3 Gründe, warum Disney in diesem Quartal ein langsameres Abonnentenwachstum erwartet

Wichtigste Punkte

Disney erwartet in diesem Quartal einen Zuwachs an Disney+-Abonnenten im niedrigen einstelligen Millionenbereich.

Produktionsverzögerungen und andere regionale Probleme sind dafür verantwortlich.

Aber es gibt gute Nachrichten für die Investoren.

Bob Chapek, CEO von Walt Disney (WKN:855686), überraschte die Anleger, als er mitteilte, dass das Unternehmen im vierten Quartal mit einem Zuwachs an Abonnenten im niedrigen einstelligen Millionenbereich“ rechnet. Die Analysten an der Wall Street hatten vor der Ankündigung mit etwa 17 Millionen neuen Abonnenten im Quartal gerechnet.

Es ist jedoch wichtig, hinter die Schlagzeilen zu blicken und zu verstehen, warum Chapek einen so großen Rückstand erwartet und wie sich dies auf die langfristigen Aussichten für den Streaming-Dienst auswirkt. Chapek verwies auf drei Rückschläge im laufenden Quartal, die sich negativ auf das Abonnentenwachstum auswirken.

1. Verzögerungen in der Produktion

Die COVID-19-Pandemie hat in der gesamten Branche zu Produktionsverzögerungen geführt. Nicht nur, dass die Studios die Produktion im letzten Frühjahr einstellen mussten, auch bei der Wiederaufnahme mussten sie immer wieder Rückschläge hinnehmen. Die Delta-Variante führte dazu, dass mehrere Disney-Produktionen in diesem Sommer eingestellt wurden, was dazu führte, dass die Zahl der Inhalte in diesem Quartal geringer ausfiel als ursprünglich erwartet.

Neue Originalinhalte sind eine treibende Kraft bei der Gewinnung neuer Abonnenten. Das macht sich auch bei anderen Unternehmen bemerkbar, etwa bei Netflix (WKN:552484). Der Streaming-Marktführer verzeichnete in der ersten Jahreshälfte 2021 einen drastischen Einbruch bei den Netto-Neuzugängen, was jedoch mit einem Rückgang der Ausgaben für neue Inhalte einherging. Das Management erwartet, dass das Wachstum im dritten Quartal wieder zunehmen wird. Da Disney damit kämpft, neue Inhalte auf die Plattform zu bringen, ist es keine Überraschung, dass das Unternehmen damit Probleme hat, viele neue Nutzer anzuwerben.

Chapek stellt jedoch fest, dass die Produktionen wieder in vollem Gange sind. Auf dem Investorentag im letzten Jahr wurden mehr als hundert Titel vorgestellt, und das Unternehmen arbeitet daran, diese zu liefern. Da Disney seinen Inhaltskatalog vervollständigt und eine starke Pipeline an neuen Inhalten auf der Plattform entwickelt, sollten weitere Abonnenten hinzukommen.

2. Timing der Verlängerungen für Disney+ Hotstar

Disney+ Hotstar hatte ein großartiges viertes Quartal 2020. Millionen neuer Abonnenten meldeten sich an, als die Kricket-Saison der India Premier League begann. Und die meisten Abonnenten haben sich für ein Jahresabonnement angemeldet.

Ein neues indisches Gesetz erlaubt es jedoch nicht mehr, dass sich Abonnements wie Disney+ automatisch verlängern. Ein Abonnement muss nach Ablauf neu autorisiert werden, was zu einer erhöhten Abwanderung in diesem Land führen könnte.

Der einzige Trost ist, dass die IPL ihre Saison auch in diesem Jahr wieder verschoben hat. Die Spiele haben letzte Woche begonnen, und Disney sollte in der Lage sein, die Kricketfans, die sich letztes Jahr angemeldet haben, dazu zu bewegen, dies erneut zu tun. Es wird jedoch einige Zeit dauern, und die Erneuerungen könnten sich bis in den Oktober hinein hinziehen, wenn die Saison beginnt.

3. Verzögerter Start von Star+ und langsamer Hochlauf

Während der Telefonkonferenz von Disney zum zweiten Quartal im Mai gab das Management den verzögerten Start von Star+ in Lateinamerika bekannt. Der Dienst, der Disney+ um Sport und andere allgemeine Unterhaltungsinhalte erweitert, startete offiziell Ende August. Obwohl die Analysten seit Monaten von der Verzögerung wussten, hatten sie nicht mit einem langsamen Start in der Region gerechnet.

Chapek wies darauf hin, dass es sich bei Lateinamerika um viele verschiedene Märkte handele, und dass die Markteinführungsstrategie in dieser Region stark auf Partnerschaften basiere. Diese Partner haben sich nur langsam an die Vermarktung von Disney+ herangetastet, und auch Star+ wird nur langsam eingeführt.

Chapek ist zuversichtlich, dass das Unternehmen mit seinen Partnern zusammenarbeiten kann, um die Botschaft von Star+ zu verbreiten und das Bewusstsein der Verbraucher zu stärken. Es braucht nur Zeit. Das Unternehmen hat das gleiche Muster beim Start von Disney+ in mehreren lateinamerikanischen Märkten beobachtet.

Die gute Nachricht für Anfänger

Für die Anleger gibt es zwei Gründe, optimistisch zu bleiben, was Disney und die Disney-Aktie angeht.

Erstens scheint es sich bei allen Gründen für das langsame Abonnentenwachstum im vierten Quartal um vorübergehende Probleme zu handeln und nicht um ein Anzeichen für eine breitere, anhaltende Verlangsamung. Die Produktion wird wieder hochgefahren, die Abwanderung in Indien wird sich normalisieren, und der Start von Star+ sollte in Lateinamerika Fortschritte machen, um mehr Verbraucher zu erreichen. All dies dürfte zu einem stärkeren Abonnentenwachstum in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2022 führen.

Darüber hinaus beschränkt sich die Schwäche größtenteils auf internationale Versionen des Dienstes, die geringere Umsätze pro Nutzer erzielen, wie Indien und Lateinamerika. Chapek sagte, dass das Kerngeschäft von Disney+ weiter wachsen wird. Das bedeutet, dass Disney nur minimale Auswirkungen auf seine tatsächlichen Umsatz- und Gewinnergebnisse haben dürfte.

Die Aussichten für Disneys Streaming-Dienst sind nach wie vor gut, und die Anleger sollten sich nicht vor ein paar Turbulenzen auf dem Weg zur langfristigen Prognose von 230 bis 260 Millionen Abonnenten fürchten.

Der Artikel 3 Gründe, warum Disney in diesem Quartal ein langsameres Abonnentenwachstum erwartet ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

