3 Gründe, sein Portfolio mit REITs zu bestücken

Wichtige Punkte

REITs ermöglichen dir in Immobilien zu investieren, ohne selbst Immobilien zu besitzen.

Sie sind bekannt für überdurchschnittlich hohe Dividenden und haben das Potenzial, im Laufe der Zeit viel an Wert zu gewinnen.

Dein Ziel als Anlegerin oder Anleger ist es vielleicht, im Laufe der Zeit so viel Vermögen wie möglich mit so wenig Stress wie möglich aufzubauen. Aktien können zwar solide Renditen abwerfen, aber seien wir ehrlich – sie können auch ziemlich holprig sein.

Deshalb solltest du in Erwägung ziehen, einige REITs in dein Portfolio aufzunehmen. REITs (Real Estate Investment Trusts) sind Unternehmen, die mit ihren Immobilienportfolios Geld verdienen. Sie sind eine gute Möglichkeit, in die Welt der Immobilieninvestitionen einzutauchen, ohne dass du selbst Immobilien kaufen und unterhalten musst.

Hier sind nur einige Gründe, warum es sich lohnt, in REITs zu investieren.

1. Sie können eine kontinuierliche Einnahmequelle sein

Dividenden sind eine großartige Quelle für passives Einkommen. Und es gibt viele REITs, die nicht nur jahrelang Dividenden gezahlt haben, sondern diese im Laufe der Zeit auch noch erhöht haben.

Außerdem müssen REITs jedes Jahr mindestens 90 % ihres steuerpflichtigen Einkommens als Dividende an die Aktionäre ausschütten. Und viele zahlen am Ende sogar mehr. Wenn du daran interessiert bist, einen stetigen Strom von Dividenden zu erhalten, lohnt es sich, sich an REITs zu wenden, die oft höhere Dividenden zahlen als normale Aktien.

2. Sie können im Laufe der Zeit an Wert gewinnen

Genauso wie Aktien das Potenzial haben, im Laufe der Zeit an Wert zu gewinnen, kann auch der Wert von REIT-Aktien steigen. Das gibt dir eine weitere Möglichkeit, Geld zu verdienen – vorausgesetzt, du bist bereit, deine REITs über viele Jahre zu halten (was du tun solltest).

Manchmal können einzelne REITs ein erhebliches Wachstum verzeichnen. Ein Beispiel dafür ist Prologis (WKN:A1JBYP 0,29 % ), ein Industrie-REIT, der dank der zunehmenden Beliebtheit des E-Commerce einen bedeutenden Aufschwung erlebt hat. In den letzten fünf Jahren sind die Aktien von Prologis um fast 193 % gestiegen. Und das ist nur ein Beispiel.

3. Ihre Performance folgt nicht immer der des breiten Marktes

Wenn der Aktienmarkt insgesamt schlechter abschneidet, können börsennotierte REITs nachziehen. Das ist aber nicht immer der Fall.

REITs sind oft in der Lage, auch in Zeiten, in denen die Umsätze anderer Unternehmen schleppend verlaufen oder die Anleger einfach nur nervös sind, weiterhin Erträge zu erzielen. Und oft wirst du feststellen, dass REITs bei Börsenabschwüngen nicht oder nicht so schnell in den Keller gehen. Das verschafft dir als Anleger ein Stück Sicherheit und Seelenfrieden.

Sind REITs das Richtige für dich?

Genau wie der Besitz von Aktien birgt auch der Kauf von REITs ein Risiko. Wenn ein bestimmter REIT zum Beispiel Mieter verliert, können seine Einnahmen und sein Wert sinken. Trotzdem lohnt es sich, in REITs zu investieren, vor allem, wenn du damit dein Portfolio gut diversifizieren kannst.

Ein Blick auf REITs lohnt sich vor allem dann, wenn du in die Immobilienbranche einsteigen möchtest, dir aber das Risiko, das mit dem Besitz von Immobilien verbunden ist, nicht zutraust. Direkt in Gewerbeflächen zu investieren, kann besonders schwierig sein. Deshalb ist es vielleicht viel einfacher, sich zurückzulehnen und REITs die Arbeit machen zu lassen.

Der Artikel 3 Gründe, sein Portfolio mit REITs zu bestücken ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Maurie Backman auf Englisch verfasst und am 15.03.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Prologis.

Motley Fool Deutschland 2022