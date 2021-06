3 Gründe, weshalb du nicht in die Coca-Cola-Aktie investieren solltest

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Die Coca-Cola-Aktie (WKN: 850663) kann ein attraktives Investment sein. Für Investoren, die nach zuverlässigen Dividenden und stabilen, moderat wachsenden Einkünften suchen und auch nach Qualität, ist die Aktie womöglich sogar ideal. Mit der starken Marke und einem defensiven Geschäftsmodell kann der Dividendenkönig schließlich genau das liefern.

Allerdings könnte es Gründe geben, warum man als Investor nicht in die Coca-Cola-Aktie investieren sollte. Hier kommen drei solcher möglichen Beweggründe, über die man zumindest einmal nachgedacht haben sollte.

Coca-Cola-Aktie: Du willst starke Dynamik

Ein erster Grund, warum man als Foolisher Investor nicht in die Coca-Cola-Aktie investieren sollte, hängt mit der eigenen Erwartungshaltung zusammen. Wenn man jedenfalls eine rasante Dynamik, deutlich zweistellige Wachstumsraten und eine spannende Wachstumsgeschichte haben möchte, so ist man bei dieser Aktie definitiv falsch.

Das Geschäftsmodell des US-amerikanischen Lebensmittelkonzerns ist schon etabliert. Wenn, dann gibt es eher ein konsequentes, moderates Wachstum bei der Aktie. Die Qualität und die starke Marke der Produkte stehen hier eindeutig im Vordergrund.

Das sollten Foolishe Investoren berücksichtigen, wenn sie in die Coca-Cola-Aktie investieren. Die Anteilsscheine werden dich in den nächsten Jahren nicht schnell reich machen. Dafür könnten sie jedoch solide, moderate Renditen ermöglichen.

Du suchst ein starkes Dividendenwachstum

Die Coca-Cola-Aktie ist natürlich bekannt für ihre solide Dividende. Immerhin seit fast sechs Jahrzehnten erhöht das Management jährlich die eigene Ausschüttungssumme je Aktie und Quartal. Das hat dazu geführt, dass sich der US-Konzern inzwischen als Dividendenkönig bezeichnen darf.

Wer allerdings ein rasantes Dividendenwachstum sucht, der ist hier ebenfalls fehl am Platz. Zuletzt erhöhte das Management die Quartalsdividende von 0,41 US-Dollar auf 0,42 US-Dollar, was einem Wachstum von knapp über 2 % entsprochen hat. Ein höheres Dividendenwachstum ist möglich, allerdings vermutlich so schnell nicht bei der Coca-Cola-Aktie.

Coca-Cola-Aktie: Alles andere als günstig

Qualität hat ihren Preis, das gilt auch für die Coca-Cola-Aktie. Wer nach einer günstigen Gelegenheit sucht, der wird hier womöglich nicht fündig. Mit Blick auf die fundamentale Bewertung erkennen wir gegenwärtig eine Dividendenrendite von ca. 3 %. Selbst wenn wir den stärkeren 2020er-Gewinn je Aktie in Höhe von 2,08 US-Dollar in den Fokus rücken, so liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei ca. 26. Günstig ist das wirklich nicht, vor allem, wenn wir das moderate Wachstum bedenken.

Die Coca-Cola-Aktie kann daher viel Qualität bieten, allerdings bezahlen Investoren auch einen höheren Preis dafür. Das macht die Aktie vielleicht interessant, wenn man für den Ruhestand vorsorgen möchte. Beziehungsweise stabile, zuverlässige Dividendenzahlungen in den Fokus rücken möchte. Wer nach etwas anderem sucht und eine dynamischere Aktie haben will, der muss vermutlich nach anderen Gelegenheiten Ausschau halten.

