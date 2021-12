3 Gründe, warum die Dividende der Münchener Rück 2022 steigt

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Ob die Dividende der Münchener Rück (WKN: 843002) im Jahre 2022 erneut steigt, wissen wir ehrlich gesagt noch nicht. Anders als beim zweiten DAX-Versicherer hat es hier noch keine Einschätzung des Top-Managements gegeben.

Allerdings stehen die Chancen nicht schlecht, dass ein solcher Schritt erfolgen wird. Riskieren wir einen Blick auf drei Faktoren, die ein solches Szenario begünstigen sollten.

Münchener Rück & steigende Dividende: Die Prognose

Das Management der Münchener Rück ist weiterhin optimistisch, was das Geschäftsjahr 2022 angeht. So hat man per Ende des dritten Quartals erneut das Ziel für das Gesamtjahr bestätigt. 2,8 Mrd. Euro stehen damit als Ergebnisziel für das aktuelle Geschäftsjahr.

Ein Wert, der bedeutend höher liegen sollte als im vorherigen, durchwachsenen Jahr 2021, aber auch über dem Gewinn für 2019. Im Endeffekt nähert sich der Rückversicherer damit seinem Basiswert sowie einem Ergebnis je Aktie von Pi mal Daumen 20 Euro. Gewinnwachstum in diesem Jahr ist daher durchaus möglich im Vergleich zu einem anderweitigen, weitgehend normalen Geschäftsjahr.

Neben einem Gewinnwachstum, so hat das Managemennt der Münchener Rück verkündet, soll gleichsam auch die Dividende moderat weiterklettern. Wenn man, wie geplant, einen Gewinn von 2,8 Mrd. Euro erreicht, so dürfte eine wachsende Ausschüttungssumme je Aktie leistbar und grob bereits prognostiziert sein.

Spekulationen über Aktienrückkäufe

Bei der Aktie der Münchener Rück hat es außerdem Spekulationen über weitere Aktienrückkäufe gegeben. Solche hätten natürlich nur einen mittelbaren Einfluss auf die Dividende. Trotzdem zeigen sie, dass die Kapitalrückführungen im Allgemeinen wichtig sind. Sowie auch, dass der Rückversicherer eben auf einem guten Weg zu sein scheint.

Die Jahre der Pandemie haben jedenfalls eines gezeigt: Priorität hat die Dividende bei der Münchener Rück. Insofern glaube ich ebenfalls, dass ein Wachstum bei der Dividende wichtiger sein könnte als vorschnelle Wiederaufnahmen der Aktienrückkäufe. Wobei beides natürlich ideal wäre, damit das Börsenjahr 2022 zu einem mit insgesamt hohen Kapitalrückführungen wird.

Münchener Rück & wachsende Dividende: Ausschüttungsverhältnis

Zu guter Letzt kann außerdem das Ausschüttungsverhältnis ein weiterer Indikator dafür sein, dass die Dividende der Münchener Rück im Jahr 2022 erhöht wird. Wenn der DAX-Rückversicherer einen Gewinn von 2,8 Mrd. Euro erreicht, so läge eine Ausschüttungssumme von 9,80 Euro (der Mindestwert aufgrund der letzten Auszahlungen) bei einer Quote von voraussichtlich unter 50 %. Das könnte zu wenig sein, zumal die Zahlungen stets um diese Marke herumpendeln.

Ein Anheben auf Pi mal Daumen 50 % könnte daher möglich sein. Und selbst dann wäre noch genug für die Wiederaufnahme der Aktienrückkäufe vorhanden. Für mich spricht daher einiges dafür, dass wir eine steigende Dividende sehen. Wobei das natürlich nichts darüber aussagt, um wie viel die Ausschüttungssumme je Aktie wachsen wird.

Der Artikel 3 Gründe, warum die Dividende der Münchener Rück 2022 steigt ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien der Münchener Rück. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021