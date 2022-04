3 Gründe, warum Alleghany perfekt zu Berkshire Hathaway passt

Berkshire Hathaway ( WKN:854075 0,58 % ) ( WKN:A0YJQ2 0,52 % ) gab kürzlich bekannt, dass es das Versicherungsunternehmen Alleghany ( WKN:872718 -0,04 % ) übernehmen wird. Wenn der legendäre Berkshire-CEO Warren Buffett etwas macht, werden die Anleger aufmerksam.

In diesem Clip aus „The M&A Show“ auf Motley Fool Live, der am 25. März aufgezeichnet wurde, nennt Motley Fool-Mitarbeiter Dan Caplinger drei Gründe, warum die Übernahme von Alleghany für Berkshire Hathaway sinnvoll ist.

Dan Caplinger: Perfekter kann Berkshire eigentlich nicht sein. Wenn du dir das Geschäft von Alleghany ansiehst, hast du ein Kerngeschäft im Versicherungsbereich. Es setzt sich aus drei verschiedenen Segmenten zusammen. TransRe ist der Rückversicherer für die Versicherungsbranche, der den Erstversicherern hilft, das Risiko zu managen und sicherzustellen, dass sie im Falle größerer Katastrophen nicht überversichert sind. Außerdem gibt es einige Spezialversicherungseinheiten, die RSUI Group, die sich mehr auf Großunternehmen konzentriert, und CapSpecialty, die sich auf Spezialrisiken für kleine und mittlere Unternehmen spezialisiert hat. Diese beiden Einheiten helfen ebenfalls. Zusätzlich zu den Versicherungsgeschäften gibt es noch die Nicht-Finanztochter Alleghany Capital.

Sie investiert in eine breite Palette von Unternehmen. Ich habe hier ein paar davon aufgelistet. Der Werkzeugmaschinenhersteller Precision Cutting Technologies, RC Tway, ein Unternehmen, das in der Anhänger- und Lkw-Speditionsbranche tätig ist, Stahlbau von WWSC, ein Bestattungsunternehmen, Wilbert Funeral Services, und sogar Piedmont Manufacturing. Es gibt also eine ganze Reihe von Unternehmen, genau wie bei Berkshire Hathaway. Ein Beispiel dafür ist Joe Brandon, der CEO von Alleghany. Er leitete Anfang bis Mitte der 2000er Jahre die General Re-Einheit von Berkshire Hathaway. Mit diesem Deal wird Herr Brandon, den Warren Buffett in der Pressemitteilung von Berkshire Hathaway, in der er den Deal ankündigte, als guten Freund bezeichnete, mitübernommen.

Du kannst hier anhand der Kennzahlen sehen, dass die Einnahmen von Alleghany in den letzten zehn Jahren einen großen Sprung gemacht haben und die Schwankungen des Nettogewinns, die du von einem Versicherungsunternehmen erwarten würdest, aber im Grunde genommen ist es genau der Deal, den du von Berkshire erwarten würdest, um von den aktuellen Marktbedingungen zu profitieren. Er sieht gute Dinge in der Versicherungsbranche, ein gutes Wertangebot, und es ist genau das, was die Investorengemeinschaft gerade macht: Die Berkshire Hathaway-Aktie hat heute wieder neue Höchststände erreicht, und die Leute beginnen, den Wert zu erkennen, den Buffett bietet.

Dieser Artikel wurde von Dan Caplinger auf Englisch verfasst und am 07.04.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

