3 Fallen beim Investieren, die Geld kosten und wie man sie überwinden kann

Die wichtigsten Punkte

Heutzutage ist es einfach, Informationen zu finden, aber das hält deine Emotionen nicht davon ab, deine Investitionen durcheinander zu bringen.

Diese drei emotionalen Reaktionen können dazu führen, dass du Geld verlierst.

Die beste Verteidigung ist ein diversifiziertes Portfolio von Qualitätsaktien und das Ignorieren von Kursbewegungen.

Mit den Informationen, die im Internet verfügbar sind, war es für die Menschen noch nie so einfach, Informationen zu finden und sich über das Investieren zu informieren. Die größte Herausforderung für Investoren ist jedoch nicht der Verstand, sondern das Bauchgefühl.

Der berühmte Investor Charlie Munger sagte einmal: „Viele Menschen mit hohem IQ sind schreckliche Investoren, weil sie ein schreckliches Temperament haben. Man muss die rohen, irrationalen Emotionen unter Kontrolle halten.“

Emotionale Impulse können dazu führen, dass Investoren bei Aktien schlechte Entscheidungen treffen, deshalb hier drei häufige Fehler und wie man sie überwindet.

1. Fixierung auf den Preis

Stell dir vor, du bist im Einkaufszentrum und siehst ein Paar Jeans mit einem Schild, auf dem steht: „Regulärer Preis: 50 US-Dollar, im Verkauf für 40 US-Dollar“. Für die meisten Menschen ist die erste Reaktion zu denken, dass die Jeans für 40 US-Dollar ein Schnäppchen sein muss, weil das weniger als 50 US-Dollar ist. Nur wenige Leute schauen sich die Jeans selbst an und fragen: „Sind diese Jeans diesen Preis tatsächlich wert?“

Diese emotionale Reaktion wird Preisverankerung genannt – wenn eine Person auf der Grundlage einer zuvor festgelegten Zahl entscheidet, anstatt auf Basis neuer Informationen. Die Investoren tappen oft in diese Falle, indem sie sich an dem ursprünglichen Preis aufhängen, den sie für eine Aktie bezahlt haben.

Nehmen wir an, Joe kauft eine Aktie der XYZ-Aktie für 100 US-Dollar. Es kann für Joe verlockend sein, weitere Aktien zu kaufen, wenn der Aktienkurs auf 90, 80, 70 US-Dollar… fällt und zu verkaufen, wenn der Preis auf 110, 120 US-Dollar … usw. steigt.

Der Preis von 100 US-Dollar, zu dem Joe anfangs Aktien gekauft hat, kann dazu führen, dass sich alles, was darunter liegt, billig anfühlt, und alles, was darüber liegt, teuer. Das hat nichts mit den Fundamentaldaten hinter der Aktie zu tun, was oft dazu führt, dass Investoren ihre Verlierer halten und Gewinner zu früh verkaufen.

2. In fallende Messer greifen

Ein Großteil der letzten 10 Jahre war ein Bullenmarkt, in dem Aktien viel mehr Zeit damit verbringen, zu steigen als zu fallen. „Buying the dip“ hat sich als effektive Strategie für Investoren erwiesen.

Aber manchmal kann eine Aktie schnell im Preis sinken, und die Investoren unterschätzen, wie tief eine Aktie fallen kann. Das nennt man „in ein fallendes Messer greifen“; es ist, wenn ein Investor in eine Aktie mitten in einem steilen Rückgang steigt.

Mitte 2007 wurde die American International Group, ein Unternehmen der Versicherungsbranche, zu einem Kurs von mehr als 50 US-Dollar pro Aktie gehandelt. Im Sommer 2008 war die Aktie um mehr als 50 % auf etwa 20US-Dollar gefallen.

Du hättest die Aktie kaufen können, weil du dachtest: „Wow, das ist doch mal ein Rückgang; das muss doch nahe am Tiefpunkt sein, oder?“ Während dieser Zeit begann sich die Finanzkrise zu verschlimmern und AIG fiel von diesem Zeitpunkt an um weitere 90 % auf weniger als 1,50 US-Dollar pro Aktie. Die Lektion? Eine Aktie kann immer weiter fallen.

3. Heute hier, morgen weg

Wir haben alle den „Meme-Aktien“-Wahn gesehen, mit Aktien wie AMC Entertainment Holdings und GameStop, die innerhalb weniger Wochen um das Zehnfache oder mehr gestiegen sind. Der Rausch schnell steigender Aktienkurse erzeugt ein Gefühl, dass man handeln muss, weil man „etwas verpasst.“

Dies wird als irrationaler Überschwang bezeichnet – wenn Investoren den Kurs einer Aktie höher treiben, als es die Fundamentaldaten rechtfertigen können. Ein anderer Begriff dafür ist „FOMO“, oder die Angst, etwas zu verpassen.

Die Meme-Aktien brachten vielen Menschen Geld ein, wenn die Kurse stark stiegen, was nur noch mehr Käufer auf den Plan rief. Das Problem ist jedoch, dass Investieren zum Glücksspiel wird, wenn die Fundamentaldaten den Aktienkurs nicht rechtfertigen können. Das ist dann wie das Spiel „Die Reise nach Jerusalem“, wo der letzte ohne Stuhl dasteht.

Sicherlich sind die Aktienkurse von AMC und GameStop von ihren Höchstständen heruntergekommen, und diejenigen, die als Letzte auf der Party waren, haben eine teure Lektion gelernt.

Wie man diese Fehler überwindet

Es ist keine Schande, diese Fehler zu machen; es sind emotionsgesteuerte Fehler, die unsere natürlichen Reaktionen als menschliche Wesen ansprechen.

Die gute Nachricht ist, dass Anfänger diese Fehler überwinden können, indem sie sich auf das Wesentliche konzentrieren: den Kauf und das Halten eines vielfältigen Portfolios hochwertiger Unternehmen. Kaufe und verkaufe nicht aufgrund des Kurses, sondern schaue dir an, wie sich das Unternehmen hinter der Aktie entwickelt. Du kannst eine Menge über ein Unternehmen lernen, wenn du seine Quartalsberichte liest.

Täglich kann die Börse wie ein Casino wirken, aber mit der Zeit werden die Aktienkurse die Qualität der Unternehmen widerspiegeln, die sie repräsentieren.

Der Artikel 3 Fallen beim Investieren, die Geld kosten und wie man sie überwinden kann ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel stellt die Meinung des Autors dar, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über das Investieren nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Justin Pope auf Englisch verfasst und am 30.07.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool hat keine Position in einer der erwähnten Aktien.

