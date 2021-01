3 Gründe, warum die General-Mills-Aktie jetzt ideal ist, um mit dem Investieren zu beginnen!

Weitere Suchergebnisse zu "General Mills":

Willst du im Jahre 2021 mit dem Investieren beginnen? Schön! Du hast einen langfristig wirklich cleveren Entschluss gefasst. Jedoch möglicherweise zu einem kurzfristig ungünstigen Zeitpunkt: Viele Aktienmärkte befinden sich schließlich in der Nähe eines Rekordhochs.

Wenn du mich fragst, könnte die Aktie von General Mills (WKN: 853862) jedoch ideal sein, um jetzt mit dem Investieren zu starten. Warum, fragst du dich? Ich sehe drei Gründe, über die du als potenziell beginnender Investor einmal nachdenken solltest.

General-Mills-Aktie: Jedermanns Kompetenzbereich

Die Aktie von General Mills besitzt zunächst einmal ein wirklich einfaches Geschäftsmodell: Das Unternehmen ist ein Lebensmittelkonzern und, mal ehrlich: Essen tun wir schließlich alle. Das heißt: Wir können alle wissen, wie das Unternehmen sein Geld verdient.

Natürlich gehört auch mehr dazu. General Mills besitzt so beispielsweise ein Portfolio von über 100 verschiedenen Marken und Produkten. Das ist zudem auch sehr diversifiziert mit Highlights wie Häagen-Dasz-Eis oder Old El Paso oder auch Cheerios und Lucky Charms. Potenziell spannende Produkte, die insbesondere in den USA sehr beliebt sind.

Stabilität ist das eine, Wachstum natürlich das andere. Doch auch hier kann General Mills potenziell glänzen: Der US-Konzern möchte zukünftig stärker im Wachstumsmarkt der Tiernahrung agieren. Das könnte eine solide, moderate Wachstumsperspektive eröffnen. Definitiv spannend … und relativ einfach.

Eine zuverlässige Dividende

Die Aktie von General Mills ist dabei nicht nur defensiv, sondern auch dividendenstark. Der US-Konzern schüttet seit über 120 Jahren eine Dividende an die Investoren aus. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich die Ausschüttungssumme je Aktie sogar mehr als verdreifacht. Eine wirklich spannende, zuverlässige Dividendenhistorie.

Zudem bietet die General-Mills-Aktie auch eine attraktive Dividendenrendite: Gemessen an der Quartalsdividende von 0,51 US-Dollar und einem Aktienkurs von 55,97 US-Dollar (22.01.2020, maßgeblich für alle Kurse und fundamentalen Kennzahlen) liegt dieser Wert bei 3,64 %. Das könnte für sich alleine schon attraktiv sein. Jedoch auch im Peer-Vergleich.

Zudem deutet dieser Wert auf eine vergleichsweise günstige fundamentale Ausgangslage hin. Das ist wiederum ein dritter Aspekt, der dafür spricht, dass die Aktie für Anfänger ideal sein könnte.

Die Gesamtbewertung im Blick

General Mills ist auch gemessen an anderen fundamentalen Kennzahlen einen näheren Blick wert. Der US-Konzern kam im letzten Quartal auf ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,06 US-Dollar. Wenn wir das auf ein Jahr hochrechnen, so läge der Wert bei 4,24 US-Dollar. Beim aktuellen Aktienkurs läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei lediglich 13,2.

Die General-Mills-Aktie könnte daher auch über eine attraktive Sicherheitsmarge verfügen. Zumindest wenn das Management es schafft, das operative Momentum aufrechtzuerhalten. Oder aber sogar moderat weiterzuwachsen. Alleine die Dividende könnte ein Quäntchen Premium verdient haben.

General-Mills-Aktie: Top für Anfänger!

Die Aktie von General Mills könnte daher durchaus weiterhin attraktiv sein. Vielleicht gerade jetzt mit Blick auf die Bewertungslage vieler Indizes. Die Dividende ist jedenfalls hoch, die Bewertung preiswert und das Geschäftsmodell ziemlich einfach verständlich. Das kann ein Gesamtpaket sein, auf das Foolishe Investoren in ihren Anfängen vielleicht setzen können.

Vincent besitzt Aktien von General Mills. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021