtige Rolle spielen und kleineren, regionalen Einzelhändlern logistische Expertise und

E-Commerce-Optionen bieten.

3. SmileDirectClub

SmileDirectClub ist ein weiteres Unternehmen, das nach der Einreichung eines Formulars S-1 im August 2019 definitiv an die Börse gehen wird. Der SmileDirectClub bietet sogenannte Clear Aligners an, ein Ersatz für traditionelle Zahnspangen. Im Gegensatz zu den Produkten des Hauptkonkurrenten Align Technology (WKN:590375) mit seiner Marke Invisalign können die Aligner von SmileDirectClub jedoch entweder zu Hause oder in „SmileShops“ installiert werden und kosten somit rund 60 % weniger als Invisalign.

Diese Erschwinglichkeit und die Nutzerfreundlichkeit hat sie zu einer erheblichen Bedrohung für Align gemacht, das derzeit 19 % an SmileDirectClub hält. Obwohl sie Miteigentümer sind, war ihre Beziehung nicht immer positiv, da Align aufgrund eines Wettbewerbsverstoßes mit SmileDirectClub gezwungen war, seine physischen Geschäfte zu schließen. Eine Vereinbarung, die im vergangenen Jahr zwischen SmileDirectClub und CVS getroffen wurde, wird die Produkte in Hunderten von CVS-Shops in den USA bringen. Diese Partnerschaft wird die Aufmerksamkeit der Kunden für SmileDirectClub erhöhen und sollte sich als großer Erfolg im Wettbewerb erweisen.

Der SmileDirectClub wurde kürzlich mit 3,2 Mrd. US-Dollar bewertet und hat seit seiner Gründung im Jahr 2014 über 300.000 Kunden. Angesichts des globalen Marktes für Kieferorthopädie, der 2023 2,6 Mrd. US-Dollar erreichen wird, ist es nicht verwunderlich, dass der SmileDirectClub viel Wachstumspotenzial hat, besonders in einer Zeit, in der Verbraucher billige und effiziente Produkte suchen. Im Jahr 2018 stieg der Umsatz von SmileDirectClub um 184 % auf 398 Mio. US-Dollar.

Obwohl der SmileDirectClub eine einzigartige Position im Markt hat und ein enormes Umsatzwachstum verzeichnet, sollten die Investoren vorsichtig sein, da Zahnärzte mit dem Produkt Probleme haben. Zahnärzte haben in 36 Staaten Beschwerden eingereicht, da sie glauben, dass der Prozess der Zahnkorrektur ein wichtiges medizinisches Verfahren ist und zahlreiche Untersuchungen erfordert. Staatliche Eingriffe in die Dentalindustrie könnten sich für das Geschäftsmodell von SmileDirectClub als gefährlich erweisen. Dennoch verzeichnet das in Kürze an die Börse gehende Unternehmen ein beeindruckendes Wachstum und die Investoren sollten auf jeden Fall ein wachsames Auge darauf haben.

Dieser Artikel wurde von MyWallStr auf Englisch verfasst und am 03.09.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

