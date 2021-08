3 Gründe, warum ich jetzt erneut auf diese günstige Top-Dividendenaktie setze!

W. P. Carey (WKN: A1J5SB) ist für mich eine günstige Top-Dividendenaktie. Ja, sogar eine, die bei mir zur ersten Wahl geworden ist. Insbesondere starke, zuverlässige Quartalszahlen sind ein Mitgrund, warum ausgerechnet diese Aktie auf meiner Watchlist weiter nach oben gerückt ist.

Riskieren wir heute einen Blick auf drei Gründe, warum W. P. Carey ausgerechnet die Top-Dividendenaktie mit einer günstigen, fundamentalen Bewertung ist, die ich jetzt erneut kaufe. Es könnte sich vielleicht auch für dich offenbaren, dass diese Chance bei der derzeitigen Bewertungslage insgesamt attraktiv erscheint.

W. P. Carey: Wirklich günstige Top-Dividendenaktie

Warum W. P. Carey eine wirklich günstige Top-Dividendenaktie ist? Na ja, zum einen natürlich, weil die fundamentale Bewertung überaus ansprechend ist. Gängige fundamentale Kennzahlen, die man zur Bewertung eines Real Estate Investment Trusts heranzieht, zeigen das doch recht deutlich.

Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs in Höhe von 79,93 US-Dollar (05.08.2021, maßgeblich für alle aktuellen Kurse und fundamentalen Kennzahlen) liegt die Dividendenrendite gegenwärtig bei ca. 5,2 %. Ein Wert, der überaus attraktiv ist. Selbst andere, zuverlässige REITs bieten derzeit selten so ein hohes Maß, wenn es um das passive Einkommen geht.

Aber auch andere fundamentale Kennzahlen unterstreichen das Bewertungsmaß einer günstigen Top-Dividendenaktie. Mit Funds from Operations in Höhe von zuletzt 1,27 US-Dollar auf bereinigter Basis liegt das Kurs-FFO-Verhältnis bei ca. 15,7. Auch das ist gewiss nicht zu teuer für einen starken Qualitäts-REIT.

Es winkt ein wieder zuverlässigeres passives Einkommen

Eine Top-Dividendenaktie ist W. P. Carey allerdings auch, weil das hohe passive Einkommen wieder zuverlässiger ist. 5,2 % Dividendenrendite erhält man für gewöhnlich nie ganz ohne Risiko. Im Kontext der Real Estate Investment Trusts ist das jedoch glücklicherweise etwas anders.

Der zuletzt ausgeschütteten Quartalsdividende in Höhe von 1,05 US-Dollar stehen jetzt 1,27 US-Dollar an Funds from Operations gegenüber. Das Ausschüttungsverhältnis beläuft sich entsprechend auf 82,7 %, was gerade für einen REIT überaus nachhaltig ist.

Somit ist W. P. Carey wieder eine nachhaltigere Top-Dividendenaktie. Beziehungsweise eine, bei der man sich auf die Ausschüttungen und die Historie verlassen kann. Immerhin erhöht das Management inzwischen quartalsweise die ausgeschüttete Summe je Aktie. Auch das ist übrigens ein Grund, weshalb ich die Aktie jetzt ein weiteres Mal kaufe.

Günstige Top-Dividendenaktie: Starkes Geschäftsmodell!

Zu guter Letzt kaufe ich erneut die Top-Dividendenaktie von W. P. Carey, weil das Geschäftsmodell zuverlässig ist. COVID-19 konnte ohne nennenswerte Probleme abgeschüttelt werden. Zudem ist der Immobilienfokus vergleichsweise zeitlos. Mit deutlich über 1.200 verschiedenen Immobilien ist das Fundament außerdem solide diversifiziert.

Allerdings ist das nicht alles: W. P. Carey investiert zudem regelmäßig in den Ausbau des eigenen Portfolios, was langfristig orientiert ein moderates Wachstum ermöglichen könnte. Auch das ist ein Grund, weshalb ich jetzt gerne auf diese spannende Top-Dividendenaktie setze. Wobei die Bewertung natürlich auch eine größere Rolle spielt.

Vincent besitzt Aktien von W. P. Carey. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

