3 Gründe, warum die Börse in den nächsten 3 Monaten abstürzen könnte

Trotz einer globalen Pandemie und historischer Volatilität im vergangenen Jahr haben die Investoren viel, wofür sie dankbar sein können.

Nachdem der Richtwert S&P 500 (WKN: A0AET0) im ersten Quartal 2020 in weniger als fünf Wochen 34 % seines Wertes verloren hatte, schoss er von dem am 23. März gesetzten Bärenmarkttief um mehr als 75 % nach oben. In keiner besonderen Reihenfolge wurden Investoren ermutigt durch:

Die Bereitschaft der Federal Reserve, unbegrenzte Quantitative Easing-Maßnahmen zu ergreifen, um die Finanzmärkte zu stützen, sowie ihre historisch lockere Haltung bei den Kreditzinsen;

Das von der US-Regierung beschlossene Konjunkturprogramm in Höhe von mehr als 3 Billionen US-Dollar im Jahr 2020; und,

Die Schnelligkeit, mit der mehrere Impfstoffe gegen das Coronavirus 2019 (COVID-19) entwickelt eingeführt wurden.

Unglücklicherweise könnte die unglaubliche 11-monatige Hausse an der Börse zu einem krachenden Ende kommen. Obwohl es unmöglich ist, Börsencrashs und -korrekturen wirklich präzise vorherzusagen, gibt es mehr als genug Hinweise, die darauf hindeuten, dass sich Ärger anbahnt. In den nächsten drei Monaten stechen drei Dinge als besonders besorgniserregend hervor, die mehr als geeignet sind, einen Crash auszulösen.

1. Die Bewertungen sind auf fast 20 Jahre hohen Niveaus

Die wohl größte Sorge für die Börse ist die Bewertung, worauf ich schon seit Monaten hinweise.

Mit Stand vom 22. Februar lag das Shiller S&P 500 Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) – ein KGV, das auf den durchschnittlichen inflationsbereinigten Gewinnen der letzten 10 Jahre basiert – bei 35,30. Das ist mehr als das Doppelte des Durchschnittswerts von 16,78 in den letzten 150 Jahren und der höchste Wert, den das Shiller KGV für den S&P 500 seit dem Dot-Com-Crash vor zwei Jahrzehnten erreicht hat.

In der 150-jährigen Geschichte des Shiller-KGV des S&P 500 gab es nur fünf Fälle, in denen eine Bullenmarktrallye das KGV nachhaltig über 30 gebracht hat: Die Große Depression, die Dot-Com-Blase, Q4 2018, der COVID-19-Crash in Q1 2020 und aktuell. In jedem der vier vorherigen Fälle verlor der S&P 500 zwischen 20 % und 89 % seines Wertes. Zugegeben, die Große Depression war ein einzigartiges Szenario, das sich heute wahrscheinlich nicht wiederholen würde. Nichtsdestotrotz hat sich der S&P 500 in der Vergangenheit immer schlecht entwickelt, wenn das Shiller KGV über 30 liegt.

2. COVID-19 Varianten/Impfverweigerer sind besorgniserregend

Zweitens wäre es nicht klug, COVID-19 als ein anhaltendes Problem zu übersehen.

Viele der Nachrichten, die wir von der Coronavirus-Front erhalten haben, waren gut. Zwei Impfstoffe haben eine Notfallzulassung in den USA erhalten und eine Handvoll anderer Medikamentenentwickler haben positive Ergebnisse aus ihren Impfstoffstudien in der Spätphase gemeldet. Bis zum 22. Februar wurden mehr als 63 Millionen Dosen verabreicht, wobei fast 6 % der erwachsenen Bevölkerung die Zweidosenimpfung erhalten haben. In den USA werden derzeit etwa 1,8 Millionen Impfstoffe pro Tag verabreicht.

