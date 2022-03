3 Gründe, warum ich bei General Mills in den nächsten 5 Jahren Dividendenwachstum erwarte!

Weitere Suchergebnisse zu "General Mills":

General Mills (WKN: 853862) und Dividendenwachstum? Momentan weiterhin Fehlanzeige. Die Aktie schüttet zwar eine seit drei Jahrzehnten konsequent auf dem Niveau des jeweiligen Vorjahres befindliche Dividende aus. Allerdings keine, die zuletzt sonderlich erhöht worden ist. Bis auf eine Erhöhung im Jahre 2020 jedenfalls, damals um 4 % im Vergleich zu vorher.

Trotzdem sehe ich Möglichkeiten für Dividendenwachstum bei General Mills. Tatsächlich bin ich überzeugt, dass in den nächsten fünf Jahren das Fundament für einen solchen Pfad zu legen ist. Das macht die Aktie schon heute mit ca. 3 % Dividendenrendite zu einer attraktiven Option.

General Mills & Dividendenwachstum: Schon heute operatives Wachstum!

General Mills kann jedenfalls schon heute eine Menge operatives Wachstum vorweisen. Wenn wir uns die drei vergangenen ausgewiesenen Gewinnzahlen je Aktie ansehen, so kletterte der Wert von 2,92 über 3,59 auf 3,91 US-Dollar. Wobei im Jahr 2018 ein Wert von 3,69 US-Dollar erreicht worden ist. Trotzdem: Über Jahre hinweg gab es zumindest moderate Zuwächse.

Das können wir auch operativ rechtfertigen. Schließlich hat das Management von General Mills in den vergangenen Jahren den Pfad für Dividendenwachstum und operatives Wachstum geebnet. Insbesondere den Einstieg ins Geschäft mit der Tiernahrung können wir hier werten. Ein Segment, das konsequent ausgebaut wird und inzwischen über 10 % des Jahresumsatzes beisteuert. Bei zuletzt ausgewiesenen Wachstumsraten von 29 % im Jahresvergleich.

Auch die Inflation mitsamt Preiserhöhungen kann den Wachstumsturbo bei General Mills zünden. Oder auch das Neudefinieren des Produktportfolios. Möglichkeiten für Ergebniswachstum sind jedenfalls noch vorhanden.

Zurückzahlen der Schulden hat Priorität!

Das Management von General Mills erhöht vermutlich aus einem Grund nicht sonderlich stark die Dividende: die bilanzielle Situation. Zukäufe wie die im Bereich der Tiernahrung haben gekostet. Und inzwischen zu einer Gesamtschuldenlast von 22 Mrd. US-Dollar geführt. Wobei es kurzfristige Schulden von 7,8 Mrd. US-Dollar und längerfristige von ca. 11 Mrd. US-Dollar gibt, die die Bilanz in Mitleidenschaft gezogen haben. Für die Wachstumsmöglichkeiten, wohlgemerkt.

Bevor es daher an Dividendenwachstum geht, dürfte das Management zunächst die Schulden reduzieren. Oder im Zweifel in weiteres, operatives Wachstum und die Stärkung der Wachstumsmärkte wie Tiernahrung vornehmen. Zuletzt hat man beispielsweise das Tiernahrungs-Segment von Tyson Foods gekauft. Auch das etwas, das natürlich die Möglichkeiten beim freien Cashflow reduzierte. Trotzdem ist auch diese Strategie des derzeitigen Mitteleinsatzes richtig. Wachstum vor bilanzieller Kosmetik und vor Dividendenwachstum.

General Mills und Dividendenwachstum: Potenzial

Trotzdem hat General Mills für weiteres Dividendenwachstum Potenzial. Gemessen an einer Jahresdividende in Höhe von 2,04 US-Dollar und einem Gewinn je Aktie in Höhe von 3,81 US-Dollar ist ein Ausschüttungsverhältnis von 53,5 % vergleichsweise moderat. Mittel- bis langfristig, nach den Wachstumsmöglichkeiten und der bilanziellen Verbesserung, gibt es entsprechend Raum für die Kapitalrückführungen.

Ich glaube daher, dass sich das Management zunächst auf zu priorisierende Aufgaben konzentriert, die jedoch weiteres moderates Wachstum bringen sollten. Danach und nachdem man die Verschuldung etwas verbessert hat, gibt es bestimmt Raum für Dividendenwachstum.

