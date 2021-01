3 Gründe, warum die Rallye an der Börse weitergehen wird

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Der FTSE 100-Index hat in den letzten zwei Monaten mehr als tausend Punkte zugelegt, nach dem Erfolg des Covid-19-Impfstoffs und einem politisch stabilen Wahlergebnis in den USA, der größten Volkswirtschaft der Welt.

Aber trotzdem gebrannt vom Jahr 2020, plagt mich die Frage – kann die Rallye an der Börse weitergehen? Die Frage gewinnt an Bedeutung, weil es tatsächlich Risiken für die Rallye an der Börse gibt.

Unterm Strich denke ich aber, dass die Chancen im Moment für einen weiteren Anstieg des FTSE 100 sprechen.

Hier sind drei Gründe dafür:

#1. Die Brexit-bedingte Stabilität

Das Vereinigte Königreich und die EU haben es geschafft, in letzter Sekunde ein Freihandelsvertrag zu schließen. Ein No-Deal-der Brexit hätte sonst ab dem 1. Januar begonnen. Dies hätte zu einem chaotischen Beginn des Jahres 2021 geführt, wenn sich die beiden Seiten nicht auf eine gemeinsame Linie geeinigt hätten.

Diese Bedrohung ist nun vorbei.

Und das zeigt sich in der Zuversicht der Investoren, denn der FTSE 100 Index bewegt sich auf die 7.000 zu. Die Brexit-Unsicherheit hat den FTSE 100 jahrelang in der Schwebe gehalten. Ich vermute, dass es eine Menge aufgestautes Investoreninteresse gibt, das die Aktien in Großbritannien von hier aus weiter nach oben treiben wird.

Es stimmt, dass einige Aspekte, wie der Finanzdienstleistungssektor, mehr Klarheit vertragen könnten. Aber im Moment scheint es in der Wahrnehmung der Investoren mehr positive Aspekte des der Brexit-Deals zu geben als negative.

#2. Impfstoffe stützen die FTSE 100-Rallye

Auch wenn sich das Vereinigte Königreich inmitten eines weiteren Lockdowns befindet, gibt es viel Hoffnung. Die Impfungen haben begonnen. Etwa 1,5 Millionen Menschen in Großbritannien wurden bereits geimpft und die Zahl soll bis Mitte Februar auf 15 Millionen steigen. Das wären dann mehr als 20 % der Bevölkerung des Landes.

Sowohl die Impfungen von Pfizer-BioNTech als auch von AstraZeneca-Oxford University werden verabreicht, was mit hoher Wahrscheinlichkeit Covid-19 deutlich besser unter Kontrolle bringen wird. Diese Hoffnung reicht aus, um die Aktienmärkte trotz des Auftretens der neuen Coronavirus-Variante weiter nach oben zu treiben.

#3. Neuer US-Präsident

Zuletzt ist der Einfluss der USA auf das globale Finanzsystem immer etwas, das man im Hinterkopf behalten sollte. Und da hat sich eine Menge getan. 2020 war auf jeden Fall ein außergewöhnliches Jahr. Aber für die USA war es vielleicht noch außergewöhnlicher, weil der Ausgang der nationalen Wahlen ungewiss war.

Die Wahlergebnisse fielen mit der Einführung des Impfstoffs zusammen, was es fast unmöglich macht, herauszufinden, wie sehr die Ergebnisse die Rallye an der Börse bedingt haben. Was wir wissen, ist, dass es wahrscheinlich auch die Impfstoff-Rallye nicht gebremst hat.

Wenn es noch ein Gefühl der Unsicherheit gab, dann ist das jetzt mit der Vereidigung von Biden als Präsident vorbei. Das kann für die Finanzmärkte nur gut sein.

Zusammenfassend denke ich, dass wir uns darauf einigen können, dass 2021 bessere Aussichten hat als 2020; mit sowohl größerer Stabilität als auch erhöhter Fähigkeit, mit dem umzugehen, was als nächstes kommt.

Im Sinne dessen, was uns 2020 gelehrt hat, werde ich mich auf langfristige Investitionen konzentrieren, denn wer weiß schon, was kurzfristig passiert!

