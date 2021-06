3 Geheimnisse, um den nächsten Crash an der Börse zu überleben

Weitere Suchergebnisse zu "Aflac":

Hast du in letzter Zeit die Finanznachrichten gelesen? Wenn ja, dann weißt du, was die Fachleute sagen: Ein Crash/Korrektur an der Börse steht bevor. Igitt!

Die Wahrheit ist, dass Korrekturen an der Börse ein normaler Teil des Investitionszyklus sind. Wie unser Kollege Sean Williams schreibt: „In den letzten 60 Jahren gab es keinen Bärenmarkt, der nicht mindestens einmal innerhalb von drei Jahren nach dem Tiefpunkt zwischen 10 % und 19,9 % korrigiert hat. Wir sind jetzt mehr als 14 Monate vom Tiefpunkt im März 2020 entfernt und haben noch keinen zweistelligen prozentualen Rücksetzer im Richtwert S&P 500 gesehen.“ Es könnte also sein, dass eine Korrektur unmittelbar bevorsteht.

Es gibt aber auch eine gute Nachricht über diese Crashs: Die Börse hat sich immer wieder zu noch höheren Höchstständen aufgeschwungen, was eine gute Nachricht für Anfänger ist, selbst wenn der Bär zuschlägt. Im Folgenden teilen drei Motley Fool-Mitarbeiter ihre Geheimnisse, um zu überleben – und zu profitieren – wenn die nächste Korrektur kommt.

Bekomme Geld, während andere in Panik geraten

Eric Volkman: Mein Vorschlag ist ein ganz simpler: Stecke Kapital in gute Dividendenaktien (oder halte an denjenigen fest, die du bereits hast).

Die besseren und zuverlässigeren Dividenden sind fast immer von Unternehmen, die über die Jahre bewiesen haben, dass sie auch in schlechten Zeiten Geld verdienen können. Volkswirtschaften schwanken, Märkte boomen und fallen; die besten Unternehmen haben die Ressourcen und die Fähigkeit, diese Schwankungen zu überleben, die früher oder später immer kommen.

Vieles davon hat mit Ressourcen zu tun, nämlich mit Bargeld. Ein Unternehmen, das regelmäßig einen Haufen davon produzieren kann, ist in einer idealen Position, um eine gesunde Dividende zu finanzieren und sie zumindest während der mageren Zeiten aufrechtzuerhalten. Starke Cash-Generatoren sind tendenziell Unternehmen mit Produkten, die sich einer nachhaltigen Nachfrage ihrer Kunden erfreuen und ihre Produkte idealerweise mit überdurchschnittlichen Margen verkaufen.

Ein klassisches Beispiel dafür, mit dem wir alle vertraut sind, ist Microsoft (WKN:870747).

Für jeden PC-Benutzer sind die Produkte von Microsoft fast unvermeidlich – wann hast du das letzte Mal einen PC ohne Windows benutzt? Und obwohl das Unternehmen Windows regelmäßig überarbeitet und aktualisiert, sind die Kosten für diese Wartung und Entwicklung Peanuts im Vergleich zu dem, was es in der Vergangenheit dafür verlangt hat. Microsoft ist ein profitables, Cash-anhäufendes Monster; diese Dividendenaktie ist eine gute Absicherung gegen den Crash an der Börse.

Es gibt zahlreiche weitere Beispiele. Ein offensichtlicher Ort für die Suche ist die Liste der Dividenden-Aristokraten. Dies ist die erhabene Gruppe von Aktien aus dem S&P 500-Index, die ihre Ausschüttungen an die Aktionäre seit mindestens 25 Jahren mindestens einmal pro Jahr erhöht haben.

Während einige Dividenden-Aristokraten bessere Investitionen sind als andere, haben alle bewiesen, dass sie widerstandsfähig sind, und viele werden einen guten Schutz in einem Marktcrash bieten. Es gibt viele solide Unternehmen, aus denen du wählen kannst.

Target (WKN:856243) wäre einer meiner Favoriten, da es ein außergewöhnlich gut geführtes Unternehmen ist, das für Millionen von amerikanischen Käufern ein beliebter Einzelhändler ist. Viele Investoren denken das Gleiche über Walmart (WKN:860853).

Aflac (WKN:853081) hat unterdessen eine starke Nische bei Zusatzversicherungen. Und selbst bei Börsencrashs und in wirtschaftlichen Rezessionen werden wir immer noch Gewürze und Würzmittel von McCormick (WKN:858250) kaufen.

Es gibt natürlich jede Menge hochwertige Dividendenaktien, die keine Aristokraten sind. Ich denke da vor allem an Real Estate Investment Trusts (REITs), die verpflichtet sind, mindestens 90 % ihrer Nettogewinne als Dividende auszuschütten. Viele andere Unternehmen aus den verschiedensten Sektoren sind ebenfalls gute Dividendenwerte.

Es gibt viele Stellen an der Börse, an denen man nach diesen suchen kann, und es ist lohnend – und potenziell sehr lukrativ.

Mach dich auf die Suche nach deiner Gier

Barbara Eisner Bayer: Der Milliardär und Investor Warren Buffett gab den besten Rat von allen (und eines seiner großen Geheimnisse) in seinem Brief an die Aktionäre von Berkshire Hathaway im Jahr 1986: „Wir versuchen einfach, ängstlich zu sein, wenn andere gierig sind und nur dann gierig zu sein, wenn andere ängstlich sind.“ Dieser Ratschlag wird dir bei einem Börsencrash gute Dienste leisten.

