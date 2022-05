3 Gründe, warum Cathie Wood exzellent bei der Aktienauswahl, aber Warren Buffett der bessere Investor ist

Cathie Wood und Warren Buffett könnten als zwei gegensätzliche Pole des Investitionsspektrums betrachtet werden. Während Wood dafür bekannt ist, sich auf wachstumsstarke Aktien zu spezialisieren, hat sich Buffett einen Namen als Genie des Value Investing gemacht. Bei den großen Unterschieden in ihren jeweiligen Schwerpunkten ist es nicht verwunderlich, dass die Wertentwicklung ihrer Unternehmen in Verbindung mit den Veränderungen am Markt dramatisch auseinanderklaffen kann.

In letzter Zeit wurden Woods Ark Invest-Fonds unter Beschuss genommen, da wachstumsorientierte Aktien in der Gunst der Anleger verloren haben. Buffetts Berkshire Hathaway (WKN:854075 -0,40 %)(WKN:A0YJQ2 0,06 %) hat den S&P 500-Index in diesem Jahr wieder geschlagen. Eine Gruppe von Motley Fool-Mitarbeitern hat sich zusammengesetzt, um einige der Dinge zu besprechen, die der Hyperwachstums-Guru richtig macht – und warum das Orakel von Omaha immer noch einen Vorteil hat.

Eine ganze Menge Handel ist im Gange

James Brumley: Vor allem muss man Cathie Wood dafür loben, dass sie sich auf größere, themenbezogene Trends konzentriert und nicht nur die gleichen Basisfonds verwaltet, die so viele andere Manager anbieten.

Der Ansatz von ARK bei der Aktienauswahl hat allerdings seinen Preis. Das ist der häufige Umschlag ihrer Portfolios. Ein Beispiel dafür ist der ARK Innovation ETF (WKN:A14Y8H -4,44 %). In seinem jüngsten Prospekt wird angegeben, dass die Umschlagshäufigkeit für das gesamte Jahr bei 71 % liegt. Das bedeutet, dass von den 100 US-Dollar, die du in diesem börsengehandelten Fonds hältst, 71 im Vorjahr nicht vorhanden waren oder dass 71 US-Dollar innerhalb eines Jahres ersetzt werden.

Diese Bereitschaft, so aktiv zu sein, hat zwei wichtige Konsequenzen.

Die erste davon ist die Steuerbarkeit. Obwohl Wood steuerbewusst ist und klugerweise bereit ist, steuerliche Verluste zu ernten, wenn es am sinnvollsten ist und nicht erst am Ende des Steuerjahres, können Gewinne oder Verluste aus diesen Geschäften dennoch zu unerwartet hohen steuerpflichtigen Ausschüttungen führen, wenn die börsengehandelten Fonds von ARK auf einem steuerpflichtigen Konto gehalten werden.

Die andere, größere Konsequenz dieses hohen Umsatzes ist das Risiko, nicht in einer bestimmten Aktienposition zu sein, wenn ein Aufschwung einsetzt. Aus dem gleichen Grund, aus dem es für den durchschnittlichen Amateuranleger schwierig ist, den Zeitpunkt für den Ein- und Ausstieg zu bestimmen – der Markt verrät nie seine nächste kurzfristige Bewegung -, ist es auch für Profis schwierig. Noch merkwürdiger wird der Ansatz durch die Tatsache, dass der ständige Wechsel der Aktien darauf hindeutet, dass sie sich nicht ganz auf themenbezogene Trends einlässt, sondern stattdessen nur nach relativ über- und unterbewerteten Aktien innerhalb einer bestimmten Branche sucht.

Buffett und seine Gefolgsleute umgehen diese Fallstricke, indem sie jahrelang auf ihren Positionen sitzen bleiben und so sicherstellen, dass sie alle möglichen langfristigen Gewinne erzielen, die eine Aktie zu bieten hat.

Den Wandel zum richtigen Preis annehmen

Daniel Foelber: Zwischen 1965 und 2021 erzielte Berkshire Hathaway eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 20,1 % im Vergleich zur CAGR des S&P 500 von 10,5 % – einschließlich reinvestierter Dividenden. Buffett ist zweifelsohne einer der größten, wenn nicht sogar der größte Investor aller Zeiten. Aber Cathie Wood ist wohl ein besserer Stockpicker als Buffett.

