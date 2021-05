3 Gründe, warum die Zalando-Aktie jetzt nicht steigt

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Die Zalando-Aktie (WKN: ZAL111) hat am Donnerstag dieser Woche eigentlich absolut wachstumsstarke Zahlen präsentiert. Mit Blick auf den Aktienkurs können wir jedoch feststellen: Das ging weitgehend spurlos vorbei. Die Anteilsscheine des E-Commerce-Akteurs korrigierten per Handelsschluss um 0,3 % auf 85,24 Euro (06.05.2021, maßgeblich für alle Kurse und fundamentalen Kennzahlen). Wirklich eine bemerkenswerte Entwicklung.

Foolishe Investoren könnten sich natürlich fragen: Warum steigt die Zalando-Aktie nicht, obwohl die Quartalszahlen so wachstumsstark waren? Für mich gibt es jedenfalls drei Gründe, über die Investoren einmal nachdenken können.

Zalando-Aktie: Kaum Überraschungen!

Ein erster Grund, weshalb die Zalando-Aktie vermutlich nicht stärker gestiegen ist, hängt mit dem nicht vorhandenen Überraschungseffekt zusammen. Der E-Commerce-Akteur hat zwar ein solides und rekordverdächtiges Vierteljahreszahlenwerk mit einem Plus beim Gross Merchandise Volume von 56 % präsentiert sowie einem Umsatzplus in Höhe von 47 % im Jahresvergleich. Das Problem: Der Überraschungseffekt ist bereits im Vorfeld verpufft, weil das Management die Investoren auf eine Sonderkonjunktur mit einem Plus beim GMV von 50 % im Jahresvergleich vorbereitet hat.

Natürlich ist ein Quartalszahlenwerk immer noch feiner. Die Zalando-Aktie hat ein solides Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 93 Mio. Euro ausgewiesen. Das ist natürlich ein Zeichen der Stärke. Für den Moment geht es jedoch um das bloße Wachstum sowie Umsätze, Gross Merchandise Volume und eben das Momentum auf der Plattform. Für eine Überraschung hat das nicht gereicht.

Viele Investoren trennen sich … vielleicht

Ein zweiter Grund, weshalb die Zalando-Aktie womöglich nicht großartig steigt, hängt vermutlich mit einem gewissen Verkaufsdruck zusammen. Der E-Commerce-Akteur besaß in Kinnevik lange Zeit einen maßgeblichen Investor. Der jedoch kurzerhand seine Beteiligung aufgelöst und per Aktiendividende an die Investoren ausgezahlt hat.

Wir können nur spekulieren, aber einige Börsenmedien gehen davon aus, dass sich die neuen Investoren ebenfalls im größeren Stil von ihren Aktienpaketen an der Zalando-Aktie trennen dürften. Das zeigt: Jedes Plus könnte jetzt kurzfristig abverkauft werden. Raum für positive Momente gibt es daher womöglich eher weniger.

Zalando-Aktie: Kaum gefragtes Wachstum!

Zu guter Letzt ist für mich ein weiterer Grund, weshalb die Zalando-Aktie derzeit nicht steigt, dass Wachstumsaktien im Allgemeinen nicht sonderlich gefragt sind. Der breite Markt orientiert sich gegenwärtig eher in Richtung Value und weg von Wachstumsaktien. Das dürfte auch auf den E-Commerce-Akteur zutreffen.

Selbst solide bis starke Quartalszahlen könnten daher wirkungslos verpuffen. Aber auch das ist eher eine Momentaufnahme, was mir persönlich zeigt: Keine Überraschung, größere Aktienverkäufe und nicht gefragte Wachstumsaktien sind die wesentlichen Gründe. Mit Blick auf den unternehmensorientierten Wachstumskurs könnte das verdeutlichen: Die Zalando-Aktie ist eigentlich überaus attraktiv.

Der Artikel 3 Gründe, warum die Zalando-Aktie jetzt nicht steigt ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Zalando. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Zalando.

