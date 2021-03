3 Gründe, warum du nicht auf die Walt-Disney-Aktie setzen solltest!

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Keine Frage: Die Walt-Disney-Aktie (WKN: 855686) ist für mich eine spannende Möglichkeit, um bereits mit Wettbewerbsvorteilen in den Wachstumsmarkt des Streamings zu investieren. Das Kerngeschäft mit Freizeitparks ist außerdem profitabel. Das könnte sogar etwas defensive Klasse bedeuten.

Trotzdem existieren Gründe, weshalb man als Foolisher Investor nicht in die Walt-Disney-Aktie investieren sollte. Im Folgenden wollen wir einen Blick auf drei solcher Beweggründe werfen, über die du zumindest nachdenken solltest, wenn du zweifelst.

Walt-Disney-Aktie: Du willst die Dividende zurück!

Ein erster Grund, weshalb du vermutlich nicht in die Walt-Disney-Aktie investieren solltest, hängt mit der Dividende zusammen. Das Management des US-amerikanischen Medien- und Freizeitkonzerns hat die Ausschüttung pausiert. Zunächst natürlich aufgrund von COVID-19 und der Wahrung der Liquidität. Allerdings könnte es inzwischen auch andere Gründe für ein Aussetzen geben.

Das Management hinter der Walt-Disney-Aktie hat inzwischen angekündigt, viel Geld für Content zu bezahlen. Bis zu 16 Mrd. US-Dollar sollen es zukünftig sein, um die Streaming-Strategie mit eigenen Inhalten sinnvoll zu erweitern. Das wiederum ist ein klar besseres Investitionsfeld als das Auszahlen einer Dividende. Unternehmensorientiert daher für mich die richtige Entscheidung.

Das heißt: Für die Dividende ist vermutlich wenig Platz. Allerdings: Wenn wir zurück auf das vorherige Niveau blicken, so läge die Dividendenrendite bei unter 1 %. Eigentlich gibt es daher kaum einen Grund, die Dividende zu vermissen.

Du bist vom Streaming nicht überzeugt

Ein zweiter Grund, weshalb du nicht auf die Walt-Disney-Aktie setzen solltest, hängt mit der strategischen Neuausrichtung zusammen. Sowohl das Ziel von 350 Mio. aktiver, zahlender Streamer als auch die strategische Neuausrichtung hin zu den Streaming-Formaten zeigt: Das Management will diesen Markt zukünftig stärker in den Blickpunkt rücken.

Wenn du daher nicht von Disney+, Hulu oder ESPN+ überzeugt bist oder nicht an das Marktwachstum glaubst, so solltest du ebenfalls nicht in die Walt-Disney-Aktie investieren. Das künftige Geschäftsmodell, das auf diesen Diensten basiert, dürfte nämlich alles andere als klein sein.

Das Management hinter der Walt-Disney-Aktie könnte mit den Streaming-Diensten sogar noch die bisherigen Umsätze pro Jahr um ca. die Hälfte erweitern. Oder anders ausgedrückt: Zukünftig wird der Erfolg des Maus-Haus sehr maßgeblich von diesem Segment abhängig sein. Wer diese Vision nicht teilt, der sollte nicht investieren.

Walt-Disney-Aktie: Günstige Bewertung …?

Zu guter Letzt solltest du außerdem nicht in die Walt-Disney-Aktie investieren, wenn du nach einer günstigen Bewertung suchst. Nicht nur, dass die Anteilsscheine des US-Konzerns in der Nähe ihres Rekordhochs notieren. Nein, auch der Blick auf fundamentale Kennzahlen zeigt, dass die Bewertungslage nicht preiswert ist.

Selbst wenn die Aktie wieder das 2019er-Niveau beim Gewinn je Aktie von 6,68 US-Dollar erreicht, so läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis gegenwärtig bei ca. 29,5. Günstig ist das natürlich nicht.

Eine echte Value-Aktie ist die Walt-Disney-Aktie daher nicht. Allerdings womöglich eine spannende, defensive Wachstumsaktie, die langfristig eine Menge Potenzial besitzt.

3 Gründe, warum du nicht auf die Walt-Disney-Aktie setzen solltest!

