3 Fehler beim Investieren, die das Altersportfolio schrumpfen lassen könnten

In den Aktienmarkt zu investieren kann einem Angst machen, aber es ist eine der besten Möglichkeiten, Reichtum aufzubauen und einen soliden Rentenfonds zu schaffen.

Richtig zu investieren kann jedoch heikel sein. In diesem Zusammenhang haben laut einem Bericht der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) etwa zwei Drittel der Amerikaner bei einem kurzen Anlagequiz die meisten Fragen falsch beantwortet.

Wenn du bereits in den Aktienmarkt investierst, ist das ein guter Anfang. Aber du musst diese häufigen Fehlinvestitionen vermeiden, die deine Rentenpläne zum Scheitern bringen können.

1. Zu aggressives Investieren

Aktien haben im Allgemeinen höhere Renditen als Anleihen. Ein aggressiver Investitionsansatz besteht darin, den Großteil deines Portfolios in Aktien zu investieren.

Aggressives Investieren ermöglicht es deinen Ersparnissen, beträchtlich zu wachsen, wenn der Aktienmarkt boomt, aber es kann auch zu starken Verlusten führen, wenn der Markt zusammenbricht. Aus diesem Grund ist es in der Regel am besten, aggressiv zu investieren, wenn du jünger bist und noch viel Zeit bis zur Rente hast. Wenn du nur noch wenige Jahre vor der Pensionierung stehst und der Großteil deines Portfolios auf Aktien entfällt, könnte ein Marktabschwung deine Pensionspläne zunichte machen, weil deine Investitionen nicht mehr viel Zeit haben werden, sich zu erholen.

2. Zu konservativ investieren

Wenn du dir Sorgen um einen Marktabschwung machst, der deine Ersparnisse vernichten könnte, könntest du versucht sein, den Großteil deines Portfolios in Anleihen zu investieren, um dein Risiko zu begrenzen. Dies kann ein kluger Schritt sein, wenn du kurz vor dem Ruhestand stehst, aber es könnte potenziell gefährlich sein, wenn du jünger bist.

Im Durchschnitt haben Anleihen eine Rendite von etwa 5 % bis 6 % pro Jahr, verglichen mit etwa 10 % pro Jahr bei Aktien. Obwohl Aktien kurzfristig risikoreicher sind, erleichtern sie auch das Sparen eines beträchtlichen Betrags für den Ruhestand. Wenn du in erster Linie in Anleihen investierst, musst du pro Monat viel mehr einzahlen, um deine Sparziele zu erreichen.

Wie viel du in Aktien gegenüber Anleihen investieren solltest, hängt von einigen Faktoren ab, unter anderem von deinem Alter und deiner Risikobereitschaft. Eine Faustregel ist, dein Alter von 110 Jahren abzuziehen, um den Prozentsatz deines Portfolios zu erhalten, den du in Aktien investieren solltest. Wenn du zum Beispiel 40 Jahre alt bist, solltest du versuchen, 70 % deines Portfolios in Aktien und 30 % in Anleihen zu investieren. Dies ist jedoch nur eine allgemeine Richtlinie, und du könntest je nach deiner Risikotoleranz mehr oder weniger in Aktien investieren.

3. Dein Portfolio ist nicht ausreichend diversifiziert

Du willst nicht alle deine Eier in einen Korb legen, wie man so schön sagt. Wenn du deine Ersparnisse in eine einzige Aktie wirfst und dieses Unternehmen scheitert, verlierst du eine Menge Geld. Aber wenn du dein Portfolio diversifizierst und in viele verschiedene Aktien, Anleihen oder andere Wertpapiere investierst, wird dein Geld viel sicherer sein.

Wie sehr du genau diversifizierst, hängt von deinem Anlagestil ab. Wenn du es vorziehst, in einzelne Aktien zu investieren, strebe an, Geld in mindestens 10 bis 15 verschiedene Aktien zu investieren, um dein Risiko so weit wie möglich zu begrenzen. Wenn du auf der sicheren Seite sein möchtest, investiere in Indexfonds oder Investmentfonds, um dein Geld auf Hunderte oder sogar Tausende von verschiedenen Aktien zu verteilen.

Natürlich werden wir immer einem gewissen Risiko ausgesetzt sein, wenn wir in den Aktienmarkt investieren. Selbst wenn du in die sichersten Indexfonds investierst, die es gibt, könntest du immer noch einen Absturz deines Portfolios erleben, wenn sich der Markt insgesamt verschlechtert. Aber wenn du so gut diversifiziert bist wie möglich, wirst du vielleicht nicht ganz so schwer getroffen.

In den Ruhestand zu investieren kann schwierig sein, aber wenn man die Grundlagen versteht, kann es einfacher sein, einen gesunden Bestand an Ersparnissen aufzubauen und gleichzeitig das Risiko zu minimieren. Wenn du diese Fehler vermeidest, hast du eine viel bessere Chance, deine Ziele im Ruhestand zu erreichen.

Dieser Artikel wurde von Katie Brockman auf Englisch verfasst und am 15.08.2020 auf Fool.com veröffentlicht.

