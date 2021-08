3 Gewohnheiten, mit denen ich jede Woche Geld spare

Ich versuche, so oft wie möglich Geld zu sparen. Man weiß nie, wann ein Notfall eintritt, und ich denke, es lohnt sich, mehr Geld auf der Bank zu haben als weniger. Außerdem habe ich eine Reihe von Zielen, für die ich mehr sparen muss, z. B. den Kauf einer Zweitwohnung.

Um sicherzustellen, dass meine Ersparnisse auf dem richtigen Weg sind, führe ich ein Haushaltsbudget, in dem meine Ausgabenkategorien aufgeführt sind und ich weiß, wie viel ich ausgeben kann. Darüber hinaus tragen diese drei Gewohnheiten dazu bei, meine Kosten niedrig zu halten.

1. Keinen Strom verschwenden

Als jemand, der Vollzeit von zu Hause aus arbeitet, muss ich mein Haus im Winter warm und im Sommer kühl halten. Daher sind meine Stromrechnungen in der Regel hoch. Aber ich ergreife trotzdem Maßnahmen, um sie zu senken.

Zum Beispiel schalte ich immer das Licht aus, wenn ich einen Raum verlasse. Und da ich eine Zwei-Zonen-Heizung und -Klimaanlage habe, kühle oder wärme ich nur den Teil des Hauses, in dem ich mich tagsüber aufhalte. Ich versuche auch, das Wasser erst laufen zu lassen, wenn ich bereit bin, es zu benutzen (auch wenn das manchmal bedeutet, dass ich in eine kältere Dusche springe), und ich ziehe im Sommer die Jalousien herunter, um so viel Wärme wie möglich draußen zu lassen.

Spart mir das eine Menge Geld? Wahrscheinlich nicht. Aber spare ich dadurch ein bisschen Geld? Sicher. Und hey, lieber ein bisschen sparen als gar nichts.

2. Einkaufen nach Sonderangeboten im Supermarkt

Die Versorgung meiner Kinder mit gesunden Mahlzeiten ist eine Priorität, aber meine Kinder sind auch wählerisch (wie Kinder nun einmal sind) und bestehen auf bestimmten Marken. Das Problem ist, dass die von ihnen bevorzugten Marken nicht immer im Angebot sind. Deshalb suche ich häufig nach Aktionen in Lebensmittelgeschäften und decke mich mit Vorräten ein, wenn ich kann.

Das Suchen von Sonderangeboten nimmt zusätzliche Zeit in Anspruch, und manchmal bedeutet es, dass ich in zwei Geschäften einkaufen muss, anstatt in einem. Aber ich kann mit Gewissheit sagen, dass unsere Lebensmittelrechnungen dadurch niedriger sind.

3. Einkaufen in großen Mengen

Für viele Menschen lohnen sich die Lagerhausclubs nicht, weil sie die Produkte nicht schnell genug aufbrauchen, um sie vor dem Ablaufdatum zu verbrauchen. Das ist in meinem Haushalt nicht der Fall. Es gibt genug von uns, die immer die gleichen Dinge essen, so dass es sich lohnt, sie in großen Mengen zu kaufen.

Nehmen wir Erdbeeren – eine Frucht, die jedes Mitglied meines Haushalts isst. In meinem örtlichen Warehouse Club reicht ein 6-Dollar-Karton für fast eine Woche. In meinem normalen Supermarkt reichen Erdbeeren im Wert von 6 US-Dollar höchstens für zwei Tage.

Ich kaufe viele Produkte in großen Mengen und schätze, dass sich dadurch meine Lebensmittelrechnung um etwa 30 bis 50 US-Dollar pro Woche verringert, je nachdem, was ich kaufe. Das macht die 100 US-Dollar Jahresgebühr für die Mitgliedschaft im Warehouse Club mehr als wett und bringt mich finanziell weiter.

Manchmal sind es kleine Dinge, die sich zu großen Ersparnisse summieren. Diese Gewohnheiten helfen mir, mehr zu sparen, als ich es sonst tun würde, und wenn du deine Bargeldreserven vergrößern willst, solltest du diese Tipps ebenfalls anwenden.

