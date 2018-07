3 Dividendenaktien, die jedes Quartal zahlen

Viele der besten Dividenden-Wachstumswerte geben ihren den Anlegern jedes Jahr eine Erhöhung. Einige Unternehmen heben das jedoch auf ein ganz neues Level, indem sie ihren Anlegern jedes Quartal mehr Geld geben. Drei Unternehmen, die alle drei Monate mehr Geld in die Taschen der Investoren stecken, sind Shell Midstream Partners (WKN:A12D40), Western Gas Partners (WKN:A0NBRD) und Valero Energy Partners (WKN:908683).

Weiteres Wachstum

Shell Midstream Partners ist eine Master Limited Partnership (MLP), die Ende 2014 vom Ölriesen Royal Dutch Shell (WKN:A0D94M) gegründet wurde, um Midstream-Infrastruktur-Betriebe in den USA zu besitzen, zu betreiben, zu entwickeln und zu erwerben. Seitdem hat Shell mehrere Vermögenswerte an Shell Midstream Partners abgetreten, was dazu beigetragen hat, den Cashflow der MLP zu steigern. Dieser steigende Einnahmensstrom hat es Shell Midstream ermöglicht, seine Ausschüttung an die Investoren jedes Quartal seit seiner Gründung zu erhöhen — insgesamt 13 Mal — einschließlich einer 20%igen Erhöhung allein im letzten Jahr. Die aktuelle Ausschüttungsquote liegt bei attraktiven 6,1 %,. Zusätzlich bietet das Unternehmen attraktive Fundamentalzahlen, darunter eine komfortable 1,1-fache Deckungsquote im ersten Quartal.

Dieser Wachstumskurs scheint sich fortzusetzen, und Shell Midstream erwartet für 2018 eine weitere Erhöhung der Ausschüttung um 20 %. Grund für diese Prognose ist die jüngste Beteiligung an der Amberjack Pipeline Company, die mit 1,22 Mrd. US-Dollar die bisher größte Transaktion der MLP ist. Diese Transaktion wird dem Unternehmen nicht nur in naher Zukunft mehr Erträge bringen, sondern auch zukünftiges Wachstum, da das Volumen durch neue Expansionsprojekte steigt. Shell Midstream hat inzwischen ein großes Wachstumspotenzial, da Shell mehrere andere Midstream-Vermögenswerte betreibt, die in den kommenden Jahren der MLP übertragen werden können.

Der Bauboom sollte diesen Dividendenzuwachs am Leben erhalten

Western Gas Partners ist wie Shell Midstream ebenfalls eine MLP mit einem ölproduzierenden Mutterunternehmen, in diesem Fall Anadarko Petroleum (WKN:871766). Diese Beziehung hat es Western Gas Partners ermöglicht, den Cashflow und seine Verteilung stetig zu steigern, zunächst durch Übernahmen und in jüngster Zeit durch organische Expansionsprojekte. Diese dualen Strategien ermöglichten es der MLP, die Auszahlung 36 Quartale in Folge zu erhöhen.

Die Rendite von Western Gas liegt derzeit bei beachtlichen 7,6 %. Obwohl diese Ausschüttung im ersten Quartal nur knapp 1,05-mal durch den Cashflow abgedeckt war, erwartet das Unternehmen im zweiten Halbjahr, dass sich dieser Wert auf komfortablere 1,2 erhöht, wenn die Expansionsprojekte in Angriff genommen werden.

Insgesamt durchläuft das Unternehmen mit bis zu 1,4 Mrd. US-Dollar das größte Expansionsprogramm seiner Geschichte, was die Voraussetzungen dafür schafft, die Auszahlung jedes Quartal bis mindestens Ende nächsten Jahres weiter zu erhöhen. In der Zwischenzeit betreibt Anadarko noch einige Midstream-Vermögenswerte, die sie auf ihre MLP übertragen könnten, was die Wachstumsaussichten von Western Gas noch größer macht.

Alles, was nötig ist

Valero Energy Partners ist auch eine MLP. Daher raffiniert das Mutterunternehmen Valero Energy (WKN:908683) das Öl, anstatt es zu produzieren. Es betreibt jedoch nach wie vor ähnliche Vermögenswerte wie die anderen MLPs und hat die gleichen Wachstumstreiber. Der Haupttreiber für das Wachstum, das nun schon 13 aufeinander folgende Quartale anhält, sind die Übernahmen von Valero.

Derzeit erzielt Valero Energy Partners eine Rendite von 5,5 %, was die MLP mit dem Cashflow 1,6fach abdeckt. Damit ist das Unternehmen gut positioniert, um seine Ausschüttung in diesem Jahr um 20 % zu steigern, ohne dass weitere Übernahmen von Valero notwendig sind. Der Raffinerieriese verfügt jedoch noch über mehrere operative Midstream-Vermögenswerte und andere im Bau befindliche Anlagen, die er auf seine MLP übertragen könnte, so dass genügend Expansionsmöglichkeiten bei Valero Energy Partners zur Verfügung stehen.

Überzeugende Einnahmensmöglichkeiten

Dank der Unterstützung der Mutterunternehmen konnten diese MLPs ihre Ausschüttungen an die Investoren in den vergangenen Jahren vierteljährlich steigern. Alle erwarten, diese Einnahmensströme auch in diesem Jahr weiter zu steigern, und sie scheinen genügend Wachstumstreiber zu haben, um in den kommenden Jahren weiter zu wachsen. Das macht sie alle zu lohnenden Optionen für Dividendeninvestoren.

