3 Gründe, warum ich überlege, die Hälfte meiner Alibaba-Aktien zu verkaufen

Die Quintessenz steht bereits im Titel: Ich überlege, die Hälfte meiner Alibaba-Aktien (WKN: A117ME) zu verkaufen. Viel wichtiger als die Auswirkungen, die das auf mein Portfolio hätte, dürften vermutlich die Beweggründe hierfür sein. In die Alibaba-Aktie ist inzwischen schließlich reichlich Bewegung gekommen.

Lass uns daher nicht weiter herumfaseln, sondern loslegen: Hier sind die drei Gründe, warum es ausgerechnet die Hälfte der Alibaba-Aktien treffen könnte.

Alibaba-Aktie: Das Risiko reduzieren

Grundsätzlich gilt für mich als Foolisher unternehmensorientierter Investor, dass ich die Risiken reduzieren möchte. Bei der Alibaba-Aktie hat sich das Chance-Risiko-Verhältnis zuletzt dadurch zum Nachteil verändert, dass die chinesischen Behörden bei Ant Financial durchgegriffen haben, allerdings auch vermehrt der Gesamtkonzern in den Fokus rückt.

Oder, wenn wir es ein wenig konkretisieren wollen: China hat den Tech-Monopolisten den Kampf angesagt. Das heißt, dass es künftig keine Exklusivität mehr auf den Plattformen geben soll. Auch die Datennutzung über Algorithmen soll dabei reguliert werden. Das zeigt mir: Die Ökosysteme, die unter anderem Alibaba, aber auch andere Tech-Aktien aufgebaut haben, werden jetzt ins Visier genommen.

Das ist zwar womöglich nicht der Gau. Allerdings zeigt mir dieser Schritt trotzdem, dass China mächtige Konzerne im Zaum halten will. Für mich als unternehmensorientierter Investor ist das eine schwierige Ausgangslage, da vor allem die Alibaba-Aktie vom Netzwerk und der Marktmacht abhängig ist. Entsprechend könnte es ratsam sein, hier das Risiko herauszunehmen.

Warum nur die Hälfte …?

Vielleicht fragst du dich jetzt: Wenn du so skeptisch bist, Vincent, warum willst du nur die Hälfte deiner Alibaba-Aktien verkaufen? Eine gute zweite Frage. Das führt uns zum zweiten Grund und einer etwas positiveren Sichtweise auf diese eigentlich trendstarken Anteilsscheine.

Die Alibaba-Aktie ist noch immer eine intakte Wachstumsgeschichte. E-Commerce, die Cloud, digitale Zahlungsdienstleistungen, E-Health, New Manufacturing und andere strategische Unternehmensbereiche versprechen eine Menge Wachstum. Die Chance ist ohne das politische Risiko eigentlich aus einem langfristig orientierten Blickwinkel heraus groß.

Mit der Hälfte der Aktien würde ich die Chance jedenfalls wahren. Das ist ein zweiter Grund, weshalb es die Hälfte der Aktien treffen könnte.

Alibaba-Aktie: Anteil an meinem Portfolio verringern

Zu guter Letzt würde ich in Anbetracht dieser Prämisse gerne meinen Anteil der Alibaba-Aktien am Gesamtportfolio verringern. Um es einmal sehr persönlich zu sagen: Die Anteilsscheine des E-Commerce- und Tech-Konzerns nehmen derzeit ca. 3,5 % an meinem Portfolio ein. Mit einem Verkauf der Hälfte der Aktien würde ich den Anteil auf unter 2 % reduzieren.

Das wäre für mich ein bequemeres Niveau, mit dem ich besser leben könnte. Mit dem derzeitigen Risiko ist mir jetzt das Volumen der Alibaba-Aktie jedenfalls zu groß. Die Reduktion auf die Hälfte scheint mir ein angemessener Mix, um die Chance zu wahren. Aber gleichzeitig dem Risiko aus dem Weg zu gehen.

