3 Dow-Aktien, die man im August kaufen kann

Weitere Suchergebnisse zu "Square A":

Wichtiger Punkt

Der Dow mag ein fehlerhafter Index sein, aber diese altbewährten Unternehmen sind perfekt für langfristige Investoren.

Seit mehr als 125 Jahren dient der ikonische Dow Jones Industrial Average (WKN: 969420) als Barometer für die Gesundheit der Wall Street. Obwohl der Dow Jones weit davon entfernt ist, perfekt zu sein, besteht er aus 30 bewährten, multinationalen Unternehmen, die eine lange Erfolgsbilanz darin haben, ihre Aktionäre reicher zu machen.

Während wir uns in den warmen Sommertagen des Augusts bewegen, stechen drei Dow Jones-Aktien als besonders attraktiv hervor. Wenn du Bargeld an der Seitenlinie hast und nach einer effektiven Möglichkeit suchst, dieses Geld langfristig einzusetzen, könnte das folgende Trio von Dow-Komponenten die Antwort sein.

Salesforce.com

Die wohl aufregendste Aktie innerhalb des Dow Jones ist seine am schnellsten wachsende Komponente, der cloudbasierte Customer Relationship Management (CRM)-Softwareanbieter Salesforce.com (WKN: A0B87V).

Vereinfacht ausgedrückt ist CRM-Software darauf ausgelegt, Unternehmen mit Kundenkontakt zu helfen, die Informationen der Kunden zu verwalten. Unternehmen setzen CRM-Software ein, um Kundeninformationen in Echtzeit zu protokollieren und darauf zuzugreifen, Onlinemarketing-Kampagnen zu verwalten, Service-Probleme zu beobachten, Beziehungen zu analysieren und prädiktive Analysen anzubieten, die bestimmen können, welche Kunden am ehesten ein neues Produkt oder eine Dienstleistung kaufen würden. Da immer mehr Branchen auf den CRM-Trend aufsteigen, werden wir wahrscheinlich ein zweistelliges Umsatzwachstum bis Mitte des Jahrzehnts sehen, wenn nicht sogar deutlich länger.

Salesforce ist der weltweit dominante CRM-Anbieter. Als IDC die weltweiten CRM-Ausgaben in der ersten Hälfte des Jahres 2020 untersuchte, stellte es fest, dass Salesforce nur knapp 20 % des weltweiten CRM-Umsatzes hatte. Die nächsten vier Wettbewerber – Oracle, SAP, Adobe und Microsoft – kommen zusammen nicht einmal auf den CRM-Anteil von Salesforce. Als klarer Marktführer im Bereich CRM ist der Umsatz von Salesforce in den letzten zehn Jahren mit einer jährlichen durchschnittlichen Rate von 29 % und in den letzten 20 Jahren um 51 % gewachsen.

Während Salesforce einen guten Job bei der organischen Expansion macht, schreckte CEO Marc Benioff nicht davor zurück, Übernahmen zu tätigen, um die Reichweite zu vergrößern. Der Kauf von MuleSoft und Tableau hat sich für das Unternehmen hervorragend bewährt, und ich gehe davon aus, dass der kürzlich abgeschlossene Kauf der cloudbasierten Unternehmenskommunikationsplattform Slack Technologies auf lange Sicht ähnliche Wachstumschancen mit sich bringen wird. Insbesondere die Kommunikationsplattform von Slack kann als Cross-Selling-Tool für Salesforce genutzt werden, um neue kleine und mittelgroße Unternehmen zu erreichen.

Abschließend bleibt Benioff bei seiner Prognose, dass Salesforce bis zum Geschäftsjahr 2026 einen Jahresumsatz von mindestens 50 Milliarden US-Dollar erreichen wird, gegenüber den 21,3 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2021. Wenn das Unternehmen diese jährliche Wachstumsrate von über 20 % beibehalten kann, ist der aktuelle Aktienkurs ein absolutes Schnäppchen.

Visa

Eine weitere Dow-Aktie, die Investoren im August getrost kaufen können, ist der Zahlungsabwicklungsriese Visa (WKN: A0NC7B).

Letzte Woche konnten die Investoren den Verkaufsknopf bei den Zahlungsabwicklern nicht schnell genug drücken, nachdem die Fintech-Aktie Square (WKN: A143D6) angekündigt hatte, dass sie das australische Unternehmen Afterpay in einem All-Share-Deal übernehmen werde, der zunächst auf 29 Milliarden US-Dollar geschätzt wurde. Der Kauf des „Buy now, pay later“-Riesen ist ein Versuch von Square, ein zusammenhängendes Zahlungsökosystem zu schaffen, das seine außergewöhnlich schnell wachsende digitale Zahlungsplattform Cash App mit seinem Verkäufer-Ökosystem verbindet. Mit anderen Worten, es gab sofort Bedenken an der Wall Street, dass andere Zahlungsabwickler, einschließlich Visa, aus dem Kreislauf gedrängt werden würden.

