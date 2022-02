3 Gründe, warum mein passives Einkommen im Jahr 2022 sinken könnte. Und was ich tun würde

Der erste Monat des Jahres 2022 hat mir gezeigt, dass es ein gutes Jahr für die Aktienmärkte werden könnte. Der FTSE 100 hat etwas an Boden gewonnen. Die globalen Wachstumsprognosen sind solide. Und die politischen Entscheidungsträger versuchen, die galoppierende Inflation zu bremsen. Das bedeutet jedoch nicht automatisch, dass es auch ein gutes Jahr für passive Einkünfte ist. Ich bin sogar der Meinung, dass mein Dividendeneinkommen in diesem Jahr sorgfältig gepflegt werden muss. Sonst besteht die Gefahr, dass es im Vergleich zum letzten Jahr sinkt.

Warum mein passives Einkommen sinken könnte

Es gibt drei Gründe, warum ich glaube, dass mein passives Einkommen genau beobachtet werden muss.

#1. Sektorspezifische Entwicklungen: Die großen Dividendenstars des letzten Jahres waren FTSE 100-Minenunternehmens wie Evraz und Rio Tinto. Ich habe beide Aktien gekauft, wobei die Dividenden ein wichtiger Grund waren. Allerdings sind die Aussichten für ihre Dividenden im Jahr 2022 nicht so gut. Laut einer aktuellen Studie von AJ Bell werden beide Unternehmen ihre Dividenden in diesem Jahr kürzen, da sich die Rohstoffpreise abschwächen werden. Außerdem wird das Dividendenwachstum des FTSE 100 sinken. Aufgrund dieser Beobachtungen rechne ich damit, dass auch andere Bergbauunternehmen wie Anglo American und der FTSE 250-Titel Ferrexpo, zwei andere Bergbauunternehmen in meinem Portfolio, den gleichen Weg einschlagen könnten.

#2. Steigende Inflation: Selbst wenn die Dividenden steigen würden, könnten sie dann so schnell steigen wie die Inflation? Tatsache ist, dass die steigende Inflation ohnehin mein reales passives Einkommen auffrisst. Selbst wenn ich ein solides Dividendeneinkommen erziele, bedeutet allein die Tatsache, dass alles um mich herum teurer ist, dass jede verdiente Einheit relativ weniger Wert hat. Das bedeutet auch, dass ich eine viel geringere Auswahl an FTSE 100-Aktien zur Verfügung habe, die mir ein positives reales Dividendeneinkommen bringen. Bedenke, dass die jährliche Inflationsrate bei über 5 % liegt und für 2022 ein Durchschnitt von 4 % prognostiziert wird. Ich sollte also mindestens 4 % auf meine Dividendenrendite verdienen, wenn nicht sogar mehr. Wie viele Aktien könnten mir das bringen?

#2. Kostendruck: Außerdem erhöht die steigende Inflation den Kostendruck auf die Unternehmen. Infolgedessen könnten einige von ihnen geringere Gewinnspannen ausweisen, wenn sie die höheren Kosten nicht an die Endverbraucher weitergeben können. Und das kann sich natürlich auf die Dividenden auswirken. Das bedeutet, dass mein passives Einkommen nicht nur wegen der Bergbauunternehmen, sondern wegen der Aktien in allen Sektoren schrumpfen könnte.

Was ich tun werde

Was werde ich also tun? Ich denke, dass Investitionen auf verschiedene Arten Rendite bringen können, und passives Einkommen ist nur eine davon. In einem Jahr, in dem die Dividenden auf wackligen Füßen zu stehen scheinen, könnte ich mich auf Kapitalwachstum oder sichere Aktien wie Versorger konzentrieren, die im Laufe der Zeit verlässliche Erträge geliefert haben. Alternativ könnte ich auch sehr langfristig denken, etwa für die nächsten zehn Jahre, denn viele kurz- bis mittelfristige Schwankungen können sich im Laufe der Zeit ausgleichen. Und es kann gut sein, dass ich immer noch im Vorteil bin, selbst wenn ein Jahr relativ schlecht für die Dividendeneinnahmen ist.

Der Artikel 3 Gründe, warum mein passives Einkommen im Jahr 2022 sinken könnte. Und was ich tun würde ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Manika Premsingh auf Englisch verfasst und am 29.01.2022 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool UK besitzt keine der genannten Aktien. Die Ansichten über die in diesem Artikel erwähnten Unternehmen sind die des Autors und können daher von den offiziellen Empfehlungen abweichen, die wir in unseren Abonnementdiensten wie Share Advisor, Hidden Winners und Pro geben. Wir bei The Motley Fool glauben, dass wir durch die Berücksichtigung einer Vielzahl von Erkenntnissen bessere Investoren werden.