Das Problem ist, dass das Virus weiterhin mutiert und neue und potenziell gefährlichere Stämme auftauchen. Während einige der Impfstoffe gut funktionieren, um die Verbreitung dieser Varianten einzudämmen oder zu stoppen, sind nicht alle Varianten gleich. Der Punkt ist, dass, wenn die Impfkampagne nicht schnell genug erfolgt, diese Varianten in den USA dominieren könnten, wodurch die Wirksamkeit der zugelassenen Impfstoffe minimiert wird.

Gleichzeitig entscheiden sich viele Amerikaner dafür, sich entweder nicht impfen zu lassen oder eine abwartende Haltung einzunehmen. Ende letzten Monats ergab eine Umfrage der Kaiser Family Foundation, dass 1 von 8 Personen sich definitiv nicht impfen lassen wird, während weitere 31 % abwarten, wie der Impfstoff bei den Geimpften wirkt. Wenn zu wenige Menschen den Impfstoff erhalten, wird die Herdenimmunität weiter in den Hintergrund gedrängt.

3. Steigende Renditen von Staatsanleihen bedeuten Ärger für verwöhnte Hausbesitzer und Kaufinteressenten

Eine dritte Sorge, die einen Marktcrash auslösen kann, ist, dass der mehrjährige Immobilienboom auf einen Schlag enden könnte.

Ohne zu sehr in die Tiefe zu gehen, wurden die derzeitigen Hausbesitzer und potenziellen Käufer von historisch niedrigen Kreditzinsen begünstigt. Obwohl die Fed die Hypothekenzinsen nicht direkt kontrolliert, gibt es seit langem eine enge Korrelation zwischen den Hypothekenzinsen und den Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen. Letztes Jahr erreichten die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen etwa 0,5 % und ebneten den Weg für historisch niedrige Hypotheken- und Refinanzierungszinsen und verleiteten Hausbesitzer dazu, Eigenkapital aus ihren Häusern zu nehmen.

In den letzten Wochen hat sich die Renditekurve jedoch in einem unglaublich schnellen Tempo verteuert. Am 22. Februar erreichte sie 1,37 %, was darauf hindeutet, dass die Hypotheken- und Refinanzierungssätze in den kommenden Wochen und Monaten steigen werden. Auch wenn die Zinsen über Nacht um 100 Basispunkte steigen könnten und immer noch weit unter dem historischen Durchschnitt liegen, wurden Hausbesitzer und potenzielle Käufer jahrelang von historisch niedrigen Kreditzinsen verwöhnt. In zwei Fällen im letzten Jahrzehnt, als die Hypothekenzinsen relativ schnell um etwa 100 Basispunkte stiegen, fiel die Zahl neuer Hypotheken- und Refinanzierungsanträge schlagartig.

Der Immobilienboom wurde als ein Wohlstand schaffender Lichtblick wahrgenommen, der einigen Hausbesitzern schnellen Zugang zu billigem Kapital verschafft hat. Dieser Zugang könnte schnell verschwinden, wenn die Renditen der Staatsanleihen weiter steigen.

Denke langfristig

Egal, was in den nächsten drei Monaten passiert, die eine Zahl, die Investoren im Hinterkopf behalten sollten, ist 38-von-38.

Seit Anfang 1950 gab es 38 Börsenkorrekturen oder Abstürze des S&P 500 von insgesamt mindestens 10 %. In jedem einzelnen Fall wurden die Punktverluste, die mit diesen Abwärtsbewegungen verbunden waren, schließlich durch eine Bullenmarkt-Rallye ausgeglichen. In vielen Fällen dauerte es nur wenige Monate, um sich vom kurzfristigen Pessimismus zu verabschieden. Der Punkt ist, dass Crashs und Börsenkorrekturen 1) einfach dazugehören und 2) Gelegenheiten, um hochwertige Unternehmen mit einem Abschlag zu kaufen.

Da die Unsicherheit an der Wall Street immer noch hoch ist, wäre es keine schlechte Idee, etwas Bargeld parat zu haben.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 27.02.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2021