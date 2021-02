3 Gründe, warum die Aktie von JD.com die nächste GameStop-Performance haben sollte

Die Aktie von GameStop (WKN: A0HGDX) hat wirklich eine starke Performance gezeigt. Kurzfristig haben sich die Anteilsscheine sogar mal ver-18-facht. Das haben wir innerhalb dieses recht kurzen Jahres bei kaum einer Aktie gesehen. Vielleicht sogar bei keiner.

Wenn du mich fragst, sollte die Aktie von JD.com (WKN: A112ST) vielleicht eher eine GameStop-ähnliche Performance haben. Gut, eine Ver-18-fachung könnte übertrieben sein. Allerdings sehe ich eine Menge Potenzial, die für diese dynamischere Wachstumsgeschichte sprechen könnte. Welche das sind? Nun, ich habe sogar drei Gründe für dich, über die du vielleicht einmal nachdenken solltest.

JD.com: Das Wachstum ist besser!

Die Aktie von GameStop hat zuletzt ein gewisses Momentum bekommen, weil ein Teil der Investitionsthese auf einem neuen Wachstumspfad fußt. Oder eine ganze Menge Hoffnung. Jedenfalls ist der E-Commerce das springende Thema, wo die Erlöse zuletzt um über 300 % im Jahresvergleich gestiegen sind. Die Umsätze des Unternehmens sind jedoch insgesamt bloß um unter 5 % geklettert.

JD.com kann hier mit deutlich besseren Zahlen glänzen. Der chinesische Tech-Konzern konnte im vergangenen, dritten Quartal die eigenen Erlöse um 29,2 % auf 25,7 Mrd. US-Dollar steigern. Das spricht für mich für eine intaktere Wachstumsgeschichte, die mich mehr überzeugt. Das zeigt: Diese Anteilsscheine könnten eine Menge mehr Potenzial besitzen.

Attraktive, fundamentale Bewertung

Ein zweiter Grund, der für die Aktie von JD.com sprechen könnte, ist die fundamentale Bewertung. Die Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von ca. 150 Mrd. US-Dollar. Keine Frage: Das ist alles andere als wenig, zumal GameStop lediglich mit einem Bruchteil dessen bewertet wird.

Allerdings: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt lediglich bei rund 1,5. Das ist wiederum vergleichsweise wenig, wenn du mich fragst. Vor allem, da der chinesische Konzern die eigenen Erlöse von Quartal zu Quartal steigert, was die Bewertung noch relativieren wird.

JD.com könnte daher eine spannende, wachsende und günstige Chance für Foolishe Investoren sein. Unternehmensorientiert erscheint mir der Gesamtmix jedenfalls deutlich attraktiver.

JD.com: Wirklich E-Commerce & mehr!

Zu guter Letzt ist JD.com schon heute ein etablierter, chinesischer E-Commerce-Akteur. Im chinesischen Markt kommt der Konzern hier auf einen Marktanteil von ca. 20 %. Bei der GameStop-Aktie wird lediglich die Fantasie gehandelt, dass sich hier zukünftig ein E-Commerce-Akteur im Videospielemarkt entwickeln kann. Das könnte eine wackelige Investitionsthese sein.

Allerdings ist JD.com mehr als bloß das. Das Unternehmen impliziert außerdem eine signifikante Beteiligung an einem E-Health-Anbieter. JD Health ist inzwischen außerdem börsennotiert und bringt es auf einen Wert von über 40 Mrd. US-Dollar. Das zeigt, wie wachstumsstark das Portfolio dieses Tech-Unternehmens ausgerichtet ist. Zumal es hinter dieser wachstumsstarken Aktie außerdem noch einen Zahlungsdienstleister gibt.

Was besitzt die GameStop-Aktie stattdessen? Ein kriselndes Filialgeschäft in Zeiten von COVID-19. Für mich ist daher klar: JD.com ist die spannendere Option.

Vergiss die GameStop-Aktie: JD.com besitzt Potenzial!

Die GameStop-Aktie hat einige Investoren kurzerhand reich gemacht. Wer langfristigen Vermögensaufbau mit Wachstumsaktien sucht, der könnte vielleicht eher auf die JD.com-Aktie setzen. Auch hier gibt es natürlich Risiken. Allerdings vermutlich nicht so große, wie bei diesem Hot Stock.

