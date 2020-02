3 Gründe, warum ich im Jahr 2020 Dividendenwerte mit hoher Renditen kaufen würde

Der Kauf von ertragsstarken Dividendenaktien heute könnte dir langfristig eine relativ starke Gesamtrendite bringen. Da ein großer Teil der Gesamtrendite des Aktienmarktes in der Vergangenheit aus der Reinvestition von Dividenden stammte, könnte der Kauf von Dividendenaktien bedeuten, dass dein Portfolio hierdurch in den kommenden Jahren stark ansteigt.

Darüber hinaus könnten Dividendenaktien aufgrund der anhaltend niedrigen Zinssätze bei den Anlegern immer beliebter werden. Da hohe Renditen darauf hindeuten können, dass Aktien große Sicherheitsmargen bieten, könnte die Nachfrage nach Einkommensaktien steigen. Dies könnte ihre Kurse antreiben und deine Gesamtrendite steigern.

Passives Einkommen

Wie bereits erwähnt, stammt ein großer Teil der historischen Gesamtrenditen des Aktienmarktes aus der Reinvestition von Dividenden. Dies deutet darauf hin, dass Dividendenaktien nicht nur für Dividendenanleger attraktiv sind, sondern auch für Anleger, die langfristig den Umfang ihrer Portfolios vergrößern möchten.

Anstatt zyklische Wachstumstitel zu einer Zeit zu kaufen, in der die Weltwirtschaft eine längere Phase ansteigender BIPs erlebt hat, könntest du jetzt dein Kapital auf Einkommensaktien konzentrieren. Die sind vielleicht nicht immer so aufregend wie Wachstumstitel, was ihre Geschäftsmodelle betrifft. Aber ihre langsamen und stetigen Renditen könnten sich auf beträchtliche Gewinne belaufen, wenn du der Dynamik des Zinseszinses die Möglichkeit gibst, die Performance deines Portfolios anzutreiben.

Zunehmende Popularität

Die niedrigen Zinssätze könnten länger bleiben, als viele Investoren zuvor erwartet hatten. Die Risiken für die Weltwirtschaft, z. B. ein Handelskrieg zwischen den USA und China, dürften auch 2020 anhalten. Dies könnte bedeuten, dass ertragsstarke Aktien bei Anlegern, die sich um ein passives Einkommen bemühen und deshalb andere Anlageformen wie Anleihen und Sparguthaben außen vor lassen, immer beliebter werden.

Die steigende Nachfrage nach hohen Renditen könnte dazu führen, dass die Kurse von Einkommensaktien in den kommenden Jahren steigen. Unternehmen, die eine verlässliche Erfolgsbilanz in Bezug auf das Dividendenwachstum sowie steigende Ausschüttungen haben, könnten sich für die Investoren als die attraktivsten erweisen. Insofern könnten ihre Aktienkurse am meisten von der steigenden Nachfrage unter den Dividendenjägern profitieren.

Niedrige Bewertungen

Die Dividendenrendite einer Aktie gibt Aufschluss darüber, ob sie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Eine hohe Rendite im Vergleich zum historischen Durchschnitt könnte zum Beispiel signalisieren, dass ein Unternehmen auf einem niedrigeren Kursniveau gehandelt wird, als es vielleicht angemessen wäre.

Niedrige Bewertungen können einem Investor ein relativ attraktives Risiko-Ertrags-Verhältnis bieten. In vielen Fällen kehren unterbewertete Aktien langfristig zur durchschnittlichen Bewertung zurück. Solange das betreffende Unternehmen eine solide Bilanz hat und in den kommenden Jahren eine steigende Dividende zu zahlen beabsichtigt, könnte seine hohe Rendite daher darauf hindeuten, dass sich hier eine Kaufgelegenheit bietet.

Dadurch kannst du nicht nur von einer hohen Dividendenrendite profitieren, sondern auch Kapitalwachstum generieren, das deine finanziellen Aussichten verbessert.

