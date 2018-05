3 Gründe, warum die Übernahme von Flipkart durch Walmart so wichtig ist

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Walmart (WKN:860853) hat zugestimmt, eine 77-prozentige Beteiligung an Indiens führendem E-Commerce-Unternehmen, Flipkart, für 16 Milliarden US-Dollar zu erwerben. Walmart kauft die Aktien von bestehenden Investoren, aber mehrere wichtige Unternehmen, darunter Tencent (WKN:A1138D) und Microsoft, behalten ihre Anteile.

Amazon (WKN:906866) — die Nr. 2 im E-Commerce in Indien — war angeblich auch daran interessiert, eine Mehrheitsbeteiligung an Flipkart zu kaufen, aber das indische Unternehmen befürchtete, dass die Regulierungsbehörden ein solches Geschäft nicht genehmigen würden. Walmart hat im Vergleich dazu mit nur 21 Geschäften eine extrem geringe Präsenz in Indien.

Die Übernahme von Flipkart durch Walmart ist die jüngste und größte in einer Reihe von E-Commerce-Übernahmen, die das Unternehmen seit dem Erwerb von Jet.com im Jahr 2016 getätigt hat. Doch obwohl Jet.com und sein ehemaliger CEO Marc Lore die Online-Verkäufe von Walmart angeheizt haben, könnte Flipkart langfristig wichtiger werden. Hier sind drei Gründe dafür.

Es steht viel auf dem Spiel

Die 16 Milliarden US-Dollar, die Walmart für seine Mehrheitsbeteiligung an Flipkart aufbringt, machen es zur größten Übernahme des Unternehmens überhaupt. Es ist fast fünfmal so viel wie Walmart für Jet.com ausgegeben hat (3,3 Milliarden US-Dollar) und noch viel mehr, als das Unternehmen in den letzten zwei Jahren für alle seine E-Commerce-Übernahmen zusammen bezahlt hat.

Mit anderen Worten, für Walmart hängt eine Menge von dem weiteren Wachstum von Flipkart und seiner Fähigkeit, schließlich profitabel zu werden, ab.

In naher Zukunft erwartet Walmart einen Verlust pro Aktie (EPS) von 0,25 bis 0,30 US-Dollar für das Geschäftsjahr 2018, vorausgesetzt, die Transaktion wird bis zum Ende des Quartals abgeschlossen. Im nächsten Jahr soll der Verlust pro Aktie auf etwa 0,60 US-Dollar verdoppelt werden. So investiert Walmart nicht nur Geld im Voraus, um Flipkart zu erwerben, sondern wird auch weiterhin Milliarden in das Unternehmen investieren, da es auf absehbare Zeit einen Verlust erleiden wird.

Wenn Walmart nicht in der Lage ist, Flipkart zu helfen, seinen Marktanteil zu vergrößern und Amazon abzuwehren, könnte es für seine größte Übernahme in der Firmengeschichte zuviel bezahlt haben.

Eine riesige Chance

Flipkart ist der führende Anbieter in einem der größten und am schnellsten wachsenden Märkte der Welt. Der E-Commerce soll in Indien im Jahr 2026 geschätzte 200 Milliarden US-Dollar erreichen, so die Analysten von Morgan Stanley. Das ist ein stolzer Anstieg von den für das Jahr 2017 geschätzten 38,5 Milliarden US-Dollar.

Es ist kein Wunder, dass Amazon aggressiv investiert, um sich an Flipkart zu beteiligen und kleinere Konkurrenten abzuwehren. Amazon eröffnet Dutzende von Fulfillment- und Lieferstationen in ganz Indien. Das Unternehmen verkauft seine Prime-Mitgliedschaften zu einem Spottpreis (und ist damit der am schnellsten wachsende Markt für Prime überhaupt). Und es gewinnt an Boden gegen Flipkart.

Flipkart steigerte sein Brutto-Warenvolumen in den sechs Monaten bis September 2017 um 43 % gegenüber dem Vorjahr. Das ist schneller als die gesamte Branche, aber immer noch langsamer als das Wachstum von Amazon, das im gleichen Zeitraum bei 67 % lag.

Auch wenn Amazon Flipkart übertrifft, birgt der Markt eine enorme Wachstumschance, und Flipkart hat trotz seiner Marktführerschaft den Gesamtmarkt übertroffen.

„Ein wichtiges Zentrum des Lernens“

Walmart-CEO Doug McMillon sagte während der Telefonkonferenz mit Analysten nach der Ankündigung der Übernahme: „Indien wird nun ein wichtiges Zentrum des Lernens.“

Walmart-COO Judith McKenna verwies auf Flipkarts Forschung im Bereich der künstlichen Intelligenz, der Nutzung von Daten über seine Plattformen, des Logistiknetzwerks und des aufkeimenden mobilen Zahlungsdienstes PhonePe als seine wichtigsten Stärken. Walmart konnte aus diesen Bemühungen operative Erkenntnisse gewinnen und sie für das Wachstum in internationalen Märkten, einschließlich der USA, nutzen.

Durch den Flipkart-Deal wird Walmart auch Partner von Tencent und Microsoft, die ihr technologisches Know-how für den E-Commerce zur Verfügung stellen könnten. Tencent hat mit WeChat Pay, das über 600 Millionen Nutzer hat, bereits eine starke Position im Bereich Mobile Payment in China. Walmart und Flipkart sind auch in Gesprächen „mit weiteren potenziellen Investoren, die sich der Runde anschließen können“, laut einer Pressemitteilung von Walmart.

Walmart will mittels Flipkart und Indien mit Technologie und E-Commerce experimentieren, und dann das Gelernte auf seine globalen Aktivitäten anwenden. Das könnte sehr wohl den wichtigsten Aspekt dieser Übernahme für Walmart darstellen.

