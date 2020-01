3 High-Yield-Dividendenaristokraten mit Dividendenrenditen bis zu 9 %!

Dividendenaristokraten werden auch im nun aktuellen Börsenjahr 2020 ein heißes Thema bleiben. Mit ihren seit über 25 Jahren an stetigen Erhöhungen stehen viele dieser Unternehmen und Aktien nicht bloß für ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, sondern häufig auch für ein moderates Wachstum.

Ein spannender Gesamtmix, der insbesondere defensiven Investoren und Ruheständlern gefallen könnte. Nichtsdestoweniger besitzen viele dieser Dividendenaristokraten inzwischen eine hohe Bewertung, weshalb hier die Wahl schwieriger werden könnte.

Werfen wir in diesem Sinne heute einen Foolishen Blick auf drei spannende Dividendenaristokraten mit bis zu 9 % Dividendenrendite, die Investoren möglicherweise kennen sollten.

1. Altria: Dividendenrendite 6,73 %

Eine erste spannende Aktie in diesem Sinne ist die von Altria (WKN: 200417). Der US-amerikanische Zigarettenproduzent zahlt in diesen Tagen schließlich eine Ausschüttung in Höhe von 0,84 US-Dollar pro Quartal an die Investoren aus. Bei einem aktuellen Aktienkursniveau von 49,91 US-Dollar (30.12.2019, maßgeblich für alle Kurse) entspricht das einer Dividendenrendite von 6,73 %. Das ist definitiv interessant.

Nichtsdestoweniger ist es auch hier nicht bloß die Höhe, sondern die Historie, die Lust auf mehr macht. Altria erhöht schließlich inzwischen seit über 50 Jahren stets jedes Jahr mindestens einmal die eigene Dividende. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass hier die Dividende seit über einem Vierteljahrhundert aristokratisch ist.

Dabei wurden die Dividenden sogar 54 Mal innerhalb dieses Zeitraums angehoben und in den vergangenen zehn Jahren hat sich hier die Ausschüttungssumme von 1,68 US-Dollar auf das aktuelle Niveau inzwischen fast verdoppelt. Definitiv ein rasantes Wachstum, das Investoren trotz aller Unstimmigkeiten in der Zigarettenindustrie im Auge behalten sollten.

2. Helmerich & Payne: Dividendenrendite 6,25 %

Ein zweiter Dividendenaristokrat, der es auf eine ähnlich hohe Dividendenrendite bringt, ist Helmerich & Payne (WKN: 851292). Die Aktie des US-amerikanischen Börsendienstleisters zahlt derzeit nämlich eine Quartalsdividende in Höhe von 0,71 US-Dollar an die Investoren aus, was bei einem aktuellen Kursniveau von 45,43 US-Dollar einer Dividendenrendite von 6,25 % entsprechen würde. Auch das ist definitiv interessant für einen Dividendenaristokraten.

H&P, wie ich den Unternehmensnamen frecherweise einfach mal abkürze, schüttet nämlich seit 47 Jahren eine stets mindestens einmal pro Jahr erhöhte Dividende aus. Damit gehört das Unternehmen ebenfalls seit 22 Jahren zum Kreis der Dividendenaristokraten, was definitiv interessant ist.

Trotz dieser beeindruckenden Dividendenhistorie könnte es sich hier anbieten, einen näheren und möglicherweise sogar vorsichtigen Blick zu riskieren. Im vergangenen Geschäftsjahr 2019 kam das Unternehmen nämlich auf einen Verlust in Höhe von 0,47 US-Dollar und auch in den Geschäftsjahren 2016 und 2017 war das Ergebnis negativ. Möglicherweise wird hier die Dividende langfristig nicht mehr besonders sicher sein.

3. Tanger Factory Outlet: Dividendenrendite 9,64 %

Den Vogel abschießen kann gegenwärtig allerdings die Aktie von Tanger Factory Outlet (WKN: 886676). Dieser US-amerikanische REIT zahlt gegenwärtig nämlich eine Quartalsdividende in Höhe von 0,355 US-Dollar an die Investoren aus, was bei einem aktuellen Aktienkursniveau von 14,73 US-Dollar einer Dividendenrendite von 9,64 % entspricht. Damit ist der REIT der Dividendenaristokrat mit der mit Abstand höchsten Dividendenrendite, zumindest in der Übersicht, die ich bei meinen Recherchen verwendet habe.

Tanger Factory Outlet erhöht dabei seit inzwischen 26 Jahren stets jedes Jahr die eigene Ausschüttung, wodurch das Immobilienunternehmen erst seit knapp über einem Jahr ein Mitglied im Kreis der Dividendenaristokraten ist. Eine noch junge Mitgliedschaft, die jedoch weiter ausgebaut werden könnte.

Die aktuelle Dividende ist hier nämlich trotz aller Unsicherheiten rund um den E-Commerce sehr stabil. Bei 2018er-Funds-from-Operations in Höhe von 2,48 US-Dollar beläuft sich das Ausschüttungsverhältnis nämlich auf unter 50 %, entsprechend existiert hier noch viel Raum für weiteres Wachstum und Beständigkeit. Möglicherweise ist dieser mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von unter 6 bewertete REIT daher einen langfristig orientierten Blick wert.

Auch Dividendenaristokraten können hohe Dividendenrenditen, aber …

Wie wir daher unterm Strich sehen können, existieren selbst im Kreis der Dividendenaristokraten Ausschütter mit hohen Renditen. Nichtsdestoweniger sollten Investoren hier sehr sorgfältig auswählen, bei welchem dieser Namen die Ausgangslage das Risiko wert ist. Auch der Aristokratenstatus schützt schließlich nicht vor operativen Problemen oder gar der Möglichkeit einer Dividendenkürzung.

Vincent besitzt Aktien von Tanger Factory Outlet. The Motley Fool empfiehlt Tanger Factory Outlet Centers.

Motley Fool Deutschland 2020