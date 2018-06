3 Eigenschaften, die ein erfolgreicher Anleger mitbringen muss

Kein Investor ist perfekt, aber viele der erfolgreicheren Investoren scheinen Eigenschaften zu haben, die ihnen einen Vorteil gegenüber ihren Mitbewerbern verschaffen.

Sicherlich gibt es eine Vielzahl von Anlagestilen und -methoden, die einem langfristig hohe Renditen bringen können. Aber die Konstante über den Erfolg in verschiedenen Methoden scheint am Ende der Charakter eines Menschen zu sein.

Die gute Nachricht ist, dass alle Investoren sich anpassen und verändern können, um verbesserte Ergebnisse zu erzielen. Hier sind drei Charaktereigenschaften, die es wert sein könnten, mal genauer betrachtet zu werden – die könnten nämlich am Ende dafür sorgen, dass man am Markt besser performt.

Entschlossenheit

Da sich die Aktienmärkte scheinbar schneller als je zuvor verändern, wird es in der Anlagewelt immer wichtiger, Entscheidungen in relativ kurzer Zeit treffen zu können. Das heißt nicht, dass Entscheidungen überstürzt getroffen werden sollten, oder dass ein Anleger versuchen sollte, auf der Grundlage begrenzter Informationen zu entscheiden, wie und wo er investieren möchte. Es bedeutet vielmehr, dass, wenn sich eine Gelegenheit bietet, eine schnelle Entscheidung von Nutzen sein kann.

Beispielsweise bot die jüngste Volatilität der weltweiten Aktienkurse eine Gelegenheit zum Kauf. Investoren, die entschlossen genug waren, konnten in vielen Fällen Unternehmen mit größeren Sicherheitsmargen als heute kaufen. Anleger, die lieber gewartet haben, könnte eine Gelegenheit verpasst haben.

Fehler abhaken

Wie gesagt, kein Investor ist perfekt. Auch die erfolgreichsten Anleger machen während ihrer Investmentkarriere den einen oder anderen Fehler. Allerdings haben die besten Investoren in der Regel die Fähigkeit, schnell ihre Fehler hinter sich zu lassen und lassen sich nicht irre machen. Man könnte sogar sagen, dass das Scheitern eine Art guten Lehrer darstellt, da man letztlich Erfahrung und Wissen in neuen Bereichen dazulernt.

Daher ist es wichtig, aus Fehlern zu lernen, aber auch diese hinter sich zu lassen. Dies könnte zu neuen Möglichkeiten und Ideen führen, die sich möglicherweise gar nicht ergeben, wenn man sich als Investor auf vergangenes Scheitern konzentriert, das er nun nicht mehr ändern kann.

Anpassungsfähigkeit

Erfolgreiche Anleger sind oft prinzipientreu, wenn es um ihren Anlagestil geht. Sie können beispielsweise wachstumsorientiert handeln oder sich auf die Erzielung einer hohen Rendite konzentrieren. Ebenso können sie bestimmte Bereiche haben, die sie beim Kauf einer Aktie besonders unter die Lupe nehmen, wie z.B. deren Verschuldung, Gewinnprognosen und Bewertung.

Während eine bestimmte Überzeugungen während einer Investmentkarriere sich als lohnend erweisen kann und eine gewisse Konsistenz erzeugt, passen viele der besten Investoren ihren Stil während der gesamten Karriere permanent an.

So ziehen sie etwa zusätzliche Finanzinformationen in Betracht, die sie in der Vergangenheit normalerweise nie mit einberechnet hätten. Oder sie gewichten plötzlich den einen oder anderen Faktor ganz anders. Dies dürfte dazu beitragen, sie zu besseren Anlegern zu machen, wobei eine kontinuierliche Verbesserung am Ende vielleicht sogar zu besseren Renditen des Portfolios führt.

Das einfache Geheimnis, die besten Aktien zu kaufen Wie Warren Buffett einmal sagte, musst du keinen IQ eines Genies haben, um ein großartiger Investor zu sein. Alles was du dafür brauchst ist einfache Mathematik, das Wissen auf welche Zahlen du schauen musst und etwas gesunden Menschenverstand. In unserem kostenlosen Spezialbericht "15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen" teilen wir 15 Bilanzkennzahlen mit dir, mit Hilfe derer du die Aktien mit den besten Zukunftsaussichten identifizieren kannst. Klick hier, um kostenlosen Zugang zu diesem Sonderbericht zu erhalten.



Dieser Artikel von Peter Stephens erschien am 12.6.2018 auf erschien am 12.6.2018 auf Fool.sg. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.