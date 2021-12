3 Gründe, warum ich überlege, noch 2021 2.500 Euro in diesen Top-REIT mit 5,32 % Dividendenrendite zu investieren

2.500 Euro in einen Top-REIT zu investieren kann eine gute, initiale Investition sein. In meinem Fall wäre es jedoch eher der Ausbau einer bestehenden Investition. Ich überlege gegenwärtig nämlich, erneut einen solchen Betrag noch in diesem Jahr in W. P. Carey (WKN: A1J5SB) zu investieren.

Vielleicht fragst du dich, warum es ausgerechnet dieser Top-REIT sein soll. Und warum noch in 2021. Die einfache Antwort: Bewertung und derzeitige Aussichten gefallen mir sowie einfach das Gesamtpaket. Aber riskieren wir einen Foolishen Blick auf drei Gründe, die das jetzt unterstreichen.

Top-REIT W. P. Carey: Defensiv, Turnaround, Inflations-Hedge

W. P. Carey ist als Top-REIT ein defensiver Vertreter mit weit über 1.200 verschiedenen Immobilien. Auch der breit gestreute Ansatz gefällt mir persönlich sehr gut. Allerdings ist die defensive Klasse noch nicht alles, weshalb ich jetzt überlege, 2.500 Euro zu investieren.

Im Kern geht es mir nämlich auch um den Turnaround, den der Real Estate Investment Trust vollzieht, aber noch nicht in Gänze vollzogen hat. Das letzte Quartal ist mit Funds from Operations je Aktie in Höhe von 1,24 US-Dollar auf bereinigter Basis wieder stärker gewesen. Zudem erwartet das Management im Gesamtjahr einen Wert von Pi mal Daumen 5,00 US-Dollar. Allerdings erst wenn ein moderates, nachhaltiges Wachstum dazukommt, bin ich überzeugt: Der Turnaround ist dann erst abgeschlossen. Möglicherweise auch mit Blick auf den Aktienkurs, was ein zusätzliches Renditepotenzial eröffnen kann.

Der Top-REIT W. P. Carey kann außerdem ein solider Inflations-Hedge sein. Zum einen, weil der US-amerikanische Real Estate Investment Trust eben eine große Dividende mitbringt. Aber auch, weil im Portfolio ein relativer, in etwa hälftiger Anteil der Verträge einen Inflations-Passus enthält, was Mietsteigerungen in dieser Phase möglich machen kann.

Stärker wachsendes passives Einkommen

Wir haben bei dem Top-REIT W. P. Carey bereits die 5,32 % Dividendenrendite besprochen. Mit Blick auf einen Einsatz von 2.500 Euro bedeutete das rein rechnerisch ein passives Einkommen in Höhe von 133 Euro. Eine absolut interessante Basis. Aber vielleicht erst die Spitze des Eisbergs.

Das Management von W. P. Carey hat zuletzt die Dividende von 1,052 auf 1,055 US-Dollar erhöht. Vielleicht ist das nicht die Welt. Aber es ist das erste Mal seit ca. einem halben Jahrzehnt, dass sich das Tempo beim Dividendenwachstum des Real Estate Investment Trusts wieder erhöht hat. Und genau das könnte den Verdacht schüren, dass es ein wachsendes passives Einkommen gibt.

Der Top-REIT kommt gegenwärtig auf ein Ausschüttungsverhältnis von 85 %, was weiterhin nachhaltig erscheint. Insbesondere, wenn es erneut zu einem zuverlässigen, moderaten Wachstum kommen sollte, könnte auch die Dividende wieder ihre volle Stärke ausspielen.

Top-REIT mit einer fairen Bewertung: Besser als nix

Zu guter Letzt besitzt der Top-REIT W. P. Carey außerdem eine relativ faire Bewertung. Gemessen an Funds from Operations von Pi mal Daumen 5,00 US-Dollar läge das Kurs-FFO-Verhältnis gegenwärtig bei ca. 16. Das ist ebenfalls nicht teuer und könnte bei Inflation und Negativzinsen ein probates Mittel sein, um dem entgegenzuwirken.

Mit 2.500 Euro, 133 Euro initialer Dividende und der Aussicht auf ein moderates Wachstum bin ich überzeugt: Der Gesamtmix besitzt Qualität. Und ist unterm Strich deutlich besser als nix.

