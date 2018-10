3 Gründe, warum man sich keine Sorgen machen sollte über den Rückgang von 832 Punkten am letzten Mittwoch

Wie du vielleicht schon weißt, fiel der Dow Jones Industrial Average am letzten Mittwoch um 832 Punkte. Das war der drittgrößte Punktverlust, den der Dow an einem einzigen Handelstag je verzeichnet hat.

Doch in diesem letzten Satz steckt viel mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Trotz der negativen Töne, die man von den Marktbeobachtern im Fernsehen hören konnte, ist das kein Grund zur Panik. Nachfolgend drei Gründe, warum ich mir überhaupt keine Sorgen um den jüngsten Markteinbruch mache und warum du das auch nicht tun solltest.

Das ist nicht einmal ein großer Rückgang, historisch gesehen

Sicher, die Schlagzeile „Dow fällt um 832 Punkte“ sieht beängstigend aus, und die Kommentatoren weisen schnell darauf hin, dass es sich um den „drittgrößten“ Rückgang in der Geschichte handelt, aber es ist wichtig, einen Schritt zurückzugehen. Derartige Markteinbrüche sind schon oft vorgekommen.

832 Punkte sind viel, aber das liegt nur daran, dass der Dow im Moment nahe an einem Rekordniveau liegt. In Prozent ist der Rückgang von 3,3 % am Mittwoch aber wirklich nicht allzu schlimm. Das ist noch nicht einmal nah dran an einem der schlimmsten Markteinbrüche in der Geschichte — der Einbruch hätte fast 7 % betragen müssen, um überhaupt unter die Top 20 zu kommen.

Reg dich also nicht zu sehr über dramatisch klingende Schlagzeilen auf. Schwankungen von 3 % (oder mehr) an einzelnen Handelstagen sind nicht gerade selten. Sie sind im Laufe der Geschichte viele Male aufgetreten und werden sicherlich auch in den kommenden Jahrzehnten viele Male auftreten.

Solche Bewegungen sind ein normaler Bestandteil eines gesunden Aktienmarktes

In den letzten 15 Jahren wäre die schlechteste Zeit für Investitionen kurz vor der Finanzkrise im Jahr 2008 gewesen. Wenn du Anfang 2008, bevor die Finanzkrise eintrat, 10.000 US-Dollar in einen S&P 500-Indexfonds investiert hättest, wie viel hättest du jetzt?

Hier ein paar Zusammenhänge. Seit dem 1. Januar 2008 hat der S&P 500 17 seiner 20 größten eintägigen Punktabnahmen in der Geschichte erlebt, darunter vier Tage, an denen er um 7 % oder mehr fiel. Und das zusätzlich zu einem stetigen Abwärtstrend im Jahr 2008 und im Jahr 2009, als der Index insgesamt 54 % seines Wertes verlor.







Daher wird es dich überraschen, zu erfahren, dass deine Investition heute auf mehr als 23.700 US-Dollar angewachsen wäre. Mit anderen Worten, wenn du zum schlechtesten Zeitpunkt der letzten 15 Jahre in die Börse investiert hättest, hättest du dein Geld mehr als verdoppelt.

Der Punkt ist, dass solche Bewegungen ein normaler Teil einer gesunden Börse sind, und im Laufe der Jahre haben langfristige Investoren viel Geld verdient, weil sie weitgehend das ignorieren, was die Börse tagtäglich tut.

Aktien sind gerade im Angebot

Um das klarzustellen, ich lege niemandem nahe, Aktien zu kaufen, nur weil ihre Kurse gefallen sind. Allerdings, wenn man langfristig an ein Unternehmen glaubt und der Rückgang nichts mit dem Geschäft oder dem Zukunftspotenzial des Unternehmens zu tun hat, ist ein Börsensturz wie ein Ausverkauf.

Nehmen wir Netflix (WKN:55248) als Beispiel. Ich habe erwägt, Netflix zu meinem Portfolio hinzuzufügen, aber ich dachte, dass der Aktienkurs kürzlich etwas überhitzt war. Am Mittwoch verlor Netflix 8,4 % seines Aktienkurses. Seit dem 1. Oktober ist Netflix um rund 15 % gesunken.

Ist Netflix von Natur aus 15 % weniger wert als noch vor 11 Tagen? Natürlich nicht. Stell es dir so vor: Wenn ein neuer Anzug, den du dir angesehen hast, ein wenig zu teuer war und dann um 15 % reduziert würde, würde das wie ein besserer Kauf aussehen? Die gleiche Logik gilt für Marktrückgänge, wie wir sie letzte Woche erlebt haben.

Kurz gesagt, hier sind die Gründe, warum du dir keine Sorgen machen solltest:

Das war nicht einmal annähernd einer der schlimmsten Börseneinbrüche in der Geschichte.

Auch wenn solche großen Einbrüche regelmäßig vorkommen, erzielt die Börse langfristig immer noch hervorragende Renditen.

Derartige Bewegungen sind Möglichkeiten, großartige Aktien mit einem Rabatt zu kaufen.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Netflix.

Dieser Artikel von Matthew Frankel, CFP erschien am 12.10.18 auf Fool.com. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.