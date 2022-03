3 Gründe, warum die Top-Aktie Hormel Foods ein Outperformer bleibt!

Die Top-Aktie Hormel Foods (WKN: 850875) ist ohne jeden Zweifel ein Outperformer. Mit Blick auf den Aktienkurs von momentan über 47 Euro hat die Aktie den eigenen Wert sogar steigern können. Noch vor einem Monat notierten die Anteilsscheine schließlich auf einem Kursniveau von 41,35 Euro.

Für mich ist die aktuelle Marktlage prädestiniert dafür, dass Hormel Foods eine Top-Aktie mit einer Outperformance bleibt. Riskieren wir einen Blick auf drei Gründe, die jetzt sogar dafürsprechen.

Hormel Foods: Top-Aktie mit US-Geschäft

Was suchen Investoren im Moment? Natürlich: Top-Aktien, die weder etwas mit Russland noch mit Europa zu tun haben. Hormel Foods liefert hier. Das Kerngeschäft ist in den USA beheimatet und sollte es auch bleiben. Als diversifizierter Lebensmittelkonzern ist das eine Basis, die Investoren derzeit stärker frequentieren.

Egal was in Europa passiert: Hormel Foods dürfte in den USA weiterhin operativ solide performen. Der Fokus ist kurz- und mittelfristig entscheidend. Keine Frage: Im Ukraine-Konflikt mag das ein Grund sein, der für die Aktie spricht. Aber im Zweifel gilt für langfristig orientierte Investoren, dass die USA ein Markt sind, der Stabilität verspricht.

Diese Stabilität ist ein Grund, warum der US-Lebensmittelkonzern jetzt gefragt ist. Eine zeitlose Komponente kommt ebenfalls dazu. Immerhin gibt es den Konzern bereits seit mehr als einem Jahrhundert.

Pricing-Power gegen Inflation

Hormel Foods ist auch aus einem anderen Grund eine Top-Aktie. Und um eine andere Bedrohung zu begegnen. Bei all den Unsicherheiten, auch im Hinblick auf die Inflation ist die Pricing-Power ein starkes Argument. Immerhin führt der US-Konzern 40 Marken, die in den USA in ihrer Produktkategorie gemessen an der Beliebtheit erst- oder zweitplatziert sind.

Das heißt, dass es dem US-Konzern einfacher fallen dürfte, Stabilität trotz Inflation zu ermöglichen. Und womöglich sogar ein moderates Wachstum. Jetzt ist vielleicht das Marktumfeld so, dass der US-Lebensmittelkonzern wie viele andere in seinem Segment seine Stärke ausspielen kann.

Top-Aktie Hormel Foods: Beständige Qualität

Zu guter Letzt dürfte Hormel Foods eine Top-Aktie sein, weil uns hier beständige Qualität erwartet. Ukraine, Inflation? Können wir ausblenden. Ein Lauf mit 56 Jahren steigender Dividenden ist ohne Zweifel ein Indikator dafür, dass diese Aktie besonders zuverlässig ist. Krisen, Konflikte und andere Themen hat es innerhalb dieser Zeitspanne bereits gegeben.

Hormel Foods besitzt daher eine Menge Qualitäten. Aber die Dividende mit ca. 2 % Dividendenrendite verspricht Investoren eine sichere, zeitlose Rendite. Im Gesamtmix dieser Unsicherheiten ist das eine Aktie, die viele Investoren vermehrt suchen. Ganz ehrlich: Ich bin ebenfalls froh, dass ich in diesen volatilen, unsicheren Zeiten auf diese Aktie schauen kann.

Der Artikel 3 Gründe, warum die Top-Aktie Hormel Foods ein Outperformer bleibt! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Hormel Foods. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022