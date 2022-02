3 Gesundheitsaktien, die zu billig sind, um sie zu ignorieren

Wichtige Punkte

Teladoc ist ein stärkeres Unternehmen als vor COVID, aber die Bewertung der Aktie ist günstiger.

NovoCure könnte nach den anstehenden FDA-Ergebnissen einen massiven Wachstumsschub erfahren.

Hims & Hers hat zahlreiche positive Entwicklungen erlebt, die der Markt nicht wahrnimmt.

Nach all den pausenlosen Verkäufen auf dem Aktienmarkt in letzter Zeit haben die Anleger vielleicht vergessen, wie Gewinne aussehen. Die letzten Monate waren sehr holprig und es gibt keine Anzeichen dafür, dass der Verkauf nachlässt. Aber der Markt kann kurzsichtig sein, was für langfristige Investoren große Chancen bedeuten kann.

Aktien aus dem Bereich der Gesundheitstechnologie haben eine besonders harte Zeit hinter sich, in der einige beliebte Namen mehr als 50 % von ihren Höchstständen eingebüßt haben. Die starken Fundamentaldaten und die Wachstumschancen machen diese drei Aktien langfristig zu potenziellen Gewinnern, auch wenn sie heute wie Verlierer aussehen.

1. Teladoc Health

In den letzten Jahren haben sich die Anleger auf eine Achterbahnfahrt mit dem Telemedizinunternehmen Teladoc Health (WKN: A14VPK) begeben. Der führende Anbieter von Telegesundheitsdiensten verzeichnete in den 2020er-Jahren einen massiven Geschäftsanstieg und steigerte seinen Umsatz im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 98 % auf 1,09 Mrd. US-Dollar. Für 2021 rechnet die Geschäftsführung mit 2,02 Mrd. US-Dollar, was ein Wachstum von fast 100 % bedeuten würde. Ein Teil des jüngsten Wachstums ist auf die Übernahme von Livongo im Jahr 2020 zurückzuführen. Livongo ist ein digitales Technologieunternehmen, das sich auf das Management und die Behandlung chronischer Krankheiten spezialisiert hat und 18,5 Mrd. US-Dollar gekostet hat.

Jetzt, da Teladoc die Einnahmen von Livongo übernommen hat und die COVID-Beschränkungen weniger streng sind, rechnet die Geschäftsführung mit einem moderateren Umsatzwachstum von durchschnittlich 25 bis 30 % pro Jahr bis 2024. Diese Verlangsamung zusammen mit einem allgemeinen Ausverkauf von Wachstumswerten hat die Aktie abgestraft.

TDOC DATEN VON YCHARTS

Aber wie du in der obigen Grafik sehen kannst, verliert Teladoc nicht die Einnahmen, die es in den Jahren 2020 bis 2021 erhalten hat. Verlangsamt sich das Wachstum? Ja, aber die vorausschauende Wachstumsprognose liegt über dem Umsatzwachstum, das während der Lockdowns erzielt wurde. Auf Basis des Kurs-Umsatz-Verhältnisses (KUV) ist die Aktie jetzt billiger als vor COVID. Die Übernahme von Livongo war entscheidend für die Einführung von Primary360 durch Teladoc Ende 2021: Dieser neue Primärversorgungsdienst bietet Patienten einen integrierten Zugang zu Teladocs digitalen Gesundheitsangeboten. Die Bewertung von Teladoc ist heute nur noch ein Bruchteil dessen, was sie einmal war, sodass die Anleger sehen könnten, dass der Kurs der Aktie ihr zukünftiges Wachstum widerspiegelt.

2. NovoCure

Krebs ist eine schreckliche Krankheit und ihre Behandlung ist ein wichtiges Geschäft in der Gesundheitsbranche. Behandlungen wie die Chemotherapie werden schon seit Jahrzehnten eingesetzt. NovoCure Limited (WKN: A140ML) hat mit Tumor Treating Fields (TTF) eine neue Behandlungsmethode entwickelt, bei der elektrische Felder mit geringer Intensität eingesetzt werden. Diese werden den Patienten über das Optune-Gerät von NovoCure verabreicht.

