3 Gründe, Dividenden-Aktien zu meiden

Wichtige Punkte

Dividenden werden nach dem Zeitplan des Managements gezahlt, nicht nach deinem.

Es kann bessere Möglichkeiten für Kapitalzuwachs geben als Dividendenaktien.

Wenn du dich auf eine Dividende verlässt, sei vorsichtig – die Geschäftsführung kann die Zahlung jederzeit kürzen.

Dividendenaktien sind für viele Anleger interessant. Unternehmen, die eine Dividende zahlen, sind in der Regel ausgereift und erwirtschaften ausreichend hohe Gewinne, um ihre Ausschüttung zu decken. Eine lange Dividendenvorgeschichte kann Anlegern die Gewissheit geben, dass ein Unternehmen die Dividende für eine lange Zeit zahlen wird.

Aber Dividendenaktien sind nicht für jeden eine perfekte Anlageoption und passen vielleicht nicht in dein Portfolio. Hier sind drei Gründe, warum du sie vielleicht meiden solltest.

1. Dividendenaktien bieten weniger Kontrolle über die Steuern

Du hast keine Kontrolle darüber, ob du eine Dividende nimmst oder nicht, wie du es tun würdest, wenn du lediglich einen Kapitalgewinn mit einer Aktie erzielen würdest. Du bekommst die Dividende in regelmäßigen Abständen ausgezahlt und kannst nicht entscheiden, wie hoch die Dividende ist.

Die gute Nachricht ist, dass du in der Regel schon im Voraus weißt, wie hoch die Dividende sein wird, sodass du deine Steuerplanung darauf abstimmen kannst. Wenn du aber jedes Jahr die volle Kontrolle über deine Steuern haben willst, sind Dividendenaktien nichts für dich.

2. Dividendenaktien bieten in der Regel weniger Wachstumspotenzial

Dividendenaktien sind in der Regel reife Unternehmen mit konstanten Gewinnen. Der Wachstumspotenzial ist bei solchen Unternehmen begrenzt. Wenn sich ein Unternehmen dazu verpflichtet, überschüssige Barmittel in Form einer Dividende an die Aktionäre zurückzugeben, signalisiert es damit, dass es nicht alle seine Gewinne investieren kann, um das Unternehmen effizient zu vergrößern.

Im Gegensatz dazu pumpen Wachstumsaktien das gesamte erwirtschaftete Geld zurück in das Wachstum des Unternehmens. In vielen Fällen sind Wachstumsaktien unrentabel und nutzen Fremd- und Eigenkapital, um das Unternehmen zu finanzieren und gleichzeitig das Potenzial für zukünftige Gewinne zu erhöhen.

Im Gegensatz zu Dividendenzahlern stehen Wachstumsaktien nicht unter dem Druck, stetige Gewinne oder Cashflows zu erwirtschaften. Das gibt dem Management mehr Spielraum, um in Gelegenheiten zu investieren, die zwar im Vorfeld viel kosten, aber auf lange Sicht erhebliche Gewinne bringen können.

Während die Reinvestition von Dividenden die Rendite verbessern kann, können Wachstumsaktien langfristig sogar noch bessere Renditen für kluge Anleger erzielen. Die Tür geht jedoch in beide Richtungen: Bei Wachstumswerten ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ihr Kurs viel stärker fällt als bei Dividendenwerten, wenn sie die Erwartungen nicht erfüllen oder der gesamte Aktienmarkt eine Korrektur erfährt.

3. Dividenden sind nicht garantiert

Dividenden gelten im Allgemeinen als feste Zusage, überschüssiges Geld an die Aktionäre zurückzugeben. Wenn ein Unternehmen eine Dividende ankündigt, tut es dies in der Regel mit der Absicht, diese Dividende auch in den kommenden Jahren zu zahlen und sie vielleicht sogar regelmäßig zu erhöhen.

Aber manchmal ist eine Dividendenkürzung unvermeidlich. Und wenn das passiert, kann das für die Anleger verheerend sein. Nicht nur, dass die jährlichen Zahlungen geringer ausfallen als ursprünglich erwartet, eine Dividendenkürzung oder -aussetzung kann auch den Aktienkurs abstürzen lassen. Ohne die regelmäßigen Zahlungen werden sich die Anleger nach anderen Einkommensquellen umsehen.

Die Unternehmensleitung weiß, welche Auswirkungen eine solche Entscheidung auf die Aktionäre hat, und tut in der Regel alles, um eine Kürzung der Dividende zu vermeiden. Das kann jedoch dazu führen, dass die Unternehmensleitung Entscheidungen auf der Grundlage der Dividende trifft, anstatt das zu tun, was langfristig im besten Interesse des Unternehmens ist. Wie bereits erwähnt, sind Unternehmen ohne Dividende in der Lage, in die besten Entscheidungen für das langfristige Gewinnpotenzial eines Unternehmens zu investieren.

Berücksichtige mehr als die Dividende

Es gibt viele großartige Aktien, die den Markt übertreffen und gleichzeitig eine Dividende ausschütten können. Aber Anleger müssen bei ihren Investitionsentscheidungen viel mehr als nur die Dividendenrendite berücksichtigen. Schließlich investiere in ein Unternehmen und das Managementteam, das es leitet. Es handelt sich nicht nur um ein Finanzinstrument, das eine Rendite abwirft. Wenn du also nach einem Unternehmen mit einem starken Management und Wettbewerbsvorteilen suchst, wirst du viele großartige Unternehmen finden – sowohl Dividendenzahler als auch Nicht-Dividendenzahler.

Der Artikel 3 Gründe, Dividenden-Aktien zu meiden ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dieser Artikel wurde von Adam Levy auf Englisch verfasst und am 03.03.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2022