Aber wenn wir im Laufe der Jahre etwas gelernt haben, dann, dass ein Rückgang des Aktienkurses von Visa eine Kaufgelegenheit ist. Während es klar ist, dass Square versucht, seine Marke global zu expandieren, macht es die absolute Dominanz von Visa in den USA und die wachsende Präsenz auf der ganzen Welt unwahrscheinlich, dass das Unternehmen in nächster Zeit als Marktführer im Zahlungsverkehr abgelöst wird.

Zum Beispiel kontrollierte Visa im Jahr 2018 einen Anteil von 53 % des Kaufvolumens im US-Kreditkartennetzwerk. Der nächstgrößere Konkurrent lag mehr als 30 Prozentpunkte dahinter. Die USA sind der führende globale Markt für den Konsum, was Visa in eine gute Position bringt, um von überproportional langen Phasen der wirtschaftlichen Expansion zu profitieren.

Visa hat auch ein außergewöhnlich langes und nachhaltiges Wachstumspotenzial vor sich. Es kann sich bei Bedarf auf Übernahmen stützen (z. B. die Übernahme von Visa Europe im Jahr 2016), um seine Reichweite zu vergrößern, oder es könnte einfach seine Infrastruktur in unterversorgte Märkte vorantreiben. Da ein Großteil der weltweiten Transaktionen immer noch in bar abgewickelt wird, ist die langfristige Chance für Visa wahrscheinlich größer, als du denkst.

Verizon Communications

Keine Sorge, Value-Aktien und einkommenssuchende Investoren, ich habe euch nicht vergessen. Die dritte und letzte Dow-Aktie, die im August gekauft werden kann, ist wohl die am wenigsten volatile Dow-Komponente, Verizon Communications (WKN: 868402).

Verizon hat absolut keine Chance, mit Salesforce und Visa in der Wachstumsabteilung mitzuhalten. Aber die Vorhersehbarkeit seines Cashflows, die Klarheit seiner beiden Kernwachstumstreiber und seine erstklassige Dividende machen es zu einer Aktie, die man besitzen sollte.

Der größte Wachstumstreiber für Verizon ist zweifellos die Markteinführung der 5G-Mobilfunkinfrastruktur. Es ist ein Jahrzehnt her, dass die drahtlosen Download-Geschwindigkeiten wesentlich verbessert wurden, was bedeutet, dass 5G eine Gelegenheit für Verbraucher und Unternehmen bietet, ihre Geräte aufzurüsten, um von diesen schnelleren Geschwindigkeiten zu profitieren. Dieser Technologie-Upgrade-Zyklus wird nicht über Nacht stattfinden, was Verizon eine mehrjährige Chance bietet, sein organisches Wachstum im Mobilfunk nachhaltig zu erhöhen. Denk daran, dass drahtlose Daten der saftigste Margentreiber von Verizon sind. Wenn die Kunden mehr Daten verbrauchen, stehen die Chancen gut, dass die operativen Margen von Verizon im Mobilfunk steigen.

Der zweite Wachstumstreiber für Verizon ist sein anhaltender Vorstoß in die Breitbanddienste. Das Unternehmen hat seine Brieftasche weit geöffnet, um Anfang dieses Jahres 5G-Mittelbandfrequenzen zu kaufen. Das Ziel ist es, bis Ende 2023 Breitbanddienste in 30 Millionen Haushalten zu haben.

Und wer kann Verizons führende Dividendenrendite von 4,5 % übersehen? Diese Ausschüttung ist grundsolide – eine geschätzte Ausschüttungsquote von 49 % im Jahr 2021 – und kann einkommenssuchenden Investoren helfen, die schnell steigende kurzfristige Inflation auszugleichen.

Weniger als das 11-Fache des prognostizierten Gewinns pro Aktie für Verizon zu zahlen und jährlich 4,5 % für deine Geduld zu erhalten, ist ein Rabatt für ein so solides Unternehmen.

Der Artikel 3 Dow-Aktien, die man im August kaufen kann ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap – jetzt hier komplett kostenlos abrufen!



Dieser Artikel stellt die Meinung des Verfassers dar, der mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes nicht übereinstimmen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar eine eigene - hilft uns allen, kritisch über das Investieren nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Teresa Kersten, eine Mitarbeiterin von LinkedIn, einer Microsoft-Tochter, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 09.08.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Sean Williams besitzt Aktien von Square. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von AFTERPAY T FPO, Microsoft, Salesforce.com, Square und Visa. The Motley Fool empfiehlt Adobe Inc, SAP SE und Verizon Communications.

Motley Fool Deutschland 2021