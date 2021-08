3 Gründe, warum du nicht so reich wie Warren Buffett bist

Du bist nicht so reich wie Warren Buffett? Ich bin es zugegebenermaßen auch nicht. Das Orakel von Omaha gehört schließlich zu den reichsten Menschen unseres Planeten. Sein Vermögen liegt inzwischen bei über 100 Mrd. US-Dollar, wodurch er zu den Centi-Milliardären gehört.

Wenn ich mein Vermögen mit dem des Starinvestors relativ vergleiche, so könnte trotzdem Unzufriedenheit herrschen. Eigentlich besitze ich nicht einmal einen Bruchteil dessen, was das Orakel von Omaha hat. Es sind jede Menge Nullen vor dem Komma, die einen relativen Anteil messen.

Aber warum sind du und ich nicht so reich wie Warren Buffett? Ich habe drei Antworten, die dich mal mehr, mal weniger zufriedenstellen dürften. Jedoch womöglich auch eine Antwort geben könnten, was du an deiner Ausgangslage verbessern könntest.

Reich wie Warren Buffett: Lebenswerk vs. Anfang

Ich bin nicht so reich wie Warren Buffett, das ist klar. Vielleicht werde ich es auch niemals sein. Das ist vermutlich sogar wahrscheinlich. Allerdings dürfen wir an dieser Stelle trotzdem nicht hingehen und Äpfel mit Birnen vergleichen. Der legendäre Starinvestor ist schließlich nicht so vermögend geboren. Nein, sondern er hat es sich über Jahre und Jahrzehnte selbst aufgebaut.

Wir können damit sagen: Die erreichten 100 Mrd. US-Dollar sind so etwas wie sein Lebenswerk. Wobei es zugegebenermaßen größer wäre, hätte er nicht bereits so viel gespendet. Aber wenn wir beim Thema bleiben: Dieses Vermögen hat sich über Jahrzehnte angehäuft. Sowie sich konsequent verzinst und verzinseszinst mit einer bahnbrechenden, marktschlagenden Rendite von über 20 % p. a. im Durchschnitt.

Das heißt: Ich bin nicht so reich wie Warren Buffett, weil ich als Investor noch nicht einmal ein Jahrzehnt auf dem Buckel habe. Das Orakel von Omaha hingegen investiert seit über einem halben Jahrhundert. Hier gibt es einen deutlichen Unterschied, vermutlich auch bei dir.

Deine Rendite ist unterdurchschnittlich

Ein zweiter Grund, warum du und ich nicht so reich wie Warren Buffett sind, hängt natürlich auch mit der eigenen Rendite zusammen. Wir haben gerade bereits gesehen, dass der Starinvestor historisch auf eine Rendite von über 20 % pro Jahr gekommen ist. Über ein halbes Jahrhundert hinweg ist das der mathematische Erfolg seines Vermögens.

Ganz ehrlich: Nicht jeder Investor schafft es, über einen so langen Zeitraum eine so hohe Rendite einzufahren, sogar eher die wenigsten. Wenn du jedoch nur ansatzweise so reich wie Warren Buffett sein möchtest, solltest du an dieser Baustelle arbeiten.

Rendite ist und bleibt der Katalysator beim Vermögensaufbau. Insbesondere mit dem Faktor Zeit können wir damit signifikante Fortschritte erreichen. Wenn du daher auch nur ansatzweise so erfolgreich sein möchtest wie das Orakel von Omaha, versuche dich hier zu verbessern.

Reich wie Warren Buffett: Die Grundvoraussetzung

Wer außerdem reich wie Warren Buffett sein möchte, der sollte eine Grundvoraussetzung schaffen. Nämlich auch selbst zu investieren. Das Orakel von Omaha ist, wie gesagt, nicht grundlos reich, sondern hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit Chancen und den damit verbundenen Risiken sein Geld anzulegen.

Warum weise ich dich auf so etwas Offensichtliches hin? Ganz einfach: Weil es viele gibt, die zwar gerne so reich wären wie Warren Buffett oder selbst einen winzigen Bruchteil davon hätten. Aber absolut nicht bereit sind, etwas dafür zu tun. Beziehungsweise ihr Geld zu investieren. Dann kann es natürlich auch nicht klappen …

Der Artikel 3 Gründe, warum du nicht so reich wie Warren Buffett bist ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2021