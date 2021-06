3 Gründe, warum das die sicherste Dividendenaktie Deutschlands für mich ist!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die sicherste Dividendenaktie Deutschlands? Grundsätzlich könnte die Auswahl ein wenig breiter sein. Alleine im DAX haben wir eine Menge Qualität. Die Versicherer beispielsweise. Oder auch einen Wohnimmobilienkonzern mit einem soliden Ausschüttungswachstum.

Wenn du mich fragst, ist die sicherste Dividendenaktie Deutschlands allerdings die von Fresenius (WKN: 578560). Mit Blick auf die rund 2 % Dividendenrendite ist die Quantität zwar womöglich eine Baustelle. Allerdings ist das heute nicht der Fokus, den wir gewählt haben.

Die sicherste Dividendenaktie: Defensive Qualität

Ein erstes Merkmal, das die Fresenius-Aktie zur sichersten Dividendenaktie Deutschlands für mich macht, ist die defensive Qualität. Damit meine ich zunächst das Geschäftsmodell. Als Gesundheitskonzern ist hier ein nicht zyklischer Fokus vorhanden. Egal ob Kliniken oder auch die anderen Segmente: Zyklizität ist kaum vorhanden.

Das heißt nicht, dass die sicherste Dividendenaktie Deutschlands nicht anfällig für Krisen ist. COVID-19 hat auch zu operativen Verwerfungen geführt. Trotzdem blieben Umsätze und Ergebnisse zumindest weitgehend stabil. Ein Qualitätsmerkmal, das für mich dazu führt, dass wir dieses Prädikat vergeben können. Wobei es auch andere Faktoren gibt.

Historisch sichere Dividende & solides Wachstum

Ein zweiter Grund, weshalb die Fresenius-Aktie für mich die sicherste deutsche Dividendenaktie ist, hängt auch mit der Historie zusammen. Foolishe Investoren wissen natürlich, dass man dieses Merkmal nicht überbewerten sollte. Die Vergangenheit muss kein valides Kriterium für die Zukunft sein.

Bei dem DAX-Dividendenaristokraten ist das zwar nicht anders. Mit über 27 Jahren an jährlichen Dividendenerhöhungen hat die Aktie jedoch gezeigt, dass man selbst in Krisen einfach die Dividende weiter erhöht. Zuletzt ist die Ausschüttungssumme je Aktie in diesem Jahr erneut um 5 % erhöht worden. Wobei das, wie gesagt, lediglich die Spitze dieser Historie ist.

Das, was die Fresenius-Aktie jedoch gleichermaßen auch zur sichersten Dividendenaktie Deutschlands macht, ist die Qualität des Wachstums. Hier erkennen wir, dass der Dividendenaristokrat nicht am Ende seiner Historie ist, sondern weiteres Potenzial vorhanden sein könnte.

Die sicherste Dividendenaktie: Ausschüttungsverhältnis

Zu guter Letzt spricht außerdem für Fresenius als sicherste Dividendenaktie hierzulande, dass das Ausschüttungsverhältnis eher niedrig ist. Gemessen an der letzten Auszahlung liegt die Ausschüttungsquote bei knapp unter 30 %.

Alleine ein solcher Wert zeigt, dass im Notfall reichlich Puffer für schwierige Jahre vorhanden ist. Sowie auch, dass das Dividendenwachstum in Zukunft weitergehen könnte. Selbst wenn das operative Zahlenwerk stagnieren sollte.

Glücklicherweise könnte es jedoch einen Turnaround sowie mittelfristig ein moderates Ergebniswachstum geben. Das führt nicht nur dazu, dass sich das Ausschüttungsverhältnis konsequent durch Wachstum relativieren könnte. Nein, sondern ebenfalls dazu, dass Fresenius die sicherste Dividendenaktie in unseren Breitengeraden sein könnte.

Der Artikel 3 Gründe, warum das die sicherste Dividendenaktie Deutschlands für mich ist! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Fresenius. The Motley Fool empfiehlt Fresenius.

Motley Fool Deutschland 2021