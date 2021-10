3 Gründe, in Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien zu investieren

Wichtige Punkte

Erneuerbare Energien gewinnen langsam aber stetig an Marktanteilen.

Politischer Rückenwind und technologische Innovationen könnten dieses Wachstum noch beschleunigen.

Anleger können sich einen diversifizierten Korb von Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien zusammenstellen, indem sie die verschiedenen Aspekte der Branche betrachten.

Die weltweite Energiewirtschaft ist riesig und berührt alles, von der Beheizung unserer Häuser und der Zubereitung unserer Nahrung bis hin zum Transport und dem Antrieb von Fabriken. Und die Verbrennung fossiler Brennstoffe ist seit mehr als einem Jahrhundert die wichtigste Methode, um diese Energie zu erzeugen.

Aber beim Investieren geht es darum, nach vorne und nicht zurück zu schauen, und alles deutet darauf hin, dass die erneuerbaren Energien ihren langsamen, aber stetigen Aufschwung fortsetzen und immer größere Anteile am Markt erobern werden. Hier sind fünf Gründe, warum du in Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien investieren solltest.

1. Erneuerbare Energien sind praktisch geworden

Die Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen ist alles andere als ein neues Konzept – und wie die meisten innovativen Technologien haben sich auch die Systeme, die dies ermöglichen, im Laufe der Jahre erheblich verbessert. Stell dir vor, wie Computer in den 1950er Jahren aussahen – sie nahmen ganze Räume ein und waren unglaublich teuer. Mit der Zeit wurden sie natürlich immer kleiner und effizienter.

Auch die erneuerbaren Energien haben sich im Laufe der Zeit verbessert. Die ersten Solarzellen in den 1950er Jahren waren sehr ineffizient – sie wandelten nur einen kleinen Prozentsatz des Sonnenlichts in Strom um und bewiesen lediglich, dass die Technologie funktioniert. Heute erreichen Solarzellen fast 20 %, während Windturbinen im Durchschnitt 24-41 % der potenziellen elektrischen Leistung (die theoretische Leistung, wenn der Wind 24 Stunden am Tag mit der idealen Geschwindigkeit weht) erbringen.

Zum Vergleich: Herkömmliche Kraftwerke arbeiten mit 50 %-80 % der potenziellen Leistung, da sie auch gelegentlich für Wartungsarbeiten usw. angehalten werden müssen. Während die konventionelle Stromerzeugung gleichmäßiger läuft, sind die erneuerbaren Energien dank der Energiespeichersysteme (Batterien) praktisch geworden, und die Wasserkraft, bei der fallendes Wasser stromerzeugende Turbinen beeinflusst, ist eine zuverlässige und seit langem genutzte Erzeugungsquelle.

2. Sie ist auch preislich wettbewerbsfähig geworden

Erneuerbare Energien sind im Laufe der Jahre immer billiger geworden. Von 2009 bis 2020 sind die Kosten für Bau und Betrieb von Wind- und Solarenergie um 71 % bzw. 90 % gesunken.

Die Kosten für die Stromerzeugung schwanken je nach geografischen Gegebenheiten und der verwendeten Technologie, aber im Allgemeinen sind die erneuerbaren Energien heute wettbewerbsfähig mit der Stromerzeugung aus Gas und billiger als Kohlestrom.

Quelle Ungefähre Kosten / MWh Kohle 65- 159 US-Dollar Wind 26- 54 US-Dollar Solar 31- 156 US-Dollar Gas 44- 73 US-Dollar

Kohle ist nach wie vor eine wichtige Quelle für die Stromerzeugung auf der ganzen Welt und wird zur Erzeugung von etwa 36 % des weltweiten Stroms genutzt. In den Vereinigten Staaten fiel die Kohleverstromung 2019 jedoch auf ein 42-Jahres-Tief. In den kommenden Jahren könnte sich dieser Trend auch in den Schwellenländern fortsetzen, die derzeit die Nachfrage nach Kohle stützen. Die weltweite Kapazität der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien wuchs trotz der Pandemie allein im Jahr 2020 um 45 % – der größte jährliche Anstieg seit 1999.

3. Politische Kräfte begünstigen erneuerbare Energien

Das politische Klima in den Vereinigten Staaten und in weiten Teilen der Welt begünstigt die Bemühungen, den langfristigen Wandel hin zu einer viel stärkeren Nutzung erneuerbarer Energien zu beschleunigen. Das Pariser Vertrag ist ein gemeinsamer Pakt von 191 Ländern, darunter auch die USA, die sich verpflichten, die klimaschädlichen Treibhausgasemissionen zu reduzieren, die größtenteils durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe verursacht werden.

In den USA hat Präsident Joe Biden ebenfalls einen Plan vorgestellt, um die Treibhausgasemissionen des Landes bis 2030 auf die Hälfte des Niveaus von 2005 zu reduzieren. Je nachdem, welche Partei in Washington an der Macht ist, ändert sich der politische Wind, aber Investoren sollten dieses Thema auf jeden Fall im Auge behalten.

Ist es dieses Mal anders?

Das Konzept eines sich wandelnden Stromnetzes ist nicht neu, und die Anleger fragen sich vielleicht, ob es jemals in dem Maße eintreten wird, wie es sich viele erhoffen. Man darf nicht vergessen, dass die Energiebranche riesig ist und unsere Welt seit Jahrhunderten auf eine bestimmte Weise mit Strom versorgt wird; die Entwicklung kann ein sehr langsamer Prozess sein.

Ich möchte darauf hinweisen, dass Investoren zwar vor Jahren „zu früh“ dran waren und wir auch heute noch zu früh sein könnten, aber die Trends zeigen weiterhin in die richtige Richtung. Erneuerbare Energiequellen sind billiger als je zuvor und könnten sich im Laufe der Zeit weiter verbessern.

Noch vor einem Jahrzehnt waren die Kosten für Solarenergie viermal so hoch wie heute. Vor einem Jahrzehnt waren Elektroautos kaum mehr als eine Idee, und jetzt investieren Unternehmen der Automobilindustrie zig Milliarden US-Dollar, um sie zur Zukunft des Verkehrs zu machen. Das Investieren in erneuerbare Energien sollte nur als langfristige Idee betrachtet werden, aber wenn die Entwicklung der Branche weitergeht, könnte es sich als lukrativ erweisen.

Der Artikel 3 Gründe, in Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien zu investieren ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Justin Pope auf Englisch verfasst und am 18.10.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