Studien zeigen, dass diese elektrischen Felder das Wachstum von Krebszellen verlangsamen, indem sie deren Teilungs- und Vermehrungsgeschwindigkeit stören. Anders als bei einer Chemotherapie werden die Krebszellen gezielt angegriffen, ohne das umliegende gesunde Gewebe zu schädigen. Das Gerät von NovoCure ist derzeit von der FDA zur Behandlung von neu aufgetretenen und wiederauftretenden Glioblastomen und Mesotheliomen, zwei Arten von bösartigen Tumoren, zugelassen.

NVCR DATEN VON YCHARTS

Aktien, die auf die FDA-Zulassung angewiesen sind, um ihre Produkte auf den Markt zu bringen, können eine Weile ohne bedeutende Wachstumstreiber auskommen. NovoCure behandelt seit geraumer Zeit dieselben Nischenkrebsarten, was dazu geführt hat, dass sich das Umsatzwachstum verlangsamt hat. Die Aktie ist während des aktuellen Ausverkaufs auf das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis seit drei Jahren gesunken.

NovoCure wartet auf die Zulassung seines Geräts für die Behandlung anderer Krebsarten, wie nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC), Eierstockkrebs und Bauchspeicheldrüsenkrebs. Da Lungenkrebs eine der häufigsten Krebsarten ist, würde eine Zulassung für NSCLC die Wachstumschancen von NovoCure drastisch erhöhen. Die Investoren sollten in diesem Jahr auf wichtige Quartalsberichte zu neuen Zulassungen achten.

3. Hims & Hers Health

Teladoc ist nicht das einzige Telemedizin-Unternehmen, das versucht, die wachsende Nachfrage nach virtueller Gesundheitsversorgung zu bedienen. Hims & Hers Health (WKN: A2QMYY), ein weiteres digitales Gesundheitsunternehmen in diesem Sektor, baut eine starke Verbrauchermarke für seine Produkte auf. Hims & Hers wendet sich an junge Erwachsene und behandelt Krankheiten wie Haarausfall, Erektionsstörungen und Akne. Das Unternehmen bietet auch Behandlungen für psychische Probleme an. Patienten können über Hims & Hers mit medizinischen Fachkräften sprechen und dann Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel abonnieren, die ihnen nach Hause geliefert werden.

Das Marketing von Hims & Hers setzt auf eine unbeschwerte Art und Weise und das scheint bei den Kunden anzukommen. Die Zahl der Telehealth-Termine des Unternehmens stieg von 431.000 im Jahr 2018 auf 4,6 Millionen im dritten Quartal 2021 – ein Anstieg um mehr als das Zehnfache. Die Mitgliederzahlen stiegen im dritten Quartal 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 95 % auf 551.000, was ein Umsatzwachstum von 79 % bedeutet.

HIMS DATEN VON YCHARTS

Leider hat der Aktienkurs dieses Wachstum nicht widergespiegelt und ist auf einen Bruchteil des Fusionspreises der SPAC (Special Purpose Acquisition Company) von 10 US-Dollar pro Aktie gesunken. Das Unternehmen hat vor Kurzem angekündigt, dass es seine Präsenz im Einzelhandel ausbauen will, indem es seine Nahrungsergänzungsmittel und Produkte in die Regale von Walmart, Walgreens und Vitamin Shoppe stellt und bei Amazon anbietet. Außerdem hat das Unternehmen gerade seine mobile App auf den Markt gebracht, die den Zugang zu seiner Plattform vereinfachen soll.

Der Markt scheint noch nicht an den Erfolg des Unternehmens zu glauben. Wenn Hims & Hers jedoch weiterhin gute Leistungen erbringt und ein starkes Umsatzwachstum verzeichnet, werden die Anleger vielleicht irgendwann aufhorchen. Im Moment scheint die Aktie angesichts einer Marktkapitalisierung von weniger als 1 Mrd. US-Dollar und einem erwarteten Umsatz von 265 Mio. US-Dollar im Jahr 2021 ein echtes Schnäppchen zu sein, das noch viel Potenzial hat.

Der Artikel 3 Gesundheitsaktien, die zu billig sind, um sie zu ignorieren ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der „offiziellen“ Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Wir sind bunt gemischt! Eine Investitionsthese zu hinterfragen – sogar unsere eigene – hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Amazon-Tochter, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Dieser Artikel wurde von Justin Pope auf Englisch verfasst und am 30.01.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Justin Pope besitzt Hims & Hers Health, Inc. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Amazon, Novocure und Teladoc Health.

Motley Fool Deutschland 2022