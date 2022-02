3 Gründe, warum es jetzt besonders schlau ist, Warren-Buffett-Aktien zu kaufen

Warren-Buffett-Aktien zu kaufen, kann stets ein guter Schritt sein. Das Orakel von Omaha überlegt sich schließlich nicht nur zweimal, sondern vermutlich noch häufiger, wann er eine Investition tätigt. Sein konzentriertes, aber trotzdem diversifiziertes Portfolio ist eine hohe Hürde für potenzielle Aktien.

Gerade jetzt erkenne ich drei Gründe, um auf Warren-Buffett-Aktien zu setzen. Das soll für heute das Thema sein. Vielleicht ist der eine oder andere ja für dich gerade jetzt ideal, um langfristig orientiert gute Investitionsentscheidungen zu treffen.

Warren-Buffett-Aktien: Aufholpotenzial?

Ein erster Grund, der für so manche Warren-Buffett-Aktie spricht, ist ein gewisses Aufholpotenzial. Das betrifft vielleicht nicht unbedingt die Top-Beteiligung Apple, die als Tech-Wert und als großer, bekannter FAANG-Stock zuletzt weiterhin solide performte. Aber vielleicht die zweite und dritte Reihe.

Der Starinvestor investiert hier in die Bank of America und Coca-Cola. Zwei spannende Beteiligungen, die über eine solide Qualität verfügen. Aber als Dividendenkönig in den vergangenen Jahren nicht so recht florierten, was an einem Wachstumsfokus gelegen hat. Wobei ein Marktumfeld mit Inflation jetzt womöglich zu einer Veränderung führt. Das US-amerikanische Geldhaus profitiert hingegen von möglichen Leitzinserhöhungen in den USA.

Solche Warren-Buffett-Aktien profitieren daher vielleicht von einem gewissen Momentum. Das ist zwar keine Foolishe Investitionsthese. Der zweite Gliederungspunkt zeigt jedoch: Diese können wir schnell woanders ableiten.

Zeitlose, qualitative Chancen

Warren-Buffett-Aktien sind in der Regel eines: zeitlose Qualitätsaktien. Das Orakel von Omaha achtet bei seiner Auswahl auf einfache Geschäftsmodelle aus seinem Circle of Competence, starke Marken und Wettbewerbspositionen sowie einen üppigen freien Cashflow. Qualitäten, von denen wir langfristig orientiert ebenfalls profitieren können.

Insofern ist jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, sich mit den Aktien zu beschäftigen, weil der Wind in Richtung Value und Qualitätsaktien dreht. Und weil Warren Buffett bei seiner Aktienauswahl auf besondere Qualität achtet. Der Preis ist natürlich stets ein anderes Merkmal. Und das gilt es bei einem Kauf noch einmal separat zu würdigen. Trotzdem ist die Qualität in der Regel vorhanden.

Nicht jede Warren-Buffett-Aktie passt in jedes Depot. Nicht einmal dein Circle of Competence und der des Orakels von Omaha müssen übereinstimmen. Wer jetzt trotzdem vermehrte Qualität sucht und zeitlos einen Buy-and-Hold-Ansatz mit diesen Aktien durchziehen möchte, der kann hier erste gute Orientierungen finden.

Warren-Buffett-Aktien: Genau das ist der dritte Punkt!

Eigentlich ist das bereits der dritte Punkt: Warren-Buffett-Aktien eignen sich, um einen Buy-and-Hold-Ansatz konsequent zu verfolgen. Der Starinvestor selbst sucht seine Aktien danach aus, wo er per Buy-and-Hold herausragende Renditen mithilfe des Zinseszinseffekts erwarten kann. Ist das dein Anspruch, so ist sein Depot ebenfalls eine gute Anlaufstelle.

Trotzdem erneut der Hinweis: Nicht jede Aktie ist direkt ein Kauf, Warren Buffett hat teilweise viel früher zugeschlagen. Die Qualität kann jedoch das Merkmal sein, das im Zweifel selbst heute eine höhere Bewertung wert ist.