Du wirst oft hören, dass der Trick für den Erfolg an der Börse darin besteht, zu kaufen, wenn die Aktien gefallen sind und zu verkaufen, wenn sie hoch sind. Sicher, das ist ein toller Ratschlag, aber woher weißt du, wann das der Fall ist? Die Wahrheit ist, dass niemand den Markt timen kann, und wenn du es versuchst, wirst du schnell aus erster Hand erfahren, dass es fast unmöglich ist – vor allem, wenn du am Ende Geld verlierst, indem du versuchst, mit Aktien zu handeln. Keiner weiß, wann eine Aktie in eine der beiden Richtungen extrem steigt.

Während eines Börsencrashs hast du jedoch eine großartige Gelegenheit, Aktien zu kaufen, die 10 bis 30 % oder mehr von ihren Höchstständen entfernt sein könnten — und du kannst einige großartige Unternehmen zu einem relativ niedrigen Preis ergattern. Aber es gibt zwei Dinge, die ein Investor haben muss, um das zu erreichen.

Erstens, du brauchst Bargeld auf der Bank. Nicht das Bargeld, das du brauchst, um deine monatlichen Rechnungen zu bezahlen (siehe Chucks Abschnitt weiter unten), sondern überschüssiges Geld, damit du crashbedingte Schnäppchen kaufen kannst. Habe immer eine Liste mit großartigen Unternehmen zur Hand, die du gerne kaufen würdest. Wenn dann der Boden an der Börse vorübergehend wegbricht, hast du die nötigen Mittel, um sie zu kaufen.

Die zweite Sache, die du brauchst, ist Mut. Es braucht einen starken Magen und großes Vertrauen – beides besitzt Warren Buffett – um Aktien zu kaufen, wenn der Markt einbricht. Das gilt vor allem dann, wenn du eine Aktie kaufst und sie weiter nach unten fällt. Aber denk daran — du kannst den Markt nicht timen. Daher musst du ein Unternehmen nicht auf dem tiefsten Stand kaufen — nur zu einem vernünftigen Preis, vor allem, wenn die Aktie zuvor übertrieben teuer gehandelt wurde.

Eine Chance zu nutzen kostet Geld, aber mit Bargeld auf der Bank und einem Magen aus Stahl kannst du großartige Aktien zu niedrigen Preisen kaufen, um sie langfristig zu halten. Auf diese Weise sind dir hohe Renditen fast schon garantiert, wenn du dich entscheidest, dass es Zeit ist, zu verkaufen.

Halte Geld, das du bald brauchen wirst, von Aktien fern

Chuck Saletta: Einer der wichtigsten Unterschiede zwischen Investieren und Glücksspiel ist, dass du beim Investieren deine Aktien vielleicht viele Jahre lang besitzen kannst. Auf der anderen Seite ist bei den meisten Glücksspielen jede Kartenausgabe oder jeder Würfelwurf in der Regel ein Gewinn-oder-Verlust-Ereignis, und wenn du verlierst, ist dein Geld weg. Dieser Unterschied ist entscheidend, denn er bedeutet, dass du beim Investieren nicht dauerhaft Geld verloren hast, nur weil deine Aktien kurz nach dem Kauf ein wenig gefallen sind.

Wie Benjamin Graham – der Investor, der Warren Buffett das Investieren beigebracht hat – bekanntlich sagte: „Kurzfristig ist der Markt eine Wahlmaschine, aber langfristig ist er eine Waage.“ Mit anderen Worten, von Tag zu Tag kann der Kurs einer Aktie sinken oder steigen, aber über lange Zeiträume sollte der Kurs ziemlich plausibel widerspiegeln, was das zugrunde liegende Unternehmen wirklich wert ist.

Um diesen langfristigen Wert zu erreichen, musst du bereit und in der Lage sein, an den Aktien von Qualitätsunternehmen festzuhalten, auch wenn es kurzfristig sehr schmerzhaft sein kann. Wenn du dein Geld brauchst, um deine Lebenshaltungskosten oder andere wichtige Ausgaben zu decken, kannst du einfach nicht durchhalten, wenn sich der Markt gegen dich bewegt. Außerdem, wenn du nur Geld in Aktien investiert hast, das du nicht in absehbarer Zeit brauchst, wird es einfach einfacher, rational zu sein, wenn der Markt sich stark gegen dich bewegt.

Mit diesem Gedanken im Hinterkopf, ist eine starke Richtlinie, die du befolgen solltest, dass Geld, das du innerhalb der nächsten fünf Jahre erwartest auszugeben, nicht in Aktien gehört. Stattdessen solltest du für dieses kurzfristige Geld Dinge wie Bargeld, Geldmarktfonds oder zeitlich angepasste Sparbriefe, Treasuries oder Investment-Grade-Anleihen in Betracht ziehen.

Wenn der Markt mitspielt, wirst du nicht so viel verdienen wie mit Aktien. Wenn der Markt sich jedoch verschlechtert, hast du eine viel bessere Chance, immer noch das Geld zu haben, das du brauchst, wenn du es brauchst. Das kann den entscheidenden Unterschied ausmachen, wenn es darum geht, inmitten eines Börsencrashs kluge Entscheidungen zu treffen.

