3 Gründe, sich keine Sorgen um einen Börsencrash zu machen

Wichtige Punkte

Börsencrashs kommen regelmäßig vor, aber die großen Indizes haben sich immer wieder erholt.

Mit der richtigen Einstellung können einige Investoren von der jüngsten Volatilität profitieren.

Der Dow Jones Industrial Average lag kürzlich fast 12 % unter seinem 52-Wochen-Hoch, während der NASDAQ Composite sogar um 22 % fiel.

Dein eigenes Portfolio könnte in den letzten Monaten einen ähnlichen – wenn nicht sogar noch stärkeren – Wertverlust erlitten haben, was dich vielleicht beunruhigt. Hier sind drei Gründe, warum du dir nicht zu viele Sorgen um große Kursverluste an der Börse machen solltest.

1. Historisch gesehen haben sich die US-Börsen nach Abstürzen immer wieder erholt.

Zunächst einmal gehören Crashs und Korrekturen einfach zum Leben dazu, wenn du ein langfristiger Investor sein willst. Sie kommen regelmäßig vor – im Durchschnitt alle paar Jahre – aber selbst dann gibt es nur wenige Möglichkeiten, so effektiv Vermögen aufzubauen wie die Investition in Aktien.

Das allein mag nicht sehr beruhigend sein, aber nach jedem früheren Rückgang hat sich der Markt erholt und neue Höchststände erreicht. Der Dow wurde zum Beispiel Anfang 2000 mit rund 11.500 Punkten gehandelt und hat sich seitdem verdreifacht und nähert sich jetzt der 35.000er-Marke.

In den letzten mehr als 20 Jahren gab es das Platzen der Dot-Com-Blase, die Finanzkrise 2008, den Pandemie-Crash 2020 und andere Phasen extremer Volatilität. Im Zuge der Finanzkrise stürzte der Dow von seinem Höchststand vor der Krise bis zu seinem Tiefststand um etwa 30 % ab, während der Dow in der Frühphase der Pandemie vom Höchststand bis zum Tiefpunkt um etwa 35 % sank. So erschütternd diese Ausverkäufe auch waren, der Markt erholte sich und stieg wieder an.

2. Du verlierst nicht, wenn du nicht verkaufst

Der nächste Grund, sich nicht zu viele Gedanken über Börsencrashs und -korrekturen zu machen, ist dieser: Du verlierst technisch gesehen kein Geld, wenn du deine Aktien nicht verkaufst. Betrachte den aktuellen Abschwung bei Netflix. Die Aktie wurde kürzlich für rund 375 US-Dollar gehandelt und ist damit um satte 47 % von ihrem 52-Wochen-Hoch von 701 US-Dollar gefallen. Stell dir vor, du hast deine Aktien um 500 US-Dollar gekauft und bist jetzt bestürzt, dass du 25 % verloren hast. Wenn du jetzt verkaufst, wirst du tatsächlich einen Verlust von 25 % erleiden.

Aber verkaufst du nur aus Angst? Glaubst du immer noch, dass Netflix aufgrund seiner Vormachtstellung im Videostreaming und seiner erwiesenen Fähigkeit, fesselnde Inhalte zu liefern, eine starke Zukunft hat? Hat sich deine Meinung über das eigentliche Geschäft von Netflix geändert, seit die Aktien fallen? Denkst du, dass die Aktien überbewertet sind? Wenn nicht, solltest du durchhalten. Netflix ist schon früher stark gefallen und hat sich dann, wie der gesamte Aktienmarkt, erholt und neue Höchststände erreicht.

Behalte jedoch im Hinterkopf, dass einige Aktien verkauft werden sollten. Ein klares Verständnis der Parameter, wann man aussteigen sollte, ist für Investoren wertvoll.

Bevor du also bei einem Börsencrash in Panik gerätst, denke daran, dass die Verluste bei Aktien, die du noch nicht verkauft hast, nicht umsonst „Papierverluste“ genannt werden – du hast noch nichts wirklich verloren.

3. Crashs und Korrekturen bringen Chancen

In der Zwischenzeit können Börsencrashs auch positive Auswirkungen in Form von attraktiven Kaufgelegenheiten haben. Es gibt viele, viele angesehene Aktien, die viel niedriger gehandelt werden als noch vor ein paar Monaten.

Börsencrashs sind oft eine gute Gelegenheit, um einzukaufen. Achte darauf, nicht zu lange darauf zu warten, dass der Markt seinen Tiefpunkt erreicht – dieser Punkt wird erst im Nachhinein klar sein. Wenn es stattdessen eine (oder mehrere) wunderbare Aktie(n) gibt, die dir im Moment attraktiv erscheint, solltest du sie kaufen.

Es gibt verschiedene Strategien, die du in dieser Situation anwenden kannst. Du könntest einfach alles, was du für eine bestimmte Aktie ausgeben willst, auf einmal ausgeben. Oder du kannst deine Käufe aufteilen, um dich weniger der kurzfristigen Volatilität auszusetzen. Ich schlage Folgendes vor: Wenn du die Aktie wirklich in deinem Portfolio haben willst und du glaubst, dass sie jetzt attraktiv bewertet ist, dann kaufe sie einfach. Sie könnte zwar weiter fallen, aber wenn ihre Aussichten rosig sind, sollte sie sich mit der Zeit erholen und wachsen.

Anleger/innen, die über eine gewisse Bargeldreserve verfügen, können sich gut positionieren, wenn ein Börsencrash zu Schnäppchen führt.

Wann du dir Sorgen um Börsencrashs machen solltest …

Natürlich gibt es Zeiten, in denen du dir Sorgen um Börsencrashs machen solltest. Wenn du zum Beispiel Geld am Markt hast, das du in nächster Zeit ausgeben musst, besteht bei Aktien das Risiko, dass sie genau dann stark fallen, wenn du verkaufen musst. Vermeide diese Situation, indem du einen Notfallfonds bereithältst, der mindestens die Lebenshaltungskosten für mehrere Monate deckt.

Wenn du ein Portfolio mit Aktien von Unternehmen hältst, die du nicht wirklich verstehst, ist das eine weitere gefährliche Situation, da du nicht einschätzen kannst, wie weit sie fallen können und wie wahrscheinlich es ist, dass sie sich erholen.

Aber im Großen und Ganzen sollten Börsencrashs für versierte Investoren keine Katastrophen sein. Sie können sogar eine große Chance sein.

