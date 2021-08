3 Gründe, chinesischen Aktien zu verkaufen, und 3 Gründe, sie zu halten

Wichtige Punkte

Das harte Durchgreifen der chinesischen Regierung gegen die Top-Tech-Unternehmen des Landes hat die Investoren verunsichert.

Die USA wollen nicht, dass amerikanische Investoren chinesische Aktien kaufen.

Dieser Druck lässt viele chinesische Aktien billig aussehen – aber sie könnten noch billiger werden, wenn das harte Durchgreifen anhält.

Viele von Chinas Top-Aktien wurden in den letzten Monaten ausverkauft, als die Regulierungsbehörden des Landes ihren Eingriff in mehrere wachstumsstarke Sektoren verschärften. Alibaba (WKN:A117ME), das größte E-Commerce- und Cloud-Unternehmen des Landes, wurde von einer kartellrechtlichen Untersuchung und einer Rekordstrafe getroffen. DiDi Global (WKNA3CTLG), Chinas größtes Taxidienst-Unternehmen, sah seinen lang erwarteten Börsengang (IPO) durch eine abrupte Aussetzung seiner Kern-App entgleisen.

Chinas Aktien im Bildungsbereich, die während der Pandemie in die Höhe schnellten, brachen ein, nachdem die Regierung gewinnorientierte Bildungsdienste verboten hatte. Aktien von Lieferplattformen wie Meituan (WKN:A2N5NR), Missfresh (WKN:A3CS7W) und Dada (WKN:A2P4Z8) stürzten ebenfalls ab, als die Regierung bessere Löhne und Leistungen für Gigworker forderte.

Sogar Tencent’s (WKN:A1138D) WeChat, die beliebteste mobile Messaging- und Miniprogramm-Plattform des Landes, wurde angewiesen, neue Nutzerregistrierungen auszusetzen. Die Aktie von Tencent Music (WKN:A2N7WQ) stürzte ebenfalls ab, nachdem die Regierung anordnete, die exklusiven Musikstreaming-Rechte der weltweit führenden Plattenlabels aufzugeben. Die Cyberspace-Administration hat außerdem kürzlich neue Warnungen gegen mehr als 100 Apps bezüglich der Sammlung und Nutzung von persönlichen Daten herausgegeben.

Dieses eskalierende und unvorhersehbare Vorgehen hat viele US-Investoren dazu veranlasst, ihre chinesischen Aktien zu verkaufen – aber ist es wirklich der richtige Zeitpunkt, um zu verkaufen? Lass uns drei Gründe untersuchen, warum du deine chinesischen Aktien jetzt verkaufen solltest und drei Gründe, warum du den kurzfristigen Lärm ignorieren und an ihnen festhalten solltest.

Drei Gründe, deine chinesischen Aktien zu verkaufen

Zuallererst zeigen die jüngsten Aktionen der chinesischen Regierung, wie schnell sie einzelne Aktien und Sektoren dezimieren kann. China glaubt, dass die Zügelung dieser Industrien die Einkommensungleichheit reduzieren, die soziale Stabilität bewahren und private Unternehmen daran hindern wird, die Regierung zu überwältigen – aber das alles geht so schnell und unvorhersehbar, dass die Investoren nicht mehr durchblicken. Dieser anhaltende Druck macht die Prognosen und Bewertungen der Analysten für chinesische Unternehmen irrelevant.

Zweitens verbietet China ausländische Direktinvestitionen in „sensiblen“ Sektoren wie Bildung und Technologie – aber es drückt ein Auge zu, wenn es um Übersee-Holdinggesellschaften namens VIEs (Variable Interest Entities) geht, die Anteile eines chinesischen Unternehmens in einem „Zwischenhändler“-Land wie den Cayman Islands halten. Amerikanische Investoren in Alibaba und andere chinesische Aktien besitzen Aktien dieser VIEs anstelle der eigentlichen Unternehmen.

