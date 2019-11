3 Gründe, warum Disney die nächste Rezession überleben wird

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Es ist unbestreitbar, dass Disney (WKN:855686) am besten dasteht, wenn die Weltwirtschaft floriert. Tickets für den nächsten Marvel-Film im hochpreisigen Multiplex kaufen, am Feiertagswochenende einen seiner branchenführenden Freizeitparks besuchen, hohe Summen für Werbespots im unternehmenseigenen Sportsender ESPN ausgeben – all das fällt leichter, wenn das verfügbare Einkommen so groß wie möglich ist.

Niemand braucht eine Micky-Maus-Plüschpuppe oder Ferien im Disney Vacation Club. Disney ist jedoch überraschend gut positioniert, einen wirtschaftlichen Abschwung zu überstehen, anders als beim letzten Mal, als die Weltmärkte zusammenbrachen. Gehen wir ein paar Gründe durch, warum der Medienriese bereit ist, es durch die nächste große oder auch weniger große Finanzkrise zu schaffen.

1. Disney+ wird das Streaming-Publikum einfangen

Disney verfügt über eines der besten Portfolios von Mediennetzwerken. Die meisten Menschen wissen von der Beteiligung des Medienriesen an ABC, Disney Channel und der 80%igen Beteiligung an ESPN. Darüber hinaus hält Disney eine bedeutende Beteiligung an A&E, Lifetime und History Channel. Kurz gesagt, Disney ist ein Hauptnutznießer dessen, dass alle Kabel- oder Satellitenfernsehen haben – und das ist keine komfortable Situation, wenn die Wirtschaft abstürzt. Die Pay-TV-Branche hat in den letzten Jahren Abonnenten verloren, und dieser Trend wird sich bei knapper Kassenlage der Haushalte noch verstärken.

Sehen wir uns an, wie der Disney+-Service, der in zwei Wochen startet, helfen wird, das Problem zu lösen. Disney+ wird den Löwenanteil von Disneys wertvollem Bestand an berühmten Filmen und Fernsehsendungen zusammen mit einigen überzeugenden Originalinhalten für nur 6,99 US-Dollar im Monat anbieten. Disney+ wird aus dem Stand eines der besten Premium-Streaming-Angebote sein, und das wird es zu einem beliebten Abo-Service für Zuschauer machen, die ihr Kabelabo kündigen, um Geld zu sparen. Disney bietet auch mehrjährige Abonnements mit Rabatt für im Voraus zahlende Mitglieder seines D23-Fanclubs sowie für Inhaber seiner Kreditkartenprodukte und Themenparkjahreskarten an.

Man kann argumentieren, dass Disney mehr an diesen Kunden über das Fernsehen verdient, aber Disney+ wird auf lange Sicht besser für das House of Mouse sein. Es wird eine direkte Beziehung zu den Abonnenten von Disney+ und wertvolle Einblicke in die Nutzungstrends haben, die es im Laufe der Zeit zu einer noch besseren Plattform machen werden.

2. Filme können bei jedem Wetter Unterhaltung sein

Es mag dich überraschen, dass die inländischen Umsätze mit Kinokarten 2007 und sogar 2008 gestiegen sind, als die globale Finanzkrise auf dem Höhepunkt war. Die 10%ige Steigerung des Umsatzes an der Kinokasse im Jahr 2009 ist nach wie vor die größte Steigerung der Branche seit 2002. Filmunterhaltung bietet während eines wirtschaftlichen Abschwungs Trost, und selbst wenn es bedeutet, sich für billigere Vorführungen zu entscheiden, sehnen sich die Leute während einer Rezession nach Filmen.

Niemand hat den Finger am Puls der Zuschauersehnsüchte wie Disney. Der Konzern hat in sieben der letzten acht Jahre den erfolgreichsten Film herausgebracht, darunter die vier ersten Plätze im Jahr 2019. Da die führenden Kinoketten in letzter Zeit auf rezessionsfreundliche Abonnementmodelle umgestellt haben, wird das Multiplex in der nächsten Konjunkturflaute nicht leer sein.

3. Themenparks passen sich an die Veränderungen an

Disney hat in den letzten zwei Jahrzehnten in nur drei Geschäftsjahren sinkende Umsätze verzeichnet, und in zweien dieser Jahre war es ein Rückgang von weniger als 1 %. Der Ausreißer für Disney war ein Rückgang um 4,5 % im Geschäftsjahr 2009, aber es gelang dem Konzern trotzdem, die Besucherzahl in seinen inländischen Freizeitparks in diesem Jahr um 2 % zu steigern. Die Gästeausgaben pro Kopf sanken im Geschäftsjahr 2009 um 6 %. Auch die Auslastung der Resorts ging zurück. Kostenbewusste Besucher entschieden sich für billigere Off-Site-Hotels, obwohl Disney seine Übernachtungspreise senkte. All diese Faktoren belasteten die Margen im Segment der Themenparks und Resorts, aber letztlich fand Disney immer noch einen Weg, die Besucherzahlen wieder zu erhöhen.

Disney kann schnell auf wirtschaftliche Abschwünge reagieren, und das Management sieht die Buchungstrends steigen und fallen, lange bevor Ökonomen die Situation einschätzen. Disney ist auch besser positioniert, um die Gäste bei der Stange zu halten, insbesondere bei Disney World, dem größten Anbieter des Segments. Seit der letzten Rezession ist in den Disney-Freizeitparks viel passiert, aber der eigentliche Wendepunkt ist die Markteinführung von FastPass+, womit Gäste den Zugang zu schnelleren Warteschlangen für drei Attraktionen pro Tag reservieren können. Disney öffnet seinen Gästen vor Ort das Reservierungsfenster für FastPass einen Monat früher und gibt ihnen so die Möglichkeit, die interessantesten Fahrgeschäfte zu erleben. Disney gibt Übernachtungsgästen außerdem Zugang zu ausgewählten Parks vor und nach der offiziellen Schließung, ein Vorteil, der vor zehn Jahren eingeführt wurde, aber jetzt noch wichtiger ist, da so viele neue Attraktionen eröffnet wurden und in den nächsten zwei Jahren eröffnet werden.

Disney ist heute in jeder Hinsicht schlauer als das letzte Mal, als wir in einem Wirtschaftstief steckten. Es wird einen Weg finden, relevant zu bleiben und sogar zu wachsen, wenn es das nächste Mal hart auf hart kommt.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2020 Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2020. The Motley Fool Analysten geben ein starkes Kaufsignal! Du könntest ebenfalls davon profitieren … Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dieser Artikel wurde von Rick Munarriz auf Englisch verfasst und am 28.10.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Walt Disney und empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2021 $60 Calls auf Walt Disney und Short Januar 2020 $130 Calls auf Walt Disney.

Motley Fool Deutschland 2019