Cathie Wood verdient viel Anerkennung dafür, dass sie Tesla (WKN:A1CX3T -0,87 %) früh ausgewählt hat und dabei geblieben ist, als die Stimmung um den Mai 2019 herum ihren Höhepunkt erreichte. Das Research von Wood und ihrem Team ist beeindruckend und verfolgt einen ultralangfristigen, jahrzehntelangen Ansatz beim Investieren – etwas, von dem wir alle lernen können.

Woods größte Schwäche ist jedoch, dass sie sich zu sehr damit beschäftigt, was aus einem Unternehmen werden könnte und wo es heute tatsächlich steht. Das führt dazu, dass sie zu viel Geld für Unternehmen ausgibt, die noch Jahre von der Rentabilität entfernt sind und sich erst noch einen entscheidenden Vorteil gegenüber der Konkurrenz erarbeiten müssen.

Buffett dagegen achtet sehr auf den Wert. Abgesehen von Apple gehören einige der stabilsten, schwerfälligsten und wohl auch am wenigsten innovativen Unternehmen zu Berkshires Top-Aktienbeständen. Unternehmen wie Bank of America, Chevron, American Express und Coca-Cola. Das sind nicht gerade paradigmatische Wachstumschancen. Aber sie sind die Art von Unternehmen, die auf lange Sicht Wachstum vorweisen können.

Was bedeutet das nun für dich und mich? Nun, ich denke, wir können alle einen Mittelweg zwischen Buffett und Wood finden. Wood hat zum Beispiel Ideen, die es auf jeden Fall wert sind, verfolgt zu werden, wie die genomische Revolution und Fintech – um nur einige zu nennen. Und während Buffett und Munger immer noch eine Abneigung gegen Bitcoin und Kryptowährungen haben, sind Wood und das Ark Invest-Team der Meinung, dass Kryptowährungen eine der größten Wachstumschancen für die nächsten Jahrzehnte sind.

Wenn du Buffetts Geduld und Disziplin mit Woods Kreativität kombinierst, kannst du als Einzelinvestor eine gute Mischung aus Aufwärtspotenzial und Wertsteigerung erzielen.

Das Bullenmarkt-Genie wird unterschätzt, aber Beständigkeit ist der Schlüssel

Keith Noonan: Der Begriff „Bullenmarkt-Genie“ hat einen negativen Beigeschmack. Er impliziert, dass es nicht viel Geschick braucht, um Aktien auszuwählen, die sich in einem günstigen Marktumfeld gut entwickeln. Daran ist zugegebenermaßen etwas Wahres dran.

Es ist viel einfacher, Gewinner zu finden, wenn es viele Gewinner gibt, und eine steigende Flut hebt in der Tat viele Boote. Auf der anderen Seite kommt es darauf an, wie viel du in guten Zeiten gewinnst. Es ist ein großer Unterschied, ob du den Markt schlägst oder vernichtest. Explosive Gewinne während einer starken Haussephase können einen großen Einfluss auf deine langfristige Rendite haben, selbst wenn die Bären einen großen Teil dieser Gewinne wieder einkassieren.

Im Jahr 2020 haben Cathie Wood und das Team von Ark Invest mehrere Fonds verwaltet, die eine Rendite von mehr als 100 % erzielten. Die Komponenten der Fonds ihres Unternehmens waren für die jeweiligen Bedingungen perfekt positioniert, und die Performance war unbestreitbar beeindruckend, auch wenn einige dieser Gewinne dem „Bullenmarkt-Genie“ zugeschrieben werden können. Jetzt, wo sich die Marktstimmung geändert hat und Wachstumsaktien aus der Mode gekommen sind, kann man natürlich mit dem Finger darauf zeigen.

Bullenmärkte sind viel häufiger als Bärenmärkte. Aber wenn harte Zeiten kommen, können sie auch hart sein.

In Anbetracht der Höhen und Tiefen hat Buffett in den Jahrzehnten, in denen er Berkshire Hathaway leitet, unglaublich konstante, marktübertreffende Erfolge erzielt, und es ist nicht schwer zu verstehen, warum er von vielen als der größte Investor der Geschichte angesehen wird. Natürlich darf man nicht vergessen, dass es immer wieder Leute gibt, die sagen, er sei ein Versager, wenn Berkshire schlechter abschneidet als der S&P 500.

Die Leute lieben Gewinner. Buffett muss man zugute halten, dass er es geschafft hat, liebenswert zu bleiben.