Aber mit seinem harten Vorgehen gegen private Bildungsunternehmen wie New Oriental (WKN:A2QQTB) und TAL Education (WKN:A1C7VE) verbietet China offiziell allen Bildungsunternehmen die Kapitalbeschaffung durch IPOs oder VIEs. Wenn China dieses Verbot auf andere sensible Sektoren ausweitet, könnte die VIE-Struktur zusammenbrechen und die in den USA notierten Aktien chinesischer Unternehmen wertlos machen. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum China seine Top Tech-Unternehmen ermutigt hat, Zweitnotierungen in Hongkong zu starten.

Und schließlich wollen die USA nicht, dass ihre Bürger chinesische Aktien besitzen. Sie haben bereits zuvor US-Investoren davon abgehalten, Aktien von regierungsnahen Unternehmen wie China Mobile zu besitzen und beabsichtigen, alle Aktien von in den USA notierten chinesischen Unternehmen, die sich nicht an die neuen Prüfungsstandards halten, innerhalb der nächsten drei Jahre von der Börse zu nehmen.

Drei Gründe, deine chinesischen Aktien zu halten

Diese Drohungen erscheinen ernst, aber es gibt auch drei zwingende Gründe, den ganzen Lärm zu ignorieren.

Erstens ist es nicht Chinas Ziel, alle seine am schnellsten wachsenden Unternehmen zu zerstören – es geht lediglich darum, sie zu beschneiden, die Rechte der Arbeitnehmer zu schützen und sicherzustellen, dass sie nicht die Nutzerdaten oder ganze Branchen monopolisieren. Mit anderen Worten, China glaubt, dass es einige kurzfristige Schmerzen für stabile langfristige Gewinne eintauschen kann.

Zweitens erkennt China, dass seine jüngsten regulatorischen Maßnahmen Investoren verschrecken. Aus diesem Grund hat es kürzlich ausländische Makler angewiesen, seine regulatorischen Maßnahmen nicht „überzuinterpretieren“ und erklärte, dass die kurzfristige Panik nicht den langfristigen Wert der chinesischen Wirtschaft widerspiegelt. Chinas Wertpapieraufsichtsbehörde sagte auch, dass sie chinesischen Unternehmen immer noch erlauben würde, in den USA an die Börse zu gehen – was einige Sorgen um die Abschaffung der VIE-Struktur zerstreut.

Zu guter Letzt hat die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) den dreijährigen Countdown für das Delisting chinesischer Aktien noch nicht gestartet. Stattdessen hat die SEC nur vorläufige Regeln herausgegeben, anstatt den Delisting-Prozess zu starten.

Diese Verzögerung deutet darauf hin, dass die USA zögern, chinesische Aktien von der Liste zu streichen, was wahrscheinlich der New York Stock Exchange und der Nasdaq schaden würde und andere ausländische Unternehmen davon abhalten würde, ihre Aktien an US-Börsen zu notieren. Wenn dieser Countdown nie wirklich beginnt – und China seine regulatorischen Beschränkungen lindert – könnten Investoren chinesische Aktien wieder als lohnenswerte Investitionen betrachten.

Solltest du deine chinesischen Aktien verkaufen oder halten?

Chinesische Aktien werden auf absehbare Zeit unter Druck bleiben, daher sollten Investoren, die die Volatilität nicht ertragen können, ihre Aktien verkaufen und vielversprechendere Wachstumsaktien in anderen Märkten kaufen.

Investoren, die eine höhere Risikotoleranz haben, bereit sind, ihre Aktien noch ein paar Jahre zu halten und optimistischer sind, was die regulatorischen Herausforderungen angeht, sollten ihre Aktien jedoch aus zwei einfachen Gründen halten – viele dieser Aktien sehen im Moment spottbillig aus und Chinas Wirtschaft wird wahrscheinlich noch jahrzehntelang weiter wachsen.

Dieser Artikel stellt die Meinung des Verfassers dar, der mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes nicht übereinstimmen kann. Das Hinterfragen einer Investitionsthese - selbst einer eigenen - hilft uns allen, kritisch über das Investieren nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Leo Sun auf Englisch verfasst und am 04.08.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Alibaba Group Holding Ltd, Meituan, und Tencent Holdings. The Motley Fool empfiehlt New Oriental Education & Technology Group und TAL Education Group.

